Beni Unutma Şarkı Sözleri
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Ne konuşuyor bu insanlar
Ne kadar uzak kelimeler anlamdan
Aynama bir yabancı sızmış
Bakıyor bana uzaktan
***
Sensizlikten kalan en acı gerçeğim
Hiçliğim
***
Ucuz, basit ve sıradan
Pazara çıkmış gibi sanki ipliğim, ipliğim
Beni unutma
Beni unutma
***
Bir uçurumun en ucundayım
O kadar yokum ki görmüyorlar
Kalbim susmuşlar yeri
Kuşlar korkup kaçmıyorlar
***
Sensizlikten kalan en acı gerçeğim
Hiçliğim
***
Ucuz, basit ve sıradan
Pazara çıkmış gibi sanki ipliğim, ipliğim
***
Hayat beni unutsa da sen unutma
Adımı unutacak kadar kaybettim kendimi
Olsun
***
Beni unutma
Beni unutma