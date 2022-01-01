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7/24 Dinle Mansur Ark

Mansur Ark

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01

Seni Seviyorum

02

Hain

03

Yakışmıyor

04

Gel Yanıma

05

Ben Senden Daha Çirkinim

... KAPAT
**
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Albümler

Bu Defa Mansur Ark

Sen de Bizdensin Mansur Ark

Öğrendim Mansur Ark

Gazla Gitsin Mansur Ark

Maalesef Mansur Ark

Fark Mansur Ark

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