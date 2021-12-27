Asıl adı Mustafa Özkan olan Manuş Baba, 1 Aralık 1986 tarihinde Mersin‘in Tarsus ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babasının işinden dolayı Antalya‘ya taşınmış, ilkokulu ve ortaokulu Antalya’daki Barbaros İlköğretim okulunda, lise eğitimini ise 2005’te Gazi Lisesi’nde tamamlamıştır. Manuş Baba, Manuş adını çocukluk döneminde anneannesinin kendisine küçük, güzel çocuk anlamına gelen Manuş olarak seslenmesiyle almıştır. Baba kelimesini ise bebekken konuşmaya başladığında ağzından çıkan ilk kelime olduğu için seçmiştir. Lise yıllarında babasının almış olduğu gitarla müziğe ilk adımını atan sanatçı; gitar, şan ve müzik eğitimi için aldığı derslerin ardından 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünü kazanmıştır. Daha sonra kendi cover ve beste kayıtlarını sosyal mecralarda paylaşmış ve adını duyurmuştur. Üniversite eğitimi yıllarında “Güneşe Yolculuk” grubu’nun vokalisti olmuş ve Antalya’nın çeşitli mekânlarında sahne almıştır. 2015 yılında müzisyen kariyerine ilk adımını müziğine ilgiyle yaklaşan Murat Kınay ile tanışması ve birlikte çalışmaya başlamasıyla atmıştır. Çok yönlü müziğinde geleneksel seslerden ilham alan Manuş Baba; Pop, rock ve deneysel olarak nitelendirdiği kendi beste ve cover kayıtları ile popülerleşmiştir. 2016‘nın başlarında “Albümsüz Türkiye Turnesi” kapsamında birçok şehirde dinleyicilerinin karşısına çıkmıştır. Manuş Baba, 2017 yılında Kınay Production etiketiyle “Dönersen Islık Çal” adlı ilk albümünü çıkarmış ve başarı yakalamıştır. 20 Ekim 2017 tarihinde netd müzik etiketi ile hazırladığı “Dönersen Islık Çal” adlı şarkısına klip çekerek çok kısa sürede 30 Milyon civarında izlenme rekoruna ulaşmıştır. 2019 yılında ise “İki Gözümün Çiçeği” isimli albümünü yayınlamıştır.