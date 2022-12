Bir gece vakti ansızın fark ediverdim yalnızım Fark ediverdim, kendime geldim, gerçeği gördüm anladım *** Bir gece vakti ansızın yavaşça kalktım uyandım Vurdum kendimi, vurdum yollara, ovaları, dağları ben aştım *** Arkama dönüp bakmadan, kendime sorular sormadan Geceleri köyleri, kentleri geçtim, yürüdüm durdum güneş doğmadan *** Bir gece vakti ansızın fark ediverdim yalnızım Fark ediverdim ,kendime geldim, gerçeği gördüm anladım *** Üryan geldim yine üryan giderim Var mı elde ölmeme fermanım Azrail gelmiş can talep eyler Var mı, var mı ölmeye dermanım? *** Herkes kendine taparken sıkılıp durdum aynı bedenden Kimimize düşman kimimize dostken ölümden bile korkmadım *** Attım kendimi yabancı kollara, inanıp durdum boş dualara Şeytanı haktan, düşmanı dosttan, hayrı da şerden ayıramaz oldum *** Bir ömür sürdü hayallerim ama bir geceye sığdı tüm hüsranım Aklımı fikrimi çelemedi yalanlar, asla yoldan çıkmadım *** Bir gece vakti ansızın fark ediverdim yalnızım Fark ediverdim, kendime geldim, gerçeği gördüm anladım *** Üryan geldim yine üryan giderim Var mı elde ölmemeye fermanım Azrail gelmiş can talep eyler Var mı, var mı ölmeye dermanım?

Meğer ne boş heveslere kapılmışım *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı ** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım