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Bilin bakalım bu laflar kime yazıldı şu dört yılda kimler kaşındı
Sabrımız fazlasıyla sınandı maNga geldi kimler dağıldı
Sessizlik sona erdi beyler çok konuştu bu çirkefler
Başımıza otorite kesilene kadar adam olmayı öğrensinler
Dost dediğimiz adamlar gelmiş artistlik yapıyor bize şimdi
Bir de öğrendik ki arkamızdan konuşur olmuşlar... gibi
***
Bahçesinde kahpelik yaptılar sızladı Sinan'ın tüm kemikleri
Nerede okutursan okut sen değiştiremezsin eşeği
***
Hadi söyleyin siz de bizimle
Zıplayın şimdi bizimle
Duysun herkes şu alemde
MaNga geldi
Hadi söyleyin siz de bizimle
Zıplayın şimdi bizimle
Duysun herkes şu alemde
MaNga geri geldi
***
Ağzı olan konuşur oldu lan ülkede televizyon şenlik gibi
Ama bazılarına hiç yakışmadı tek kurtuluşları magazin mi?
Ona buna laf atarak kendini tatmin eden bir nesil türedi
Kopyala yapıştır her şeyi iyi de insan aklı bu kadar aciz mi?
Beş para etmez muhabbetler üstüne kurulmuş şu dünya sanki
Herkes dünyalı değil bu gezegende bak yeryüzü çok kirli
***
Bahçesinde kahpelik yaptılar sızladı Sinan'ın tüm kemikleri
Nerede okutursan okut sen değiştiremezsin eşeği
***
Hadi söyleyin siz de bizimle
Zıplayın şimdi bizimle
Duysun herkes şu alemde
MaNga geldi
Hadi söyleyin siz de bizimle
Zıplayın şimdi bizimle
Duysun herkes şu alemde
MaNga geri geldi
-
N'aber? Bak, bende dert yok, tasa yok!
Mutluyum artık, bi' beynim yok
Dikmişim ekrana gözlerimi
Başka da bir ihtiyacım yok
Kişisel neyim kaldı ki bir iletim olsun
Tıklana tıklana her şeyim ortada
Atın ölümü arpadan olsun
Her yiğit gibi benimki de meydanda
Tıklama konusu ayrı bir dava
Mahkemelerde görülüyor hâlâ
Namusu bacak arasında ararım
Dişi sinek bile görsem laf atarım
Çakma makma, üçe beşe bakmam
Önüm, arkam, sağım solum markam
Bana pastamı verin, ekmeğe gerek yok
Ben tüketmeden var olamam
***
Ayna, ayna hadi söyle: Benden daha gamsızı var mı?!
Ayna, ayna hadi söyle: Benden daha arsızı var mı?!
***
Dünyanın sonuna doğmuşum
Ya da ölmüşüm de haberim yok
"İyi bilirdik" derler elbet ardımdan
Bundan büyük bi' yalan yok
Yok, bundan büyük yalan yok
***
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın
Dedikodu yapar, keyfime bakarım
Ağzımda sakız, elimde çanta
Fink atarım kaldırımlarda
Bağlanmaya sonuna kadar karşıyım
Ama dizilerimden beni ayırmayın
Değişir dünyam bir tuşla uzaktan
Elimdeki kumandam hayatıma kumandan
Yeni bir kart verdi bugün bankam
Puanlarım artık en büyük kankam
Olmasa da cebimde beş kuruş para
Cebimdeki telefon on numara
"Allah allah gizli numara
Kim acaba? Alo?"
Bak kızım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi dolan
Ama ailemizin kızı gibi davran
Seni alacak biri de bulunur elbet
En kolay parayı hep sen kazan
***
Ayna, ayna hadi söyle: Benden daha gamsızı var mı?!
Ayna, ayna hadi söyle: Benden daha arsızı var mı?!
***
Dünyanın sonuna doğmuşum
Ya da ölmüşüm de haberim yok
"İyi bilirdik" derler elbet ardımdan
Bundan büyük bi' yalan yok
Yok, bundan büyük yalan yok
***
Sıkıldım çok, her dakika düşünmekten, üzülmekten
Artık yok, kalmadı gücüm düşmekten, yenilmekten
Pişmanım erken vazgeçmekten, kendimden
Bu alem geçmiş kendinden
Ne gelir elden?
***
Dünyanın sonuna doğmuşum
Ya da ölmüşüm de haberim yok
"İyi bilirdik" derler elbet ardımdan
Bundan büyük bi' yalan yok
Yok, bundan büyük yalan yok
***
Çakma makma, üçe beşe bakmam
Önüm, arkam, sağım solum markam
Bana pastamı verin, ekmeğe gerek yok
Ben tüketmeden var olamam
-
Al, bu dünya al senin olsun
Benim hiç gözüm yok hepsi senin olsun
Ama son bir dileğim var senden
Şu gaybana dünyada varını yoğunu al
Hepsini alda
***
Beni benimle bırak
Beni benimle bu cehennemde
Ruhum senden çok uzak
Yabancıyım senin cennetine
***
Al, bu dünya al senin olsun
Ne olur benden artık uzak dur
Bir günahım varsa işlediğim o benim borcumdur
Sen varını yoğunu al
Hepsini alda
***
Beni benimle bırak
Beni benimle bu cehennemde
Ruhum senden çok uzak
Yabancıyım senin cennetine
-
-
Tertemizdi sanki dünya
Gözlerimi açtığım anda
Hiç düşünmeden inandım
Masal tadında yarınlara
***
Yalanlar ortasında kaldı tüm çocukluk anılarım
Çizgi romanların dışında bir kahraman bulamadım
Toz pembe olmasaydı keşke tüm rüyalarım
Hep sorular sordum ama cevaplarını alamadım
Hep yalan söylenmiş hep yalan
Kavuşamadı hiç ayrılanlar, masallar gerçek olmadı
Aşık olduğum sokaklarda kimseler konuşmadı
Ama şehir hiç susmadı hep ağladı, hep ağladı
***
Son bir umut verse biri
Ve güzel olacak bir gün her şey dese
Ben inanırım belki de bu yalana
Ben de alışırım gözlerimi kapamaya
***
Bir yol görünse uzaklarda
Işıklar altında son bulan
Melekler alsa beni götürse
Karanlığa teslim olmadan
***
İşkence gördü asfaltlar, çatlaklarına kan doldu
Yıkıntılar arasında kaç çocuğun hayalleri kayboldu?
İnsan neden kendini unuttu neden kendinden oldu?
Hangi yolda kaç kişi bir hiç uğruna canından oldu?
Hep yalan söylenmiş hep yalan
Ayrılanlar hiç kavuşmadı, dinlediğim masallar hiç gerçek olmadı
Kimse sandığım kadar masum kalmadı, savaş durmadı ölüm azalmadı
***
Son bir umut verse biri
Ve güzel olacak bir gün her şey dese
Ben inanırım belki de bu yalana
Ben de alışırım gözlerimi kapamaya
***
Son bir umut verse biri
Ve güzel olacak bir gün her şey dese
Ben inanırım belki de bu yalana
Ben de alışırım gözlerimi kapamaya
***
Son bir umut verse biri
Ve güzel olacak bir gün her şey dese
Ben inanırım belki de bu yalana
Ben de alışırım gözlerimi kapamaya
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Evdeki ses, evdeki ses bam bam
Sene 2009, şamataya devam
Mikrofonda Alper Aga, yanımda manga
Hadi, hadi durma, hadi zıpla
***
Evdeki ses, evdeki ses bam bam
Mikrofonda Ferman, ter akıyor sırtımdan
Kolay değil böyle rapte yerinde durmak
Zıplamak, hoplamak, çılgın gibi bağırmak
İçimden geliyor vahşice kudurmak
İyi dinle gerçekler şimdi başlayacak
***
Uzun lafın kısası Ankara'da başladı
Melez bir manita yanıma yanaştı
Timberland ayakkabı, ceketi de Carhartt
Bırak bu ayakları hepsi bayat
Biraz laklak, şamata ve gürültü
Anlayın artık, Ferman işi götürdü
Sana mı gidelim, yoksa bana?
Komşular görmesin, söyler hemen anama
Bir gecelik aşkta yirmi beş pozisyon
Fanfinifinfon seksi don
Bir, iki, üç, dört raunt sonra
Manita oldu mahfiş, ben ise bomba
Bunca heyecana vallahi ki pes
Tez katıl bize sen de evdeki ses
***
Evdeki ses, kes stres yaratma
Hepimiz eğlenmeye geldik buraya
Bir, iki, ses kontrol, mikrofon elimde
Yaklaş çekinme, hele bir beni dinle
Benim adım Alper ama bana "Ağa" derler
Söylediğim sözler tır gibi ezer geçer
Aynı boks maçına benzer
İlk rauntta nakavt ve galip Alper
***
Karakan bomba gibi, "niye" diye sorma
Duyuyorsun işte direnme boşuna
Hoşuna gidiyor işte, boşuna inkar etme
Al sana Karakan ve manga'dan bir hediye
İleriye bak, geçmişe kafa takma
Bağır, çağır, tepin, zıpla, atla
İyice bir terle, iç bir soğuk ayran
Bizim gibi delilere her gün bayram
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Bir gece vakti ansızın fark ediverdim yalnızım
Fark ediverdim, kendime geldim, gerçeği gördüm anladım
***
Bir gece vakti ansızın yavaşça kalktım uyandım
Vurdum kendimi, vurdum yollara, ovaları, dağları ben aştım
***
Arkama dönüp bakmadan, kendime sorular sormadan
Geceleri köyleri, kentleri geçtim, yürüdüm durdum güneş doğmadan
***
Bir gece vakti ansızın fark ediverdim yalnızım
Fark ediverdim ,kendime geldim, gerçeği gördüm anladım
***
Üryan geldim yine üryan giderim
Var mı elde ölmeme fermanım
Azrail gelmiş can talep eyler
Var mı, var mı ölmeye dermanım?
***
Herkes kendine taparken sıkılıp durdum aynı bedenden
Kimimize düşman kimimize dostken ölümden bile korkmadım
***
Attım kendimi yabancı kollara, inanıp durdum boş dualara
Şeytanı haktan, düşmanı dosttan, hayrı da şerden ayıramaz oldum
***
Bir ömür sürdü hayallerim ama bir geceye sığdı tüm hüsranım
Aklımı fikrimi çelemedi yalanlar, asla yoldan çıkmadım
***
Bir gece vakti ansızın fark ediverdim yalnızım
Fark ediverdim, kendime geldim, gerçeği gördüm anladım
***
Üryan geldim yine üryan giderim
Var mı elde ölmemeye fermanım
Azrail gelmiş can talep eyler
Var mı, var mı ölmeye dermanım?
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Dünya ne verdi ki baksana; hep acı, hep dert
Boş ver dünde kalsın o acılar dinecek bir gün elbet
Yıllar günler gibi akmaya başladığında
Kaldır kadehini sen de şairin satırlarına
Şu üç günlük dünyada
***
Ey kör anla; bu yer bu gök boş
Bırak onu bunu gönlünü hoş tut hoş
Şu durmadan dağılan alemde
Hepsi, hepsi bir nefestir
Gerisi boştur boş
***
Dünya ne verdi ki baksana; hep acı hep dert
Ama ne acı kalacak ne de dert perde kapanınca
Zevk almayı öğrenmek gerek çok geç olmadan
Kaldır kadehini sen de şairin satırlarına
Şu üç günlük dünyada
***
Ey kör anla; bu yer bu gök boş
Bırak onu bunu gönlünü hoş tut hoş
Şu durmadan dağılan alemde
Hepsi, hepsi bir nefestir
Gerisi de boş
-
Birden ay ışığını kesti
Birde sen çok değiştin
Yaşananlar hiç yaşanmamış gibi
Söylenenler hiç söylenmemiş gibi
***
Birde sen karşıma geçtin
Başka biri var biri var dedin
İnanamadım bittiğine
İnanamadım gittiğine...
***
Ne sen baktın ardına ne ben
Hep ayrı yollarda yürüdük...
***
Sustu bu gece karardı yine ay
Kaldı geriye cevapsız sorular
Uyandığımda onu ilk kim görecek
Bıraktığım düşü kim büyütecek
***
Her sabah kaybolup giden
Bir rüya gibi oldun artık
Geceleri beni bekleyen
Gündüzlerimi zehir eden
***
Ne sen baktın ardına ne ben
Hep ayrı yollarda yürüdük
***
Sustu bu gece karardı yine ay
Kaldı geriye cevapsız sorular
Uyandığımda onu ilk kim görecek
Bıraktığım düşü kim büyütecek...
***
Ne sen baktın ardına ne ben
Hep ayrı yollarda yürüdük
***
Sustu bu gece karardı yine ay
Kaldı geriye cevapsız sorular
Uyandığımda onu ilk kim görecek
Bıraktığım düşü kim büyütecek...
-
Bazen ben de terk edip, gidebilsem keşke diyorum
İçimde bir İstanbul var ondan vazgeçemiyorum
***
Belki sen de bir gün, geçersin diye köprülerinden
Yakıp yıkamıyorum, koparıp da atamıyorum içimden
***
Hayat bu işte
Kanatlanıp gitmek dururken
Dört duvar içinde hap solursun
Yaşamak için bir neden ararken
Ölmek için bulursun
***
Söyle, taşı toprağı altın olmuş kaç yazar
Delik testi umutlarım, akar altından azar azar
Söyle, neye yarar yaşamak altın bir kafeste
Bir yanım seni beklerken, diğeri bekler ölümü ağır ağır
***
Hayat bu işte
Kanatlanıp gitmek dururken
Dört duvar içinde hap solursun
Yaşamak için bir neden ararken
Ölmek için bulursun
***
Hayat bu işte
Kanatlanıp gitmek dururken
Dört duvar içinde hap solursun
Yaşamak için bir neden ararken
Ölmek için bulursun
***
Kanatlanıp gitmek dururken
Dört duvar içinde hap solursun
Yaşamak için bir neden ararken
Ölmek için bulursun
-
Kimileri kaybolur unutulur hatta sesi bu şehirde
Bir gidenle, bir kalanın bilinir hikayesi
Kimileri hayattan mutlu sonlar çalar bu şehirde
Kiminin de bizim gibi yarım kalır hikayesi
***
Bir hüzün şehri ayırdı bizi
Ve bu son olmayacak
Gözyaşıyla beslediği
Her aşk ölümü tadacak
***
Ne dualar kurtarır bizi artık ne de zaman
Unutabilmek gerek bazen ağlamadan
Ne yeni bir aşk avutur bizi ne de geçmişin izi
Kabullenmek gerek bazen yenilgiyi
***
Bir hüzün şehri ayırdı bizi
Ve bu son olmayacak
Gözyaşıyla beslediği
Her aşk ölümü tadacak