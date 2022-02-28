Hani Biz Ft. Yıldız Tilbe Şarkı Sözleri
Manga Hani Biz Ft. Yıldız Tilbe şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Manga Hani Biz Ft. Yıldız Tilbe şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hani Biz Ft. Yıldız Tilbe sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Manga
Hani Biz Ft. Yıldız Tilbe
Tüm Şarkıları
-
Hani biz mecazi aşkların buruk özlemiydik
Hani biz her gün ilk kez gibi sevişirdik
Şimdi sabahları neden bir tek kelime bile etmez olduk
Işıklar söndüğü zaman sırtımızı dönüp uyur olduk
***
İstersen ağla istersen bağır
Döndürebilsek bile zamanı geriye
Aşk bitmiş be aşk, pas tutmuş ağızlar
Yarınsız dünlerle nereye kadar
***
Hani biz hiç kimseye öyle benzemezdik
Hani biz hiçbir şeyi bizden gizlemezdik
Şimdi herkes kadar kolay bir bir yalanları süsler olduk
Çırılçıplak yan yana küsmez barışmaz olduk