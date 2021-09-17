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7/24 Dinle Malatya Türküleri

Malatya Türküleri

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En Çok Dinlenen Malatya Türküleri Şarkıları

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01

Yüksek Ayvanlarda

Malatya Türküleri 03:32
02

Muhabbet Eyledin Sadık Yar İle

Malatya Türküleri 02:43
03

Malatya'nın Eline Serin Dediler

Malatya Türküleri 02:56
04

Dünya Umruma Meylini Verme

Malatya Türküleri 03:04
05

Değirmenin Postu Dar

Malatya Türküleri 02:49

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