-
Senden uzakta olsam da sevgilim
Aklım sende Alsancakta
Durmaz yine, gider hep senin yanına
Zor da olsa
Vurur geçer aldırma
Durur zaman hiç sayma
Saatlerin doldukça
Yakınlaşır fikrin bana
Eğer beni anlıyorsan
Ne çektiğimi bilmiyorsan
Eğer beni anlıyorsan
Ne haldeyim duymuyorsan
Eğer beni anlıyorsan
Ne çektiğimi bilmiyorsan
Eğer beni anlıyorsan
Ne haldeyim görmüyorsan
Senden uzakta olsam da sevgilim
Kalbim senle Alsancakta
Çarpmaz burda, durur sen yokken yanımda
Nerde olsa
Vurur geçer aldırma
Durur zaman hiç sayma
Saatlerin doldukça
Yakınlaşır fikrin bana
Eğer beni anlıyorsan
Ne çektiğimi bilmiyorsan
Eğer beni anlıyorsan
Ne haldeyim duymuyorsan
Eğer beni anlıyorsan
Ne çektiğimi bilmiyorsan
Eğer beni anlıyorsan
Ne haldeyim görmüyorsan
-
Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimiz de
O yuvasız çalıkuşu
Bense kafeste kanarya
***
O dolaşmış daldan dala
Savurmuş yüreğini
Ben bölmüşüm yüreğimi
Başkaldıran dizelere
***
Aramakmış oysa sevmek
Özlemekmiş oysa sevmek
Bulup bulup yitirmekmiş
Düşsel bir oyuncağı
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Sevmek diye bir şey varmış
Sevmek diye bir şey yokmuş
***
Acı çektim günlerce
Acı çektim susarak
Şu kısacık konuklukta
Deprem kargaşasında
***
Yaşadım birkaç bin yıl
Acılara tutunarak
Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimiz de
***
Acılardan arta kalan
İşte bu bakışlarmış
Buğu diye gözlerinde
Gün batımı bulutlarmış
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Savrulup gitmek varmış
Ayrı yörüngelerde
-
Hani benim sevincim nerde
Bilyelerim topacım
Kiraz ağacında yırtılan gömleğim
Çaldılar çocukluğumu habersiz
***
Penceresiz kaldım anne
Penceresiz kaldım anne
Uçurtmam tel örgülere takıldı
Hani benim gençliğim anne
***
Penceresiz kaldım anne
Penceresiz kaldım anne
Uçurtmam tellere takıldı
Hani benim gençliğim nerde
***
Ne varsa buğusu genzi yakan
Ekmek gibi aşk gibi
Ah ne varsa güzellikten yana
Bölüştüm büyümüştüm
***
Bu ne yaman çelişki anne
Bu ne yaman çelişki anne
Kurtlar sofrasına düştüm
Hani benim gençliğim anne
***
Bu ne yaman çelişki anne
Bu ne yaman çelişki anne
Kurtlar sofrasına düştüm
Hani benim gençliğim anne
***
Hani benim sevincim nerde
Akvaryumum kanaryam
Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği
Aldılar kitaplarımı sorgusuz
***
Duvarlar konuşmuyor anne
Duvarlar konuşmuyor anne
Açık kalmıyor hiç bir kapı
Hani benim gençliğim anne
***
Duvarlar konuşmuyor anne
Duvarlar konuşmuyor anne
Açık kalmıyor hiç bir kapı
Hani benim gençliğim nerde
***
Yağmurları biriktir anne
Yağmurları biriktir anne
Çağ yangınında tutuştum
Hani benim gençliğim anne
-
Beni burada arama
Arama anne
Kapıda adımı
Adımı sorma
***
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
***
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
***
Kaç zamandır yüzüm traşlı
Gözlerim şafak bekledim
Uzarken ellerim kulağım kirişte
Ölümü özledim anne
Yaşamak isterken delice
***
Ah verebilseydim keşke
Yüreği avucunda koşan her bir anneye
Tepeden tırnağa oğula
Ve kıza kesmiş
Bir ülkeye armağan
***
Düşlerimle sınırsız
Diretmişliğimle genç
Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma
Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk
***
Pir Sultan'ı düşün anne
Şeyh Bedrettin'i
Börklüce'yi
İnsanları düşün anne
Düşün ki yüreğin sallansın
Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan
Mutlu bir Yusufçuk havalansın
***
Beni burada arama
Arama anne
Kapıda adımı
Adımı sorma
***
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
***
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
-
Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum
Hoşgeldiniz arkadaşlar
Teşekkür ederim
Önce dişlerimiz döküldü, sonra saçlarımız
Ardından birer birer arkadaşlarımız
Şu canım dünyanın orta yerinde bir başına yapayalnız
Kırılmış kolumuz kanadımız, tatlı canımızdan usanmışız
Şu canım dünyanın orta yerinde bir başına yapayalnız
Kırılmış kolumuz kanadımız, tatlı canımızdan usanmışız
-
Odam kireç tutmuyor
Kumunu katmayınca
Odam kireç tutmuyor
Kumunu katmayınca
Sevda baştan gitmiyor
Yar ile yatmayınca
Sevda baştan gitmiyor
Yar ile yatmayınca
Oy limin ey, limin ey
Can limin ey, limin ey
Odam kireçtir benim
Yüzüm güleçtir benim
Odam kireçtir benim
Yüzüm güleçtir benim
Soyun da gir koynuma
Terim ilaçtır benim
Soyun da gir koynuma
Terim ilaçtır benim
Baba ben derviş miyem
Kürkümü giymiş miyem
Baba ben derviş miyem
Kürkümü giymiş miyem
Ben sevdim eller aldı
Niye ben ölmüş müyem
Ben sevdim eller aldı
Niye ben ölmüş müyem
Oy limin ey, limin ey
Can limin ey, limin ey
-
İki buçuk yıllık profesyonel müzik yaşamımın en başında
Sizlere "Ağlama Bebeğim" kaseti ile başlamıştım, şarkısıyla
Şimdi onu söylemek istiyorum, "Ağlama Bebeğim"
Ağlama, bebek, ağlama sen de
Umut sende, yarın sende
Ağlama, bebek, ağlama sen de
Umut sende, yarın sende
Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye?
Bu suskunluk, bu küskünlük, dargınlık niye?
Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye?
Bu suskunluk, bu küskünlük, dargınlık niye?
Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Bölüşülmeye hazır
Bir hayat var
Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Paylaşılmaya hazır
Bir hayat var
Ağlama, bebeğim, ağlama sen de
Umut sende, hasret sende
Ağlama, bebeğim, ağlama sen de
Umut sende, yarın sende
Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye?
Bu kızgınlık, bu durgunluk, küskünlük niye?
Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye?
Bu küskünlük, bu durgunluk, sıkıntın niye?
Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Bölüşülmeye hazır
Bir hayat var
Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Paylaşılmaya hazır
Bir hayat var
-
Kara yılan der ki harbe oturak
Kara yılan der ki harbe oturak
Kilis yollarından kelle getirek
Kelle getirek
Nerde düşman varsa orda bitirek
Vurun Antepliler namus günüdür
Nerde düşman varsa orda bitirek
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Antepliler namus günüdür
Sürerim sürerim gitmez gadana
Fransız kurşunu da geçmez adama
Varın söyleyin garip anama
Analar da böyle yiğit doğurur
Analar da böyle yiğit doğurur
Sürerim sürerim gitmez gadana
Sürerim sürerim gitmez gadana
Fransız kurşunu da geçmez adama
Geçmez adama
Varın söyleyin de mazlum anama
Analar da böyle yiğit doğurur
Varın söyleyin mazlum anama
Analar da böyle yiğit doğurur
Analar da böyle yiğit doğurur
-
Yaşayanlar bir gün ölür
Bir gün ölür elbette
Ağaçlarla balıklarla
Kuşlarla ben amenna
Ağlayanlar bir gün güler
Bir gün güler elbette
Uyanmakla anlamakla
Bilmekle ben amenna
Kısa çöp uzun çöpten
Hakkını alır elbette
Direnmekle kurtulmakla
Barışla ben amenna
-
Burda çiçekler açmıyor
Kuşlar süzülüp uçmuyor
Yıldızlar ışık saçmıyor
Geçmiyor günler geçmiyor
Avluda volta vururum
Kah düşünür otururum
Türlü hayaller görürüm
Geçmiyor günler geçmiyor
Dışarıda mevsim baharmış
Gezip dolaşanlar varmış
Günler su gibi akarmış
Geçmiyor günler geçmiyor
Gönülde eski sevdalar
Gözümde dereler bağlar
Aynadan hayalin ağlar
Geçmiyor günler geçmiyor
Yanımda yatan yabancı
Her söz zehir gibi acı
Bütün dertlerin en gücü
Geçmiyor günler geçmiyor
Dışarıda mevsim baharmış
Gezip dolaşanlar varmış
Günler su gibi akarmış
Geçmiyor günler geçmiyor
Dışarıda mevsim baharmış
Gezip dolaşanlar varmış
Günler su gibi akarmış
Geçmiyor günler geçmiyor
Dışarıda mevsim baharmış
Gezip dolaşanlar varmış
Günler su gibi akarmış
Geçmiyor günler geçmiyor
-
Dersim dört dağ içinde
Dersim dört dağ içinde
Gülü bardağ içinde
Dersimi hak saklasın
Bir yarim var içimde
Dersimi hak saklasın
Bir yarim var içimde
Bir yarim var içimde
Noldu ağama noldu
Noldu ağama noldu
Sarardı benzin soldu
Ağam burdan gideli
Bu yerler viran oldu
Ağam burdan gideli
Bu yerler viran oldu
Bu yerler viran oldu
Harput'un altı kelek
Harput'un altı kelek
Dersim'e gidek gelek
Eli elinde olsun
Kapı kapı dilenek
Eli elinde olsun
Kapı kapı dilenek
Kapı kapı dilenek
Noldu ağama noldu
Noldu ağama noldu
Sarardı benzin soldu
Ağam burdan gideli
Bu yerler viran oldu
Ağam burdan gideli
Bu yerler viran oldu
Bu yerler viran oldu
-
Metris'in önünde durdum
Hasretim yerlere vurdum
Metris'in önünde durdum
Hasretim yerlere vurdum
Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum
Kanatlarımdan vuruldum
Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum
Kanatlarımdan vuruldum
Yıllar var ki yorgunum ben
Gökyüzüne vurgunum ben
Yıllar var ki yorgunum ben
Gökyüzüne vurgunum ben
Mahpuslarda durgunum ben, durgunum ben
Mahpuslarda durgunum ben, durgunum ben
Metris'in önü kahveler
Kahvede can annem bekler
Metris'in önü kahveler
Kahvede can dostlar bekler
Dağlar, köyler türkü söyler, türkü söyler
Dağlar, köyler yolum gözler
Dağlar, köyler türkü söyler, türkü söyler
Dağlar, köyler yolum gözler
Geze geze yoruldum ben
Gökyüzüne vuruldum ben
Geze geze yoruldum ben
Gökyüzüne vuruldum ben
Mahpuslarda duruldum ben, duruldum ben
Mahpuslarda duruldum ben, duruldum ben
-
Bizim evin bacaları
Aman aman, aman aman kader
Bizim evin bacaları
Aman aman, aman aman kader
Yanmaz oldu sobaları
Yanmaz oldu sobaları
Aman aman, aman aman kader
Yarim gitti gelmez oldu
Aman aman, aman aman kader
Yarim gitti gelmez oldu
Aman aman, aman aman kader
Bu da bana bin dert oldu
Bu da bana bin dert oldu
Aman aman kader
Aman aman kader
-
Üç etekli, ak pusulu, türkü bakışlı
Kadınlar yürüyor dağlara doğru
Leylak moru, gül kurusu dağlara doğru
Özlemlerle acılarla bir Anadolu
Sivas'lımı Urfa'lımı bilemem gayri
Kadınlar kadınlar dağlara doğru
Kadınlar kadınlar dağlara doğru
Dağlara dağlara dağlara doğru
Çalı çırpı, sıla gurbet dağlara doğru
Sarı sıcak, ak cibinlik dağlara doğru
Ordu, ordu çekip gider ay çiçekleri
Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi
Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi
Bilemezler avcının kim olduğunu
Sezmişler düşmanın kokusunu
Kadınlar kadınlar dağlara doğru
Özlemlerle acılarla bir Anadolu
Bu sıtmalı gecelere bu beşikleri
Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi
Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi
Dağlara dağlara dağlara doğru
Çalı çırpı, sıla gurbet dağlara doğru
Sarı sıcak, ak cibinlik dağlara doğru
Ordu, ordu çekip gider ay çiçekleri
Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi
Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi
Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi
Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi
Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi
Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi
-
Sakin göllerin kuğusuyduk
Salınarak suyun yanağında
Yarılan ekmeğin buğusuyduk
Gözüm yaşarıyor, yüreğim yanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Biri saksımızı çiğneyip gitti
Biri duvarları yıktı, camları kırdı
Fırtına gelip aramıza serildi
Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri
Her şeyi kötüledi, bizi yaraladı
Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı
Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu
Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle
Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Dağlarda çoban ateşiydik
Dolanarak mavzer yatağına
Ceylanın pınara inişiydik
Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş
Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe
Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu
Birer tomurcuktuk hayatın kollarında
Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında
Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız
Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor
Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle
Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor
-
Geldik sona, geldik sona
Son şarkı bu
Turan Emeksiz
Bir yürüyüş eylediler sabahtan
Ilgıt ılgıt kan gidiyor loy, loy
Bir yürüyüş eylediler sabahtan
Ilgıt ılgıt kan gidiyor loy, loy
Dayan dizlerim dayan
Ağla gözlerim ağla
Namlu puşt olmuş, at ayağı puşt
Dayan dizlerim dayan
Ağla gözlerim ağla
Namlu puşt olmuş, at ayağı puşt
Vay anam vay, vay
Bu belalı başınnan ben nere gidem
Vay anam vay, vay
Bu belalı başınnan kime ne diyem
Ya derdime derman, ya derdime derman
Ya derdime derman, ya katlime ferman
Of anam of, of
Bu belalı başınnan ben nere gidem
Vay anam vay, vay
Bu belalı başınnan kime ne diyem
Ya derdime derman, ya derdime derman
Ya derdime derman, ya katlime ferman
Ya derdime derman, ya derdime derman
Ya derdime derman, ya katlime ferman
Ayağı değince Yılmaz'ın
Baktı atacak taşı yoktu
Eli durmuş ayağı durmuştu
Çıkardı yüreğini kan içinde
Vurdu kötünün kafasına, kafasına
Ay bu nasıl devran, ay bu nasıl devran
28 Nisan'dı yavru hey
Ham meyvayı kopardılar dalıdan
Vay anam vay, vay
Bu belalı başınnan ben nere gidem
Vay anam vay, vay
Bu belalı başınnan kime ne diyem
Ya derdime derman, ya derdime derman
Ya derdime derman, ya katlime ferman
Ya derdime derman, ya derdime derman
Ya derdime derman, ya katlime ferman
Vay anam vay, vay
Bu belalı başınnan ben nere gidem
Vay anam vay; vay
Bu belalı başınnan kime ne diyem
Ya derdime derman, ya derdime derman
Ya derdime derman, ya katlime ferman
Of anam of, of
Bu belalı başınnan ben nere gidem
Ya derdime derman, ya derdime derman
Ya derdime derman, ya katlime ferman
Ya derdime derman, ya derdime derman
Ya derdime derman, ya katlime ferman