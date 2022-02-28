Televizyonu açtım Yine ortalık karışmış Birlik mirlik hikaye Herkes çoktan köşesini kapmış Bunlar yetmezmiş gibi; Yeni yaptığım hatun evden kaçmış Tek yaptığım içmek sıçmakmış Benden hiç adam olmazmış Yine döndük başa aynı terane Kaderim beni dalgaya almış Ne yaptıysam yaranamadım Kadınlar hep aynıymış *** Fazla aşkı olan var mı? (Var mı?) Bu dünya artık bana dar mı? (Dar mı?) Kalbimin içinde kilitlenip kaldım (Kaldım!) "Açıl susam açıl" desem olmaz mı? (Olmaz mı?) *** Etrafıma baktım insan yok Penguenler sıralanmış Face'in var mı canım? Tweet attım; "Kölelik yeniden hortlamış" Bunlar yetmezmiş gibi Annem of yine dırdıra başlamış; "Hala bir çocuğum yokmuş" "Benden hiç adam olmazmış" "Var mı gücün yeniden birinin kahrını çekmeye?" diye sormamış Ne yaptıysam yaranamadım Kadınlar hep aynıymış *** Fazla aşkı olan var mı? (Var mı?) Bu dünya artık bana dar mı? (Dar mı?) Kalbimin içinde kilitlenip kaldım (Kaldım!) "Açıl susam açıl" desem olmaz mı? (Olmaz mı?) *** Boş ver üzülme Zaten kimse senin değil Çok güzel yalanlar söyledik, bile bile Boş ver üzülme Zaten kimse temiz değil Çok güzel günahlar işledik, bile bile Boş ver üzülme Zaten kimse senin değil Çok güzel yalanlar söyledik, birbirimize *** Fazla aşkı olan var mı? (Var mı?) Bu dünya artık bana dar mı? (Dar mı?) Kalbimin içinde kilitlenip kaldım (Kaldım!) "Açıl susam açıl" desem olmaz mı? (Olmaz mı?)