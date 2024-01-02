-
Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Para burlar la ley
Perdido en el corazón
De la grande Babylon
Me dicen el clandestino
Por no llevar papel
***
Pa' una ciudad del norte
Yo me fui a trabajar
Mi vida la dejé
Entre Ceuta y Gibraltar
Soy una raya en el mar
Fantasma en la ciudad
Mi vida va prohibida
Dice la autoridad
***
Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Por no llevar papel
Perdido en el corazón
De la grande Babylon
Me dicen el clandestino
***
Yo soy el quiebra ley
Mano Negra clandestina
Peruano clandestino
Africano clandestino
Marijuana ilegal
***
Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Para burlar la ley
Perdido en el corazón
De la grande Babylon
Me dicen el clandestino
por no llevar papel
***
Argelino, clandestino
Nigeriano clandestino
Boliviano clandestino
mano negra illegal
-
Sabaha kadar yandı içimde bir ateş
Neleri alıp gitti ne kaldı ahh o günlerden
***
Rüzgar gibi esip geçtin hayatımdan
Hala her yanımda izlerin var
Rüzgar gibi geçip gittin hayatımdan
Saçlarımda serin bir hüzün var
***
Bu ada vapurunda sen olmalıydın yanımda
Bir derin sızı kaldı o günlerden hatıra
Bu ada vapurunda sen olmalıydın yanımda
O güzel gözlerin var duyduğum şarkılarda
-
Bir kıvılcım düşer önce büyür yavaş yavaş
Bir bakarsın volkan olmuş yanmışsın arkadaş
Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardaş
Bu en güzel bu en sıcak duygudur arkadaş
***
Ortak olmak her sevince her derde kedere
Ve yürümek ömür boyu beraberce el ele
***
Olmasın o ta içten gülen gözlerde yaş
Yollarımız ayrılsa bile seninle arkadaş
***
Evet arkadaş; kim olduğumu, ne olduğumu
Nerden gelip, nereye gittiğimi sen öğrettin bana.
Elimden tutup, karanlıktan aydınlığa sen çıkardın
Bana yürümeyi öğrettin yeniden
El ele ve daima ileriye
Bir gün..
Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile
Biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız
Ve aynı yolda yürüdükçe
Gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir
Ayrılsak bile kopamayız...
***
Olmayacak o ta içten gülen gözlerde yaş
Bir gün gelip ayrılsak bile seninle arkadaş
-
Aynı yüzyılda
Aynı toprak
Aynı kültürde
Büyüdük yürüdük birlikte
***
Aynı sevdadan
Aynı zorluk
Aynı düşlerden
Geçerek geldik bu güne
***
Kardeşler dört yanımız kem gözle dolmuş
Kardeşler birlik olmamız onlara dert olmuş
***
Bize bizlerden başkası dost olmaz
Ne çok batı ne çok doğu bize uymaz
Ağlasak dünyada tek bir kul duymaz
Sımsıkı sarıl bu birlik yıkılmaz
-
Dün gece sabaha kadar yürüdüm göl kıyısında
Güneşi bekleyen bulutlar gördüm, ay uyumuştu
***
Karşı köyde büyük bir ateş yakmışlar
Dumanı dağlar kadar, aşkımız kadar
***
Ateş böcekleri dans ediyordu zamana inat
Sen de ordaydın, saçların alev alev, "dilara"
Hala yaşıyorsun bende gerçeğe inat "dilara"
***
"Dilara, dilara"
O cennette diyorum
Soranlara, tanıyanlara
-
Bir dağın başındayım yapayalnız karanlık
Karlar var karlar var bembeyaz
Bir kapı önündeyim ardı nedir bilinmez
Sevmek var sevmek var zamansız
***
Ölüm kalanların uydurması ateş yananların
Doğru bir yoldur ancak dönüşü olmaz yanlışa
***
Geceler bana seni anlatıyor
Geceler kor ateşler yanıyor
Geceler bir hüzündür sarıyor
Geceler bir umudum yok mu?
***
Bir yolun başındayım yorgun argın kararsız
Tozlar var kuru dallar sapsarı
Bir aşkın buhranında sensizlik derdindeyim
Gitmek var bitmek var çaresiz
***
Buradaydık geçen yıl aynı tarih
Seninle çok mutluyduk sesini duydum dün gece
***
Geceler bana seni anlatıyor
Geceler kor ateşler yanıyor
Geceler bir hüzündür sarıyor
Geceler bir umudum yok mu
-
Varoşların aşıklerı gerçek olur çıkarsız
Bende seni öyle sevdim özüm gibi yalansız
İş ararken kahvelerde inanan gözlerin vardı
O dalgalı saçlarında gül kokan umut vardı
Yağmur çamur varoşlarda sımsıcak yürekler vardı
Aş pişmeyen ocaklarda aç doyuran umut vardı
***
Söyle birbirimizi nasıl sevdik
Saçları sırma gelincik
Gözleri sürme gelincik
Suçumuz neydi bizim
***
Sevdik birbirimizi deli sevdik
Saçları sırma gelincik
Gözleri sürme gelincik
Suçumuz neydi bizim
***
Varoşların sevdaları gerçek olur çıkarsız
Bende seni öyle sevdim özüm gibi yalansız
Gözlerinde bir ümitti yanıyordu yürek gibi
Yoksulluğun pençesinde arıyordu gözlerini
Yağmur çamur varoşlarda sımsıcak yürekler vardı
Aş pişmeyen ocaklarda aç doyuran umut vardı
***
Söyle birbirimizi nasıl sevdik
Saçları sırma gelincik
Gözleri sürme gelincik
Suçumuz neydi bizim
***
Sevdik birbirimizi deli sevdik
Saçları sırma gelincik
Gözleri sürme gelincik
Suçumuz neydi bizim
-
Yağmurlu günlerde şarkılar yazdım sana
Benden uzak illerde çağırdım duymadın ki
Kış günü ıssız sahil asil dostum denizle
Bir buruk hüzün oldu ağladık bilmedin ki
***
Nerelerden geldim uzaktan
Geçtim bin türlü tuzaktan
Yüreğimdeki sıcaktan
Haberin var mı
***
Güller açtı bak sahillerde
Ben sana hasret mecnun bu yerlerde
-
Nasıl da geçti kocaman yaz
Bir gülüştü bembeyaz
Günler güllenip bahçelerde
***
Fasılda cazda kumsalda
Istakoz olduk kumlarda
Düşler gün olup yüreklerde
***
Hava bedava, suya biraz para verip,
Daha ilk günden tezgahı kuma serip,
Gözlerin ve bir gitar
Dalgalar yetti bana
Yakamozlar yıldızlar
Ayışığı bedava Leyla
***
Gökyüzünden çok mavi
Öksüzüm sensiz gari
Bir selam gönder bari,
Leyla dalgalarla
-
Anılar karşımda dans eder
Gözlerin düşer yüreğime
Geceler sensiz gelir geçer
Sen şimdi uzak şehirlerde
***
Nasıl sevdim seni
Nasıl düştüm yangınlara
Nasıl sevdim seni
Nasıl kandım yalanlara
***
Aşkın başın almış durmaz yıllar geçiyor
Hasret dile gelmez yavrum dünya biliyor
Anlamadın ki onca zamana rağmen
Şarkıların hepsi sana duy bak ne diyor
***
Seni çok seviyorum
Seni çok seviyorum
Ne olur dön gel bana
Seni çok seviyorum
-
İlk olsun bu gece
Aşk olsun son hece
Her ihtimale karşı
Elinde gül olsun
***
İlk olsun bu gece
Aşk olsun son hece
Dosta düşmana karşı
Elinde gül olsun
***
Bahtın açılsın
Talih saçılsın
Gönlün şen olsun
Kendini üzme sakın
***
Heeey..
Vur patlasın çal oynasın
Bu hayat böyle geçer hey
Bu hayat böyle geçer
-
Yolumuz nereye düşse
Peşimizden geldi bu hüzünler
Zorumuzdu kolay oldu
İçimizden geldi bu sevinçler
***
Ne kadar sıcak ve ne kadar güzel Güneydoğu
Penceremizde tüm ihtişamıyla Anadolu
***
Yollar Anadoluya yollar Anadoluya
***
Minicik fidanlar ektik
Hakkari, Şırnak, Cizreye
Bu bahar çiçek açsın
Yine gitmek lazım görmeye
-