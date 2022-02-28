Duman olur lodosta bütün hayallerim Yağmur yağar sel olur, yüzer evim Gider kaldırımdaki çukurları bulurum Yüzümde bir tebessümle kırılır boynum *** Kaderin patlak frenli tekerleri Bulur durakta bekleyen beni Dokuz canımdan sekizi çoktan gitti Kalan teki de kim vurduya gitti *** Ben bir palyaçoyum Yüzüm gülerken içim ağlar aslında Ben bir palyaçoyum Güldürürken ben ağlarım aslında *** Bir Ocak ayında sokakta vurulurum Ya da 19'unda bir kahraman olurum Saçımı göstermezsem okulumdan kovulurum Ya da kalemim kırılır mahkum olurum *** Kimse dinlemezken bu söylediklerimi Bir tek telefonum dinliyor şimdi beni Taştan oyulmuş olsa da boyum posum Bir çift sözle yıkılır ucube ruhum *** Ben bir palyaçoyum Yüzüm gülerken içim ağlar aslında Ben bir palyaçoyum Güldürürken ben ağlarım aslında *** Beklerken hayatı tek ayak üstünde Oyunbozan derler hep bana *** Ben bir palyaçoyum Yüzüm gülerken içim ağlar aslında Ben bir palyaçoyum Güldürürken ben ağlarım aslında *** Ben bir palyaçoyum... *** Ben bir palyaçoyum...