Hani biz mecazi aşkların buruk özlemiydik Hani biz her gün ilk kez gibi sevişirdik Şimdi sabahları neden bir tek kelime bile etmez olduk Işıklar söndüğü zaman sırtımızı dönüp uyur olduk *** İstersen ağla istersen bağır Döndürebilsek bile zamanı geriye Aşk bitmiş be aşk, pas tutmuş ağızlar Yarınsız dünlerle nereye kadar *** Hani biz hiç kimseye öyle benzemezdik Hani biz hiçbir şeyi bizden gizlemezdik Şimdi herkes kadar kolay bir bir yalanları süsler olduk Çırılçıplak yan yana küsmez barışmaz olduk