Iyi Biri Değilim Kendi kendime durup düşündüm de Senin derdine ben çare olmam *** Kendi içimde durup düşündüm de Senin derdine ben çare olmam *** Aslında iyi biri değilim, aldanma Kendimden başkasını düşünmem, anla *** Kendi kendime durup düşündüm de Senin derdine ben çare olmam *** Şöyle bir geçmişe bakıp düşündüm de Senin derdine ben çare olmam *** Aslında iyi biri değilim, aldanma Kendimden başkasını düşünmem, anla *** Aslında iyi biri değilim, aldanma Kendimden başkasını düşünmem, anla *** Durdum kendi kendime Çare olmam derdine Boş yere aldanma böyle *** Durdum kendi kendime Çare olmam derdine Boş yere aldanma böyle *** Durdum kendi kendime Çare olmam derdine Boş yere aldanma böyle *** Durdum kendi kendime Çare olmam derdine Boş yere aldanma böyle *** Aslında iyi biri değilim aldanma Kendimden başkasını düşünmem anla *** Aslında iyi biri değilim, aldanma Kendimden başkasını düşünmem, anla (Aslında) *** İyi biri değilim (Aldanma) İyi biri değilim (Aldanma) İyi biri değilim (Aldanma) *** Aslında (Aslında) İyi biri değilim

180 180 derece dönenlerden Yüksekten, uçan insanlardan Ardına bakmadan kaç Ardına bakmadan *** 180 derece dönenlerden Yüksekten, uçan insanlardan Ardına bakmadan, kaç Ardına bakmadan *** Bi saniyede harcarlar Ruhun duymaz seni satarlar İflah olmaz gözünü dört aç Ardına bakmadan kaç *** Bi saniyede harcarlar Ruhun duymaz seni satarlar İflah olmaz gözünü dört aç Ardına bakmadan *** 180 derece dönenlerden Yüksekten, uçan insanlardan Ardına, ardına bakmadan kaç Ardına bakmadan *** Bi saniyede harcarlar Ruhun duymaz seni satarlar İflah olmaz gözünü dört aç Ardına bakmadan kaç *** Bi saniyede harcarlar Ruhun duymaz seni satarlar İflah olmaz gözünü dört aç Ardına bakmadan *** Bi saniyede harcarlar Ruhun duymaz seni satarlar İflah olmaz gözünü dört aç Ardına bakmadan *** Bi saniyede harcarlar Ruhun duymaz seni satarlar İflah olmaz gözünü dört aç Ardına bakmadan kaç, kaç, kaç *** Bi saniyede harcarlar Ruhun duymaz seni satarlar İflah olmaz gözünü dört aç Ardına bakmadan

Ali Veli Hey! Ne zannettin kendini sen hemen Yok, ben artık bunlara gelemem *** Ne nerede, ne kimle olduğun belli Höh! Ali Veli Kırkdokuz Elli Aklını ver desen de veremem *** Yok ki varlığından da bir eser Ne nerede, ne kimle olduğun belli *** Höh! Ali Veli Kırkdokuz Elli Altmış, Yetmiş, Seksen, Doksan, Yüz! *** Havada yüz, karada yüz Hahaha! Arkanı döndün hemen *** Yine beni sattın hemen Hey! *** Aptala yatma öyle hemen Yok, ben böyle ipe un seremem Ne nerede, ne kimle olduğun belli *** Höh! Ali Veli Kırkdokuz Elli *** Aklını ver desen de veremem Yok ki varlığından da bir eser Ne nerede, ne kimle olduğun belli *** Höh! Ali Veli Kırkdokuz Elli *** Altmış, Yetmiş, Seksen, Doksan, Yüz! Denizde yüz Havada Yüz *** Karada Yüz Arkanı döndün hemen *** Yine beni sattın hemen

Alsancak'ta Senden uzakta olsam da sevgilim Aklım sende Alsancakta Durmaz yine, gider hep senin yanına Zor da olsa Vurur geçer aldırma Durur zaman hiç sayma Saatlerin doldukça Yakınlaşır fikrin bana Eğer beni anlıyorsan Ne çektiğimi bilmiyorsan Eğer beni anlıyorsan Ne haldeyim duymuyorsan Eğer beni anlıyorsan Ne çektiğimi bilmiyorsan Eğer beni anlıyorsan Ne haldeyim görmüyorsan Senden uzakta olsam da sevgilim Kalbim senle Alsancakta Çarpmaz burda, durur sen yokken yanımda Nerde olsa Vurur geçer aldırma Durur zaman hiç sayma Saatlerin doldukça Yakınlaşır fikrin bana Eğer beni anlıyorsan Ne çektiğimi bilmiyorsan Eğer beni anlıyorsan Ne haldeyim duymuyorsan Eğer beni anlıyorsan Ne çektiğimi bilmiyorsan Eğer beni anlıyorsan Ne haldeyim görmüyorsan

Bana Inanma Senden ve bizden bahsetmek yok artık benim için Asla kandırmam kendimi bunlarla Bir daha kanmam ve aldanmam, karnım tok artık bunun için Oysa katlettim kendimi hunharca Ama sen boşver bana inanma Bir hiçim zaten zamanda Anlatmak zor bir anda Bir başı açığım ben İran'da Sen boşver bana aldırma Geçerim ben de zamanla Aldatmak çok kolay da Geri gidemezsin zamanda *** Senden ve bizden bahsetmek yok artık benim için Asla kandırmam kendimi bunlarla Bir daha kanmam ve aldanmam, karnım tok artık bunun için Oysa katlettim kendimi hunharca Ama sen boşver bana inanma Bir hiçim zaten zamanda Anlatmak zor bir anda Bir başı açığım ben İran'da Sen boşver bana aldırma Geçerim ben de zamanla Aldatmak çok kolay da Geri gidemezsin zamanda *** Sen boşver bana inanma Bir hiçim zaten zamanda Anlatmak zor bir anda Bir başı açığım ben *** Ama sen boşver bana inanma Bir hiçim zaten zamanda Anlatmak zor bir anda Bir başı açığım ben İran'da Sen boşver bana aldırma Geçerim ben de zamanla Aldatmak çok kolay da Geri gidemezsin ah Ah ah ah ah

Buğudan İzler Camdaki buğudan izler Bi' "Hoh" desen, neler gizler İkimizin mazilerindeki hayaletler Neler söyler? *** Fotoğraftaki mutlu yüzler Şimdi ner'de ve kimle beraber? Tüm o sözler, söylenenler Resimlerde gözükmez ki *** Hâlâ bakmak ister gözlerim Ama yüreğim yetmez ki Bu renkli ziyana Ah *** Hâlâ bakmak ister gözlerim Ama yüreğim yetmez ki Bu renkli ziyana Ah *** Camdaki buğudan izler Görmesen de silinmezler İkimizin mazilerindeki hayaletler İlgi bekler *** Fotoğraftaki mutlu yüzler Şimdi ner'de ve kimle beraber? Tüm o sözler, söylenenler Seni bana getirmez ki *** Hâlâ bakmak ister gözlerim Ama yüreğim yetmez ki Bu renkli ziyana Ah *** Hâlâ bakmak ister gözlerim Ama yüreğim yetmez ki Bu renkli ziyana Ah *** Hâlâ bakmak ister gözlerim Ama yüreğim yetmez ki Bu renkli ziyana Ah *** Hâlâ bakmak ister gözlerim Ama yüreğim yetmez ki Bu renkli ziyana Ah

Ellerin Dert Görmesin Bir sen iki yanımda Hayalin iki omzumda İki yüzün koynumda Yılan mıydın, yalan mıydın yoksa? Dertler bana mı kaldı? Sormak sana mı kaldı? Bu yalan kışın baharında Yaşamanın ne anlamı kaldı? Ellerin dert görmesin Ölürsem bugün, bu eser senin Nasıl nefret edeyim ki Yazık, bu kalp hala senin Bir sen iki yanımda Hayalin iki omzumda İki yüzün koynumda Yılan mıydın, yalan mıydın yoksa? Dertler bana mı kaldı? Sormak sana mı kaldı? Bu yalan kışın baharında Yaşamanın ne anlamı kaldı? Ellerin dert görmesin Ölürsem bugün, bu eser senin Nasıl nefret edeyim ki Yazık, bu kalp hala senin

Hadi Sil Baştan Sen Dön Gel Bakalım Daha Yakın Olalım Yaraları Saralım Ateşine Bakalım Aldığını Ver Verdiğini Al Yol Ver Gitsin Hainler Artık Aldırma Hiç Yandığın Kadar Aşkınla Yan Hiç Yapmadığın Gibi Bana inan Hiç Yandığın Kadar Aşkımla Yan Yan Hiç Kokrmadığın Kadar Aştan Korksan Böyle işte iflah Olmaz insan Hiç Yandığın Kadar Aşkımla Yan Yan Hadi Sil Baştan Sen Dön Gel Bakalım Hainleri Unutalım Daha Yakın Olalım Nefesini Duyalım Aldığını Ver Verdiğini Al Herşey Birgün Biter Çivi Çiviyi Söker Hiç Yandığın Kadar Aşkımla Yan Hiç Yapmadığın Gibi Bana inan Hiç Yandığın Kadar Aşkımla Yan Yan Hadi Sil Baştan Hiç Kokrmadığın Kadar Aşktan Korksan Böyle işte iflah Olmaz insan Hiç Yandığın Kadar Aşkımla Yan Yan Hadi Sil Baştan

Için Rahat Olsun Dur, sırtını döndüğün yana Geri dön bak son defa Görüp ne var arkanda Öyle git uzaklara Günahı da al boynuna Zaten çok var bende daha İyi bir bahane bul da İçin rahat olsun sonra Hep sen haklı ve hep sen doğruydun İçin rahat olsun Seni sevmeyen ölsün beter olsun İçin rahat olsun Hadi çek git durma bu sonumuz olsun İçin rahat olsun Sana son sözüm budur haberin olsun İçim rahat olsun

Kötü Rüya Sendeyim Elimde kumandam Seyretmekteyim Uzanıp tutamıyorum kolundan Evindeyim Biri öpüyor dudağından Seyretmekteyim Sesim çıkmıyor ki ağzımdan Gelecek mi, geçmiş mi? Benden vazgeçtin mi? Rüya mı bu, gerçek mi? Ben seni kaybettim mi? Aldığın şeyler geri gelmez Kötü düşünceler bana miras Hiç mi sevmedin ve bıraktın Yanına kalmaz benim hakkım *** Sendeyim Elimde kumandam Seyretmekteyim Uzanıp tutamıyorum kolundan Evindeyim Biri öpüyor dudağından Seyretmekteyim Sesim çıkmıyor ki ağzımdan Gelecek mi, geçmiş mi? Benden vazgeçtin mi? Rüya mı bu, gerçek mi? Ben seni kaybettim mi? Aldığın şeyler geri gelmez Kötü düşünceler bana miras Hiç mi sevmedin ve bıraktın Yanına kalmaz benim hakkım