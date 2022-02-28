E-Akustik Şarkı Sözleri
Manga E-Akustik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Manga E-Akustik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan E-Akustik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Duman olur lodosta bütün hayallerim
Yağmur yağar sel olur, yüzer evim
Gider kaldırımdaki çukurları bulurum
Yüzümde bir tebessümle kırılır boynum
***
Kaderin patlak frenli tekerleri
Bulur durakta bekleyen beni
Dokuz canımdan sekizi çoktan gitti
Kalan teki de kim vurduya gitti
***
Ben bir palyaçoyum
Yüzüm gülerken içim ağlar aslında
Ben bir palyaçoyum
Güldürürken ben ağlarım aslında
***
Bir Ocak ayında sokakta vurulurum
Ya da 19'unda bir kahraman olurum
Saçımı göstermezsem okulumdan kovulurum
Ya da kalemim kırılır mahkum olurum
***
Kimse dinlemezken bu söylediklerimi
Bir tek telefonum dinliyor şimdi beni
Taştan oyulmuş olsa da boyum posum
Bir çift sözle yıkılır ucube ruhum
***
Ben bir palyaçoyum
Yüzüm gülerken içim ağlar aslında
Ben bir palyaçoyum
Güldürürken ben ağlarım aslında
***
Beklerken hayatı tek ayak üstünde
Oyunbozan derler hep bana
***
Ben bir palyaçoyum
Yüzüm gülerken içim ağlar aslında
Ben bir palyaçoyum
Güldürürken ben ağlarım aslında
***
Ben bir palyaçoyum...
***
Ben bir palyaçoyum...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-