Malatya Türküleri

Kim küstürdü seni aşka karşı? Kim kırdı kalbini senin böyle derin? Kim aldattı seni başkasıyla? Kim bıraktı gitti seni böyle mahsur? *** Aşk dediğin acılarla dolu yolculuk dikenli, bazen soğuk Aşk dediğin geçersen bu yolları, sımsıcak bir mutluluk Aşk dediğin acılarla dolu yolculuk, dikenli, bazen soğuk Aşk dediğin geçersen bu yolları, sımsıcak bir mutluluk *** Ne kadar acı çeksek boş, ne kadar tövbe etsek boş Ateş düşünce yüreğe yanıyor işte, seviyor işte *** Derin duygular besliyorum sana karşı Sevgi değil içimdeki aşkın alası Konuşarak anlatamam sana aşkımı Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı! *** Derin duygular besliyorum sana karşı Sevgi değil içimdeki aşkın alası Konuşarak anlatamam sana aşkımı Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı! *** Kim küstürdü seni aşka karşı? Kim kırdı kalbini senin böyle derin? Kim aldattı seni başkasıyla? Kim bıraktı gitti seni böyle mahsur? *** Ask dediğin acılarla dolu yolculuk, dikenli, bazen soğuk Ask dediğin geçersen bu yolları, sımsıcak bir mutluluk *** Ne kadar acı çeksek boş, ne kadar tövbe etsek boş Ateş düşünce yüreğe yanıyor işte, seviyor işte *** Derin duygular besliyorum sana karşı Sevgi değil içimdeki aşkın alası Konuşarak anlatamam sana aşkımı Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı! *** Derin duygular besliyorum sana karşı Sevgi değil içimdeki aşkın alası Konuşarak anlatamam sana aşkımı Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı! *** Derin duygular besliyorum sana karşı Sevgi değil içimdeki aşkın alası Konuşarak anlatamam sana aşkımı Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı!

Bu aralar içimde bir yangın var Hem yorgunum biraz da suskun Sabah olmaz gönülde yar sancım var Hep dargınım biraz da kırgın *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz Yar *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Zaman olur gözümde yaşlar çağlar Kah akarlar kah dururlar Bir an olur dilim de sözler ağlar Ben aşk derim hüzün olurlar *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz Yar *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen