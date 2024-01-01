Aşk Dediğin Şarkı Sözleri
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Aşk dediğin belkide budur
Hep acıtır arkandan vurur
Belkide bu son sefer olur
Kalbim durur dertler son bulur
***
Sanma üç günlük bu hislerim
Ben burda hergün seni beklerim
Gel beni kendinden mahrum etme ne olur
Bu hayat sen yoksan zehir olur
***
Duy beni duy ne olur
Dön bana dön ne olur
Aşk dediğin elbet bir yol bulur
Gel beni kendinden mahrum etme ne olur
Bu hayat sen yoksan, zehir olur
Duy beni duy ne olur
Dön bana dön ne olur
Aşk dediğin elbet bir yol bulur
***
Aşk dediğin böyle son bulur
Kalbim durur sevdiğin el olur
Belkide yarın unutulur
Aşk dediğin bir masal olur
***
Sen yokken de atıyorsa kalbim
Atmasın öyle dursun isterim
Gel beni kendinden mahrum etme ne olur
Bu hayat sen yoksan, zehir olur
Duy beni duy ne olur
Dön bana dön ne olur
Aşk dediğin elbet bir yol bulur
***
Gel beni kendinden mahrum etme ne olur
Bu hayat sen yoksan, zehir olur
Duy beni duy ne olur
Dön bana dön ne olur
Aşk dediğin elbet bir yol bulur
***
Gel beni kendinden mahrum etme ne olur
Bu hayat sen yoksan, zehir olur
Duy beni duy ne olur
Dön bana dön ne olur
Aşk dediğin elbet bir yol bulur
***
Gel beni kendinden mahrum etme ne olur
Bu hayat sen yoksan, zehir olur
Duy beni duy ne olur
Dön bana dön ne olur
Aşk dediğin elbet bir yol bulur