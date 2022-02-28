Dünya ne verdi ki baksana; hep acı, hep dert Boş ver dünde kalsın o acılar dinecek bir gün elbet Yıllar günler gibi akmaya başladığında Kaldır kadehini sen de şairin satırlarına Şu üç günlük dünyada *** Ey kör anla; bu yer bu gök boş Bırak onu bunu gönlünü hoş tut hoş Şu durmadan dağılan alemde Hepsi, hepsi bir nefestir Gerisi boştur boş *** Dünya ne verdi ki baksana; hep acı hep dert Ama ne acı kalacak ne de dert perde kapanınca Zevk almayı öğrenmek gerek çok geç olmadan Kaldır kadehini sen de şairin satırlarına Şu üç günlük dünyada *** Ey kör anla; bu yer bu gök boş Bırak onu bunu gönlünü hoş tut hoş Şu durmadan dağılan alemde Hepsi, hepsi bir nefestir Gerisi de boş