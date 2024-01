mentira lo que dice mentira lo que da mentira lo que hace mentira lo que va (la mentira….) *** mentira la mentira mentira la verdad mentira lo que cuece bajo la oscuridad (la mentira….) *** (mentira, mentira, la mentira…) (la mentira….) *** mentira el amor mentira el sabor mentira la que manda mentira comanda (mentira, mentira, la mentira…) (la mentira….) *** mentira la tristeza cuando empieza mentira no se va (la mentira….) *** (mentira, mentira, la mentira…) (la mentira….) *** mentira no se borra mentira no se olvida mentira, la mentira (la mentira….) *** mentira cuando llega mentira nunca se va (la mentira….) *** mentira la mentira mentira la verdad... (la mentira….) *** todo es mentira en este mundo todo es mentira la verdad todo es mentira yo me digo todo es mentira ¿por que sera? (la mentira….) *** (mentira, mentira, la mentira…)