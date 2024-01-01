Aşk dediğin belkide budur Hep acıtır arkandan vurur Belkide bu son sefer olur Kalbim durur dertler son bulur *** Sanma üç günlük bu hislerim Ben burda hergün seni beklerim Gel beni kendinden mahrum etme ne olur Bu hayat sen yoksan zehir olur *** Duy beni duy ne olur Dön bana dön ne olur Aşk dediğin elbet bir yol bulur Gel beni kendinden mahrum etme ne olur Bu hayat sen yoksan, zehir olur Duy beni duy ne olur Dön bana dön ne olur Aşk dediğin elbet bir yol bulur *** Aşk dediğin böyle son bulur Kalbim durur sevdiğin el olur Belkide yarın unutulur Aşk dediğin bir masal olur *** Sen yokken de atıyorsa kalbim Atmasın öyle dursun isterim Gel beni kendinden mahrum etme ne olur Bu hayat sen yoksan, zehir olur Duy beni duy ne olur Dön bana dön ne olur Aşk dediğin elbet bir yol bulur *** Gel beni kendinden mahrum etme ne olur Bu hayat sen yoksan, zehir olur Duy beni duy ne olur Dön bana dön ne olur Aşk dediğin elbet bir yol bulur *** Gel beni kendinden mahrum etme ne olur Bu hayat sen yoksan, zehir olur Duy beni duy ne olur Dön bana dön ne olur Aşk dediğin elbet bir yol bulur *** Gel beni kendinden mahrum etme ne olur Bu hayat sen yoksan, zehir olur Duy beni duy ne olur Dön bana dön ne olur Aşk dediğin elbet bir yol bulur