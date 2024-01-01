Seni versinler ellere - Yemin ettim (Türkçe-Yunanca) Şarkı Sözleri
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Mando
Seni versinler ellere - Yemin ettim (Türkçe-Yunanca)
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Asırlardır yalnızım pişmanım alın yazım
Bir öfkeye mahkum ettik herşeyi
Bir yemin ettim ki dönemem
Hüzün tünellerinde soldum kederlerinde,
***
Cehennemde yansın bu dilim
Bir yemin ettim ki dönemem
Seni versinler ellere beni vursunlar
Sana sevdanın yolları bana kurşunlar
***
Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde
Tükendim tükendim tükendim artık
Hiçmi özlemedin hiçmi hakkım yok
Bir ara bir sor allah aşkına
***
Seni versinler ellere beni vursunlar
Sana sevdanın yolları bana kurşunlar
***
Asırlardır yalnızım pişmanım alın yazım
Bir öfkeye mahkum ettik herşeyi
Bir yemin ettim ki dönemem
Hüzün tünellerinde soldum kederlerinde
Cehennemde yansın bu dilim
Bir yemin ettim ki dönemem
***
Seni versinler ellere beni vursunlar
Sana sevdanın yolları bana kurşunlar
Seni versinler ellere beni vursunlar
Sana sevdanın yolları bana kurşunlar
***
Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde
Tükendim tükendim tükendim artık
Hiçmi özlemedin hiçmi hakkım yok
Bir ara bir sor allah aşkına
***
Seni versinler ellere beni vursunlar
Sana sevdanın yolları bana kurşunlar
Seni versinler ellere beni vursunlar
Sana sevdanın yolları bana kurşunlar