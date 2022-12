N'aber? Bak, bende dert yok, tasa yok! Mutluyum artık, bi' beynim yok Dikmişim ekrana gözlerimi Başka da bir ihtiyacım yok Kişisel neyim kaldı ki bir iletim olsun Tıklana tıklana her şeyim ortada Atın ölümü arpadan olsun Her yiğit gibi benimki de meydanda Tıklama konusu ayrı bir dava Mahkemelerde görülüyor hâlâ Namusu bacak arasında ararım Dişi sinek bile görsem laf atarım Çakma makma, üçe beşe bakmam Önüm, arkam, sağım solum markam Bana pastamı verin, ekmeğe gerek yok Ben tüketmeden var olamam *** Ayna, ayna hadi söyle: Benden daha gamsızı var mı?! Ayna, ayna hadi söyle: Benden daha arsızı var mı?! *** Dünyanın sonuna doğmuşum Ya da ölmüşüm de haberim yok "İyi bilirdik" derler elbet ardımdan Bundan büyük bi' yalan yok Yok, bundan büyük yalan yok *** Bana dokunmayan yılan bin yaşasın Dedikodu yapar, keyfime bakarım Ağzımda sakız, elimde çanta Fink atarım kaldırımlarda Bağlanmaya sonuna kadar karşıyım Ama dizilerimden beni ayırmayın Değişir dünyam bir tuşla uzaktan Elimdeki kumandam hayatıma kumandan Yeni bir kart verdi bugün bankam Puanlarım artık en büyük kankam Olmasa da cebimde beş kuruş para Cebimdeki telefon on numara "Allah allah gizli numara Kim acaba? Alo?" Bak kızım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi dolan Ama ailemizin kızı gibi davran Seni alacak biri de bulunur elbet En kolay parayı hep sen kazan *** Ayna, ayna hadi söyle: Benden daha gamsızı var mı?! Ayna, ayna hadi söyle: Benden daha arsızı var mı?! *** Dünyanın sonuna doğmuşum Ya da ölmüşüm de haberim yok "İyi bilirdik" derler elbet ardımdan Bundan büyük bi' yalan yok Yok, bundan büyük yalan yok *** Sıkıldım çok, her dakika düşünmekten, üzülmekten Artık yok, kalmadı gücüm düşmekten, yenilmekten Pişmanım erken vazgeçmekten, kendimden Bu alem geçmiş kendinden Ne gelir elden? *** Dünyanın sonuna doğmuşum Ya da ölmüşüm de haberim yok "İyi bilirdik" derler elbet ardımdan Bundan büyük bi' yalan yok Yok, bundan büyük yalan yok *** Çakma makma, üçe beşe bakmam Önüm, arkam, sağım solum markam Bana pastamı verin, ekmeğe gerek yok Ben tüketmeden var olamam