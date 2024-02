Gün değildi, gece değildi Her duyduğum senin sesindi N'olur anla, yemin billah Sen olmayınca ben, ben değildi *** Var mı vazgeçmek hemen öyle? Bu hikâye bitmez böyle *** Gel, hadi aşk olalım Nereye gitsek senle Her yıldızı tutalım Uzanıp gökyüzünde *** Yâr, al senindir canım Kafayı bozdum senle Gel, kaybolma sakın Kal yanımda böyle *** Gün değildi, gece değildi Her duyduğum senin sesindi N'olur anla, yemin billah Sen olmayınca ben, ben değildi *** Var mı vazgeçmek hemen öyle? Bu hikâye bitmez böyle *** Gel, hadi aşk olalım Nereye gitsek senle Her yıldızı tutalım Uzanıp gökyüzünde *** Yâr, al senindir canım Kafayı bozdum senle Gel, kaybolma sakın Kal yanımda böyle *** Var mı vazgeçmek hemen öyle? Bu hikâye bitmez böyle Var mı vazgeçmek hemen öyle? Bu hikâye bitmez *** Gel, hadi aşk olalım Nereye gitsek senle Her yıldızı tutalım Uzanıp gökyüzünde *** Yâr, al senindir canım Kafayı bozdum senle Gel, kaybolma sakın Kal yanımda böyle