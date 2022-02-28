Ne konuşuyor bu insanlar Ne kadar uzak kelimeler anlamdan Aynama bir yabancı sızmış Bakıyor bana uzaktan *** Sensizlikten kalan en acı gerçeğim Hiçliğim *** Ucuz, basit ve sıradan Pazara çıkmış gibi sanki ipliğim, ipliğim Beni unutma Beni unutma *** Bir uçurumun en ucundayım O kadar yokum ki görmüyorlar Kalbim susmuşlar yeri Kuşlar korkup kaçmıyorlar *** Sensizlikten kalan en acı gerçeğim Hiçliğim *** Ucuz, basit ve sıradan Pazara çıkmış gibi sanki ipliğim, ipliğim *** Hayat beni unutsa da sen unutma Adımı unutacak kadar kaybettim kendimi Olsun *** Beni unutma Beni unutma