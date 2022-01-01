Manuş Baba

-
Geleceğim elbet anam
Sen sabahları bekle kapın önünde
***
Kuş olurum pencerene
Rüzgâr olurum kapına
Gecene yıldız olurum
Eğme başın, kahrolurum
***
Kuş olurum pencerene
Çiçek olurum dalına
Gecene yıldız olurum
Eğme başın, kahrolurum
***
Mendiline gözyaşını akıtıp
Soldurma gül yüzünü
Daralır geceler
Uzar yollar
Düşemem kapına
***
Bir acı türkü diyemem sana
Güzel anam sen ağlama
Bir acı türkü diyemem sana
Güzel anam sen ağlama
Sen ağlama, sen ağlama
Sen ağlama, sen ağlama
-
Sallaya sallaya bu aşkın mendilini
Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halimi
Değmedi elime ellerinden başkası
Görmedim bilmedim valla senden başkası
***
Cama çıkmış el sallar bi havalar havalar
Bende mevsim kışken oy onda bi yazlar yazlar
Taramış saçlarını boyamış dudaklarını
Beni almazsan eğer valla, valla sen alacan canımı
***
Sallaya sallaya bu aşkın mendilini
Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halimi
Değmedi elime ellerinden başkası
Görmedim bilmedim valla senden başkası
***
Evinin önüne kurmuşum aşkımın sofrasını
Sermişim kapın önün anamın gül bohçasını
Bir duysa beni eve bağlar kısmetim dağlar
Anam almazsa bu gidişle valla sen alacan canımı
***
Sallaya sallaya bu aşkın mendilini
Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halimi
Değmedi elime ellerinden başkası
Görmedim bilmedim valla senden başkası
***
Sallaya sallaya bu aşkın mendilini
Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halimi
Değmedi elime ellerinden başkası
Görmedim bilmedim valla senden başkası
-
Derdimden bin beter olmuşum bu gece
Hasret kapısında oturmuşum tek başıma
Halimden bilenler ey yüzüme gülerler
Ne yapsam ne etsem sensiz yaşanmıyor ki
***
Perişandır halim soran kimse olmaz
Elimde son kadeh bana bu gece gün doğmaz
Paramparça olmuş delirmişim aşkından
Sana gelince gülüm bu yürek sensiz olmaz
***
Çaldım kapını ben kaç kere o gece
Ağlamışım kurdela en sevdiğin çiçeğe
Açmadın kapını göreyim gül yüzünü
Şu garip ne halde bir bilsen öleceğim
***
Derdinden bin beter olmuşum bu gece
Hasret kapısında oturmuşum tek başıma
Halimden bilenler yüzüme gülerler
Ne yapsam ne etsem sensiz yaşanmıyor ki
***
Ben eskiden böyle insan değildim
Seni gördüm göreli kendimde değilim
Senden bana yar olmaz ki bilirim
Lakin kalbime söz geçmez ben bu değilim
***
Çaldım kapını ben kaç kere o gece
Ağlamışım kurdela en sevdiğin çiçeğe
Açmadın kapını göreyim gül yüzünü
Şu garip ne halde bir bilsen öleceğim
***
Derdinden bin beter olmuşum bu gece
Hasret kapısında oturmuşum tek başıma
Halimden bilenler ey yüzüme gülerler
Ne yapsam ne etsem sensiz yaşanmıyor ki
-
Ah gelemem ki diyemem ben
Nasılsın sen, iyi misin?
Hava nasıl oralarda?
Beni sorarsan, oy
***
Önümden geçen zaman
Ağır bir rüzgar şimdi
Arar dururum tenin
Bulamam yüzyıl sanki
***
Halden bilmez değilim
Bilirim senin değilim
Perden açılmış tenin gizli
Bana değil bilirim
***
Ah gelemem ki diyemem ben
Nasılsın sen, iyi misin?
Hava nasıl oralarda?
Beni sorarsan, oy
***
Tutmuyor asla yerini
Ne bir ten ne de bir gülüş
Benzetemem kimseyi
Affedemem seni kendimi
***
Soracak olursan eğer
Değişmedi hiç bir şey
Var git sen de yoluna
Aramam aşkın bana
***
Ah gelemem ki diyemem ben
Nasılsın sen, iyi misin?
Hava nasıl oralarda?
Beni sorarsan, oy
-
Yaradır bu tendir ilacı
Neyleyim sensiz şarabı
Gülüşün ince derin bir keder
Elinde bu son resmin ne acı
***
Ellerin titremiş yazmışsın arkasına
Baktıkça beni hatırlarsın demişsin
***
Beni düşünme bulurum elbet bir çaresini
Elbet iyi olurum yeniden
Git şimdi n'olur gülme yüzüme
Beni düşünme
***
Yolum kesip duruyorlar
Ben o değilim anlamıyorlar
Suçlu ben değilim diyorum
Beni bırakın duymuyorlar
***
Kahvenin ortasında iki kurşun attılar
Biri sırtıma biri resmine beni öldürüyorlar
***
Beni düşünme bulurum elbet bir çaresini
Elbet iyi olurum yeniden
Git şimdi n'olur gülme yüzüme
Beni düşünme
***
Beni düşünme bulurum elbet bir çaresini
Elbet iyi olurum yeniden
Git şimdi n'olur gülme yüzüme
Beni düşünme
-
Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana
Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana"
***
Uyandım sabahtan, dayandım anamın kapısına
Dedim: "Alacam" dedim "Ben bu kızı anacım, n'olur anacım"
Yana yana kül oldum, ben aşk nedir bilmedim
Ana almazsan valla ölecem, geberecem, gitti gidecem
***
Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana
Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana"
Bak hele bak bak, hele az biraz da bu yana
Görmüyor musun, yoksa sevmiyor musun?
***
Sevmesini bilene iyidir belki de, bana göre değil
Kör olmuş kalbim nerden bilsin bak bilemedi mki
Ateşten gömlek giydim üstüme
Ana almazsan valla ölecem, geberecem, gitti gidecem
***
Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana
Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana"
Bak hele bak bak, hele az biraz da bu yana
Görmüyor musun, yoksa sevmiyor musun?
***
Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana
Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana"
Bak hele bak bak, hele az biraz da bu yana
Görmüyor musun, yoksa sevmiyor musun?
-
Tüm mahalleli bir olurlar
Bir oyun kurarlar bu gece
Bir damat ve gelinden oluşan
Bu oyun sürer bütün gece
***
Ne mutlu sevip de sevilene
Bekliyoruz sizi dostlar
Düğünümüze
Düğünümüze
Düğünümüze
Düğünümüze
***
Bilindik bir oyun başlıyor bu gece
El ele göz göze diz dize baş başa
Kız bir yana durur oğlan bir yana
Açılır duvaklar takılır takılar
Sarılıp sarmalanır çıplak tenler
E bir oyun kurduk sonuna geldik
Allah erdirsin tamamına
***
Demedi demeyin a dostlar
Oğlan bizim kız bizim
O güzelim günler bizim
Ben değil biz diyene bu düğün bizim
***
Ne mutlu sevip de sevilene
Bekliyoruz sizi dostlar
Düğünümüze
Düğünümüze
Düğünümüze
Düğünümüze
***
Bilindik bir oyun başlıyor bu gece
El ele göz göze diz dize baş başa
Kız bir yana durur oğlan bir yana
Açılır duvaklar takılır takılar
Sarılıp sarmalanır çıplak tenler
E bir oyun kurduk sonuna geldik
Allah erdirsin tamamına
-
Eli narin ince güzel
Bir tas su ver derdim beter
Gözüm ardında kalmış yollarım
Diyemem sana hallarım
***
Aşkın elinde pervaneyim
Yüzünü dön divaneyim
Hayli zamandır yolum sana
***
Diyemem bağlıyam sana
Aşk dediğin yanmak ise
Kül olmuşum yana yana
***
Geceden vurmuş ay yüzün
Güzelliğin beni deli eder
Gel etme böyle ayrılık n’olur
Derdin bende bindir beter
***
N’olur, n’olur
***
Eli narin ince güzel
Bir tas su ver derdim beter
Gözüm ardında kalmış yollarım
Diyemem sana hallarım
***
Aşkın elinde pervaneyim
Yüzünü dön divaneyim
Hayli zamandır yolum sana
***
Diyemem bağlıyam sana
Aşk dediğin yanmak ise
Kül olmuşum yana yana
***
Geceden vurmuş ay yüzün
Güzelliğin beni deli eder
Gel etme böyle ayrılık n’olur
Derdin bende bindir beter
***
N’olur, n’olur
-
Bir de bakmışsın ki ben gelmişim
Böyle dilim susar da elim
Elim dokunmaz olursa eğer
Bil ki varmışım yani
***
Yüreğim sakınır, gözüm seğirir
Olur da, olur da susmuşsam yani
Giyindiğin çiçeklerinin ardı teninse
Ve en karasındaysa gün
Bil ki kavuşmuşum yani
***
O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım
İki gözümün çiçeği
Gözünü seveyim, iyi bak kendine
Hasretle selam ederim
***
Arada bin yol, bin hasret
Gözlerim gözlerine hasret
Tenin tenime uzak şimdi
Bilemem ki nasılsın şimdi
***
Canım, ciğerim, bilirim zordur
Asma yüzünü, gülünü soldur
Nasıl anlatsam derdim' sana
Bir bilsen nasıl vurgunum sana
***
Yazmandan dökülen saçlarına
Gözlerindeki elaya
Kurban olayım gözyaşına
Atma beni kor ataşına
***
Akşamdan akşama zor geçer
Bilmem bu hasret nasıl biter
Ben beklerim yollarını
Pervane ömrüm seni bekler
***
Belki, belki çok uzaklardasın
Lakin bi' o kadar da yakınlardasın asıl
Yüreğimdesin, derindesin yani
***
Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli
İnce bir gül dalısın en derinde
Penceremdeki vapurun yazması kara
Senin hasretinse içimde ömürlük yara
***
Benim canım, ciğerim
İki gözümün çiçeği
Nasıl diyeyim sana?
Bi' o kadar, o kadar işte
O kadar
***
Yazmandan dökülen saçlarına
Gözlerindeki elaya
Kurban olayım gözyaşına
Atma beni kor ataşına
***
Akşamdan akşama zor geçer
Bilmem bu hasret nasıl biter
Ben beklerim yollarını
Pervane ömrüm seni bekler
***
Yazmandan dökülen saçlarına
Gözlerindeki elaya
Kurban olayım gözyaşına
Atma beni kor ataşına
***
Akşamdan akşama zor geçer
Bilmem bu hasret nasıl biter
Ben beklerim yollarını
Pervane ömrüm seni bekler
-
Karartma gönlünü sevdiğim n'olur sen
Kaldır ellerini doğan güneşe şimdi
Göreceksin beni, sabret geleceğim
Sil gözyaşın n'olur şimdi
***
Hasret bana gurbet bana
Demem o ki yokluğun zor gelir bana
Asmışım resmin baş yastığıma
Geleceğim sabret
***
Karartma gönlünü sevdiğim n'olur sen
Kaldır ellerini doğan güneşe şimdi
Göreceksin beni, sabret geleceğim
Sil gözyaşın n'olur şimdi
***
Selam ederim uzak gecelerden
Koyma başın üzgün yastığına
Kahrolurum bilirsem gözyaşını
Geleceğim sabret
***
Karartma gönlünü sevdiğim n'olur sen
Kaldır ellerini doğan güneşe şimdi
Göreceksin beni, sabret geleceğim
Sil gözyaşın n'olur şimdi
***
Karartma gönlünü sevdiğim n'olur sen
Kaldır ellerini doğan güneşe şimdi
Göreceksin beni, sabret geleceğim
Sil gözyaşın n'olur şimdi