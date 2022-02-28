Manga Şarkı Sözleri
Manga Manga şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Manga Manga şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Manga sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ne kadar oldu bu hayata geleli?
"Söyle, ne olacaksın büyüyünce"
Diye sorulan sorular tarih oldu
Ama senin kafan hala dolu
İşte benim, işte senin, işte onun diye
Paylaşıyorsun hayatı üç kuruş sevginle
Ne? O da mı aldattı seni be?
Eee? Ne kaldı geriye?
Bak sen ne yazık ki klasik bir tablosun dostum
Ne yaparsan yap boşsun
Tamam okumuşsun, ama yetmez, sadece bununla dertler bitmez
(Devam edeceksin yalandan yaşamaya)
Çıkacaksın kabuğundan, bunalımdan kurtaracaksın kendini
Ona göre yaşamayı bırakıp döneceksin gerçeklere
Ama önce
***
Bir kadın çizeceksin
Onun gibi bırakıp gitmeyecek
Saklayıp gömeceksin (ki senden başka)
Kimseler sevemeyecek
***
Şimdi bunlar yetmez gibi bir de kendini aşka mı bıraktın, hadi be
Bırak adam gibi şeylerle uğraşmayı
Herkes gibi takıl yaşa hayatını
Takılamıyorsan bile rol yap, ne yap et ama yarat kendi yalan dünyanı
Çünkü bunlar para ediyor baksana sevgi bile yalan olmuş
Piyasada kavrulmuş, herkes kudurmuş
Canım dediğin bile arkandan vurmuş
Tüm bunları bilerek yaşa ve sakın
Ama sakın içindekileri tüketeyim deme
(Devam edeceksin yalandan yaşamaya)
Bir gün gelecek göstereceksin kendini, sevgini, neler istediğini
Şimdilik alacaksın eline kalemi, kusacak dökeceksin nefretini
***
Bir kadın çizeceksin
Onun gibi bırakıp gitmeyecek
Saklayıp gömeceksin (ki senden başka)
Kimseler sevemeyecek
***
Birden duracaksın soracaksın kendine
Neden bu düzen böyle, neden herkes sahte
Sonra bakacaksın, göreceksin çaren yok
Devam edeceksin yalandan yaşamaya
***
Bir kadın çizeceksin
Onun gibi bırakıp gitmeyecek
Saklayıp gömeceksin (ki senden başka)
Kimseler sevemeyecek
***
Bir gün gelecek göstereceksin kendini, sevgini, neler istediğini
Şimdilik (kimseler sevemeyecek) alacaksın eline kalemi, kusacak dökeceksin nefretini
Çıkacaksın kabuğundan, bunalımdan kurtaracaksın kendini
Ona göre yaşamayı bırakıp döneceksin, döneceksin...
Bırakıp döneceksin gerçeklere
Bir gün gelecek göstereceksin kendini, sevgini, neler istediğini
Şimdilik (kimseler sevemeyecek) alacaksın eline kalemi, kusacak dökeceksin nefretini
Çıkacaksın kabuğundan, bunalımdan kurtaracaksın kendini
Ona göre yaşamayı (kimseler sevemeyecek) bırakıp döneceksin gerçeklere
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Her sabah doğan güneş
Bir sabah doğmaz oldu
Elleri ellerimden
Kayıp giden yıldız oldu
Gülünce ışık saçan
O gözler yaşla doldu
Ağlama duymaz artık
Bir varmış, bir yok oldu
Giderken bıraktığı
Bütün renkler siyah oldu
Üzülme anla artık
Belki de huzur buldu
***
Dursun zaman, dursun diyorsun da
Oyun değil ki yaşamak
Sen inanmasan da son var anla
Herkese inat
***
Her sabah doğan güneş
Bir sabah doğmaz oldu
Elleri ellerimden
Kayıp giden yıldız oldu
Gülünce ışık saçan
O gözler yaşla doldu
Ağlama dönmez artık
Bir varmış, bir yok oldu
Giderken bıraktığı
Bütün renkler siyah oldu
Üzülme anla artık
Belki de huzur buldu
***
Dursun zaman, dursun diyorsun da
Oyun değil ki yaşamak
Sen inanmasan da son var anla
Herkese inat
***
Dursun zaman, dursun diyorsun da
Oyun değil ki yaşamak
Sen inanmasan da son var anla
Herkese inat
***
Duysun seni dönsün diyorsun da
Oyun değil ki yaşamak
Yok bir çaren anla
Sakın uyanma yıllara inat
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