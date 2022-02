Manga grubu 2001 yılında Ankara’da kurulmuştur. Ankara kökenli Alternatif Rock, Rapcore ve Nu-Metal tarzlarında müzik yapan Türk rock grubu olarak müzik piyasasına girmiştir. Grup adını gitarist Yağmur Sarıgül düşünmüştür. Manga, Japon çizgi romanlarına verilen isimdir. ‘Man’ rastgele, ‘ga’ ise çizim anlamına gelir bu nedenle bu isim seçilmiştir. Çünkü Manga hem bu kültüre uzak değildir hem de grup isminin evrensel olmasını istemiştir. 2001 yılının sonlarında Yağmur Sarıgül barlarda “cover” parçaları yorumlayıp eğlendikleri gruptan ayrılmasıyla Manga grubunun hikayesi başlamıştır. Sarıgül, Rock müzikle elektroniği, sert gitar riffleriyle rap vokalleri birleştirebileceği bir grup kurmak istemiş ve ilk olarak okuldan arkadaşı Orçun Şekerusta’yı ardından Özgür Can Öney, Efe Yılmaz ve Ferman Akgül’ü gruba dahil etmiştir. Grup barlarda sahne aldıkları zamanlarda izleyicinin cover dinleme alışkanlığını kıran beste gruplarından biri olmuş ve adlarını underground olarak diğer illere duyurmaya başlamıştır. 2001 tarihinde Ferman’ın “Sing your Song” yarışmasına katılma düşüncesi grubun müzik piyasasına adım atmasını hızlandırmıştır. Gruba teklif edilen albüm istekleri ile Manga 2003 yılında İstanbul’a taşınmaya karar vermiştir. Daha sonra 2004 yılında ilk albümünü yayınlamıştır. Grubun kendi adını taşıdığı ilk albümü tüm zamanların en çok satan rock albümleri arasında yerini almış ve birçok ödüle layık görülmüştür. Ünlü grup Animasyon karakterleri Spa ile birlikte televizyon tarihinin o döneme dek en başarılı animasyon klibini yapmıştır. Beğenilen şarkısı “Bir Kadın Çizeceksin” tüm ana haberlerde adından bahsettirmiş ve aylarca listelerin başında yerini almıştır. Daha sonra Türkiye turnesine çıkan grup böylelikle yurt dışından da teklifler almaya başlamıştır. Sevilen Grup 2005 yılında maNga+ adlı ara çalışmalarını sürdürmüştür. 2006 yılı Manga’nın yurt dışında da dinleyici kitlesine ulaştığı yıl olmuştur. Manga FİFA 06 resmi soundtrack albümünde “Bir Kadın Çizeceksin” ile bulunduktan sonra dünyanın en büyük açık hava festivallerinden bir tanesi olan Sziget’ten davet ve sahne almış ilk Türk sanatçısı unvanını kazanmıştır. Grup çıkarmış oldukları ilk albümün ardından Türkiye’de sayısız konser vererek daha da popülerleşmiş, sevilmiş ve hayran kitlesi büyümüştür. “Şehr-i Hüzün” adlı ikinci albümleri 2009 yılında GRGDN & Sony Music ortaklığında çıkarılmıştır. Türkiye 2010 yılında Eurovision’a Manga ile katılma kararı almıştır. Grup Oslo’da “We Could be the Same” şarkısı ile tüm dünyaya birlik mesajı göndermiş ve Türkiye tarihinin en önemli global başarılarından bir tanesine imza atarak ikinci olmuştur. Albüm çalışmalarını sürdüren ve yeni albümler çıkaran grup, dinleyicileri tarafından beğenilmeye devam etmiş ve şarkıları sevilerek dinlenilmiştir. Manga, Antroposen 001 adlı beşinci stüdyo albümünü 14 Aralık 2021 tarihinde yayınlamıştır.