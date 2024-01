Me llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa deprisa a rumbo perdido *** Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya Me fui corriendo más allá Deprisa deprisa a rumbo perdido *** Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad Deprisa deprisa a rumbo perdido *** Yo llevo en el cuerpo un dolor Que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena Que siempre me echa a caminar Deprisa deprisa a rumbo perdido *** Me dicen el desaparecido Que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa deprisa a rumbo perdido Deprisa deprisa a rumbo perdido *** Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad Deprisa deprisa a rumbo perdido *** Yo llevo en el cuerpo un motor Que nunca deja de rolar llevo en el alma un camino Destinado a nunca llegar Deprisa deprisa a rumbo perdido *** Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que esta enfrente por que ya me fui corriendo mas alla Deprisa deprisa a rumbo perdido *** Me dicen el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa deprisa a rumbo perdido Deprisa deprisa a rumbo perdido *** Perdido en el siglo... Perdido en el siglo… siglo XX... rumbo al XXI… Deprisa deprisa a rumbo perdido *** (cuando llegare, cuando llegare……)