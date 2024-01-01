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7/24 Dinle Majeste

Majeste Şarkı Sözleri

Majeste Majeste şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Majeste Majeste şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Majeste sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Majeste

Majeste

Majeste

  • Bana Inanma

  • 180

  • Ali Veli

  • Alsancak'ta

  • Buğudan İzler

  • Ellerin Dert Görmesin

  • Hadi Sil Baştan

  • Iyi Biri Değilim

  • Için Rahat Olsun

  • Kötü Rüya

  • Çok Geçerli Sebeplerim Var

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