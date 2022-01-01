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7/24 Dinle İki Gözümün Çiçeği

İki Gözümün Çiçeği Şarkı Sözleri

Manuş Baba İki Gözümün Çiçeği şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Manuş Baba İki Gözümün Çiçeği şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İki Gözümün Çiçeği sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Manuş Baba

Manuş Baba

İki Gözümün Çiçeği

  • Ah Gelemem Ki

  • Sallaya Sallaya

  • Hasret Kapısı

  • Beni Düşünme

  • Cümle Alem

  • Düğün

  • Yana Yana

  • İki Gözümün Çiçeği

  • Bir Acı Türkü

  • Karartma Gönlünü

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