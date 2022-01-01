Manuş Baba

Bu Havada Gidilmez Beni bırakıp gitme bir yere Gidersen unutursun Dilerim öyle olmaz Beni bırakıp gitme bir yere Gidersen unutursun Dilerim öyle olmaz *** Bu havada gidilmez Güneşli günde gidilmez Aslında hiç gidilmez Gidilmez Bu havada gidilmez Güneşli günde gidilmez Aslında hiç gidilmez *** Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar Sakın ha gitme Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar *** Beni unutma Unutama inşallah Unutursan kahrolurum Dilerim öyle olmaz Beni unutma Unutama inşallah Unutursan kahrolurum Dilerim öyle olmaz *** Bu baharda gidilmez Yağmurlarda gidilmez Aslında hiç gidilmez Gidilmez Bu baharda gidilmez Yağmurlarda gidilmez Aslında hiç gidilmez *** Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar Sakın ha gitme Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar *** Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar

Erkekler De Yanar Çok istedim, ah Vermediler, ah Bu ne inat, ah Zalim peder, ah *** Allah'tan kork, ah Sopası yok, ah Güzele bakmak sevap Ötesi yok, ah *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Kız kurusu, ah Oldum vallah, ah Boş gezene, ah Kız vermezler, ah *** Nap'ca'z şimdi, ah Yat'ca'z şimdi, ah Gidip de banka soyacak Değiliz ya, ah *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar