Ve Nazan Öncel Şarkıları Şarkı Sözleri
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Manuş Baba
Ve Nazan Öncel Şarkıları
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Beni bırakıp gitme bir yere
Gidersen unutursun
Dilerim öyle olmaz
Beni bırakıp gitme bir yere
Gidersen unutursun
Dilerim öyle olmaz
***
Bu havada gidilmez
Güneşli günde gidilmez
Aslında hiç gidilmez
Gidilmez
Bu havada gidilmez
Güneşli günde gidilmez
Aslında hiç gidilmez
***
Son günüme kadar
Kalp durana kadar
Aşk mezara kadar
Sakın ha gitme
Son günüme kadar
Kalp durana kadar
Aşk mezara kadar
***
Beni unutma
Unutama inşallah
Unutursan kahrolurum
Dilerim öyle olmaz
Beni unutma
Unutama inşallah
Unutursan kahrolurum
Dilerim öyle olmaz
***
Bu baharda gidilmez
Yağmurlarda gidilmez
Aslında hiç gidilmez
Gidilmez
Bu baharda gidilmez
Yağmurlarda gidilmez
Aslında hiç gidilmez
***
Son günüme kadar
Kalp durana kadar
Aşk mezara kadar
Sakın ha gitme
Son günüme kadar
Kalp durana kadar
Aşk mezara kadar
***
Son günüme kadar
Kalp durana kadar
Aşk mezara kadar
-
Çok istedim, ah
Vermediler, ah
Bu ne inat, ah
Zalim peder, ah
***
Allah'tan kork, ah
Sopası yok, ah
Güzele bakmak sevap
Ötesi yok, ah
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Kız kurusu, ah
Oldum vallah, ah
Boş gezene, ah
Kız vermezler, ah
***
Nap'ca'z şimdi, ah
Yat'ca'z şimdi, ah
Gidip de banka soyacak
Değiliz ya, ah
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
-
Salıncakta sallanmadım
Parka gitmedim şeker almadım
Ne oyuncağım oldu ne uçurtmam oldu
Yeni pabuçlarım ne bayramlığım
Ben çocuk olmadım
Ben çocuk olmadım
***
Ekmek çaldım fırından
Katık buldum çöplükten
Polis koştu peşimden
Hırsız polis oynadım
***
Ben sokak kızıyım, bana acımayın
Ben sokak kızıyım, bana acımayın
***
Tütün buldum yerlerden
Gittim yattım birinlen
Dayak yedim abimden
Korkum yoktur itlerden
***
Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın
Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın
***
Ben okullu olmadım ben
Renkli boyalarım kalemim olmadı
Ne önlük giydim ne yavru kurt oldum
Ne baş öğretmenim ne kitabım oldu
Ben çocuk olmadım
Ben çocuk olmadım
***
Ekmek çaldım fırından
Katık buldum çöplükten
Polis koştu peşimden
Hırsız polis oynadım
***
Ben sokak kızıyım, bana acımayın
Ben sokak kızıyım, bana acımayın
***
Tütün buldum yerlerden
Gittim yattım birinlen
Dayak yedim abimden
Korkum yoktur itlerden
***
Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın
Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın
Ben sokak kızıyım, bana acımayın...
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