Asırlardır yalnızım pişmanım alın yazım Bir öfkeye mahkum ettik herşeyi Bir yemin ettim ki dönemem Hüzün tünellerinde soldum kederlerinde, *** Cehennemde yansın bu dilim Bir yemin ettim ki dönemem Seni versinler ellere beni vursunlar Sana sevdanın yolları bana kurşunlar *** Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde Tükendim tükendim tükendim artık Hiçmi özlemedin hiçmi hakkım yok Bir ara bir sor allah aşkına *** Seni versinler ellere beni vursunlar Sana sevdanın yolları bana kurşunlar *** Asırlardır yalnızım pişmanım alın yazım Bir öfkeye mahkum ettik herşeyi Bir yemin ettim ki dönemem Hüzün tünellerinde soldum kederlerinde Cehennemde yansın bu dilim Bir yemin ettim ki dönemem *** Seni versinler ellere beni vursunlar Sana sevdanın yolları bana kurşunlar Seni versinler ellere beni vursunlar Sana sevdanın yolları bana kurşunlar *** Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde Tükendim tükendim tükendim artık Hiçmi özlemedin hiçmi hakkım yok Bir ara bir sor allah aşkına *** Seni versinler ellere beni vursunlar Sana sevdanın yolları bana kurşunlar Seni versinler ellere beni vursunlar Sana sevdanın yolları bana kurşunlar