Işıkları Söndürseler Bile Şarkı Sözleri
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Manga
Işıkları Söndürseler Bile
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Televizyonu açtım
Yine ortalık karışmış
Birlik mirlik hikaye
Herkes çoktan köşesini kapmış
Bunlar yetmezmiş gibi;
Yeni yaptığım hatun evden kaçmış
Tek yaptığım içmek sıçmakmış
Benden hiç adam olmazmış
Yine döndük başa aynı terane
Kaderim beni dalgaya almış
Ne yaptıysam yaranamadım
Kadınlar hep aynıymış
***
Fazla aşkı olan var mı? (Var mı?)
Bu dünya artık bana dar mı? (Dar mı?)
Kalbimin içinde kilitlenip kaldım (Kaldım!)
"Açıl susam açıl" desem olmaz mı? (Olmaz mı?)
***
Etrafıma baktım insan yok
Penguenler sıralanmış
Face'in var mı canım?
Tweet attım; "Kölelik yeniden hortlamış"
Bunlar yetmezmiş gibi
Annem of yine dırdıra başlamış;
"Hala bir çocuğum yokmuş"
"Benden hiç adam olmazmış"
"Var mı gücün yeniden birinin kahrını çekmeye?" diye sormamış
Ne yaptıysam yaranamadım
Kadınlar hep aynıymış
***
Fazla aşkı olan var mı? (Var mı?)
Bu dünya artık bana dar mı? (Dar mı?)
Kalbimin içinde kilitlenip kaldım (Kaldım!)
"Açıl susam açıl" desem olmaz mı? (Olmaz mı?)
***
Boş ver üzülme
Zaten kimse senin değil
Çok güzel yalanlar söyledik, bile bile
Boş ver üzülme
Zaten kimse temiz değil
Çok güzel günahlar işledik, bile bile
Boş ver üzülme
Zaten kimse senin değil
Çok güzel yalanlar söyledik, birbirimize
***
Fazla aşkı olan var mı? (Var mı?)
Bu dünya artık bana dar mı? (Dar mı?)
Kalbimin içinde kilitlenip kaldım (Kaldım!)
"Açıl susam açıl" desem olmaz mı? (Olmaz mı?)
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