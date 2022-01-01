Manuş Baba

-
Geliyor bak kalem kaşlı
Eteği belinde, gül de takmış, gül de takmış
Al dudaklar, mor sümbüller
Öyle de güzel, ince de belli, ince de belli
***
Yâr, beline, beline sarılamam
Ah, geceden duramam
Ah, öteden beriden bakış atma
Ah, yerimde duramam
***
Ah, yıkadım, kuruttum çarşafı
Serdim ipek yorganı
Ah, günahı sevabı boynuma
Gel bu gece koynuma
***
Dedim ona, "Ey güzel
Böyle mi geçer bu geceler, bu geceler?"
Neymiş, anam, bizim bu keder?
Ne zamana kadar böyle gider, böyle gider?
***
Yâr, beline, beline sarılamam
Ah, geceden duramam
Ah, öteden beriden bakış atma
Ah, yerimde duramam
***
Ah, yıkadım, kuruttum çarşafı
Serdim ipek yorganı
Ah, günahı sevabı boynuma
Gel bu gece koynuma
***
Yâr, beline, beline sarılamam
Ah, geceden duramam
Ah, öteden beriden bakış atma
Ah, yerimde duramam
***
Ah, yıkadım, kuruttum çarşafı
Serdim ipek yorganı
Ah, günahı sevabı boynuma
Gel bu gece koynuma
***
Yâr, beline, beline sarılamam
Ah, geceden duramam
Ah, öteden beriden bakış atma
Ah, yerimde duramam
***
Ah, yıkadım, kuruttum çarşafı
Serdim ipek yorganı
Ah, günahı sevabı boynuma
Gel bu gece koynuma
***
Yâr, beline, beline s...
-
Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı, ayrılık akşamı
Duvarda, asılı resminle bir benden, bir sen geçiyor (aaah)
***
Hiç bekleme, dönemem, dönemem belki de
Hasretin bir ince güz yarası, beni neden sevmedin?
***
Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı, ayrılık akşamı
Duvarda, asılı resminle bir benden, bir sen geçiyor
***
Kaç mevsim? kaç mektup yaktım da bilmedin?
Hasretinden ölmedim, geçecek, bütün bunlar geçecek
İnanma yalan hepsi sevgilim (aaah)
***
Ne olur bir şey sorma, döneceğim, döneceğim sana
Takvim sorup n'olur karalar, karalar bağlama
***
Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı, ayrılık akşamı
Duvarda, asılı resminle bir benden, bir sen geçiyor (aaah)
***
Kaç mevsim? kaç mektup yaktım da bilmedin?
Hasretinden ölmedim, geçecek, bütün bunlar geçecek
İnanma yalan hepsi sevgilim
-
Haberin var mı taş duvar?
Demir kapı, kör pencere,
Yastığım, ranzam, zincirim,
Uğrunda ölümlere gidip geldiğim,
Zulamdaki mahzun resim,
Görüşmecim, yeşil soğan göndermiş,
***
Karanfil kokuyor cigaram cigaram
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Karanfil kokuyor cigaram cigaram
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
***
Haberin var mı taş duvar?
Demir kapı, kör pencere,
Yastığım, ranzam, zincirim,
Uğrunda ölümlere gidip geldiğim,
Zulamdaki mahzun resim,
Görüşmecim, yeşil soğan göndermiş,
***
Karanfil kokuyor cigaram cigaram
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Karanfil kokuyor cigaram cigaram
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
***
Karanfil kokuyor cigaram cigaram
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Karanfil kokuyor cigaram cigaram
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
-
Sakladım gözlerimi
O gece ben senden
O gece ben senden
Veda ederken
***
Anladım ki dönüş yok
Uzaklaşıp giderken
Kurtar Allah'ım beni
Bu aşkın kederinden
***
Gözlerimde yaşlarla
Dolaştım sokaklarda
Dolaştım sokaklarda
Yalnız başıma
***
Geriye ne kaldı ki
Şimdi eski günlerden
Kurtar Allah'ım beni
Bu aşkın kederinden
***
Belki de yılar sonra
Yine senle olmak var
Yine senle olmak var
Eskisi gibi
***
İsterim ki yerimi
Almasın başka biri
Kurtar Allah'ım beni
Bu aşkın kederinden
-
Yine düştün aklıma
İçimdeki çocuk büyürken
Yani nasıl anlatılıyor, bilemem ama
Duyamam ama, göremem ama
***
Yani yalnızlık koyuyormuş adama
Yalnızlık koyuyormuş kadına
Kafam güzel, kafam güzel
Kafam güzel, kafam güzel
***
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Yine düştün aklıma
***
İçimdeki çocuk beni geçerken
Yani nasıl anlatılıyor, bilemem ama
Duyamam ama, göremem ama
Yani yalnızlık koyuyormuş adama
***
Yalnızlık koyuyormuş kadına
Kafam güzel, kafam güzel
Kafam güzel, kafam güzel
***
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
***
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
***
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
-
Akşam olur karanlığa kalırsın
Akşam olur karanlığa kalırsın
Derin derin sevdalara dalarsın
Oy gelin gelin
Sevdalı gelin
Öldürdün beni
***
Derin derin sevdalara dalarsın
Oy gelin gelin
Sevdalı gelin
Öldürdün beni
***
Ellerin ellerime değdiği zaman
Ellerin ellerime değdiği zaman
İster ölüm olsun ister ayrılık
Oy gelin gelin
Sevdalı gelin
Öldürdün beni
***
İster ölüm olsun ister ayrılık
Oy gelin gelin
Sevdalı gelin
Öldürdün beni
-
Kırmızı bir kuştur soluğum
Kumral göklerinde saçlarının
Seni kucağıma alıyorum
Tarifsiz uzuyor bacakların
***
Yoksuluz gecelerimiz çok kısa
Dörtnala sevişmek lazım
Yoksuluz gecelerimiz çok kısa
Dörtnala sevişmek lazım
***
Kırmızı bir at oluyor soluğum
Yüzümün yanmasından anlıyorum
Seni kucağıma alıyorum
Tarifsiz uzuyor bacakların
***
Yoksuluz gecelerimiz çok kısa
Dörtnala sevişmek lazım
Yoksuluz gecelerimiz çok kısa
Dörtnala sevişmek lazım
***
Yoksuluz gecelerimiz çok kısa
Dörtnala sevişmek lazım
Yoksuluz gecelerimiz çok kısa
Dörtnala sevişmek lazım
-
Aralanır gönlüm sana
Bu zülüf güzelliktir bana
Beri gel yanayım sana
Hakikattir güzelliğin bana
***
Ah olaydın, yanaydım
Saraydım, öleydim
Ah geleydin, göreydim
Gülcemalin seveydim
Seveydim
***
Aralanır gönlüm sana
Bu zülüf güzelliktir bana
Beri gel yanayım sana
Hakikattir güzelliğin bana
***
Ah olaydın, yanaydım
Saraydım, öleydim
Ah geleydin, göreydim
Gülcemalin seveydim
Seveydim
***
Ah olaydın, yanaydım
Saraydım, öleydim
Ah geleydin, göreydim
Gülcemalin seveydim
Seveydim
-
Az zamanım kaldı biliyorum
Anlatmam gerekense çok şey var,
Dövüyorum duvarları,
Var git ölüm şimdi, sonra yine gel..
***
Çamurlaşmış bu bedenimde,
Ellerim bir çukurun içinde,
Bu beyaz çarşaf kadar temiz olmadı ki benim dünyam,
Ağlamayın sakın dostlarım,
Gidiyorum ben,
Hoşçakalın...
***
Zaman geldi artık gidiyorum,
Anlatacak her şey yarım kaldı,
***
Gözüm ardı kalan bütün duvarlar,
Kalkın üstümden gidiyorum,
Acelemiz varmış gibi dostlar,
Yaşarken bu deli dünyayı,
Her şeye rağmen yaşamayı denedim,
çok sevdim, çok yenildim..
***
Çamurlaşmış bu bedenimde,
Ellerim bir çukuruniçinde,
Bu beyaz çarşaf kadar temiz olmadı ki benim dünyam,
Ağlamayın sakın dostlarım,
Gidiyorum ben,
Hoşçakalın...
-
Yalan
Yalan, güzelliğin yalan
Gözün, saçın, bakışın yalan
***
Hiç bu kadar susmak istememiştim ben, ben, ben, ben
Ah omzumda bir cenaze taşıyorum ben, ben, ben, ben
Ah seni sevsem bilirim sen de incitirsin beni, beni, beni
***
Yalan, güzelliğin yalan
Gözün, saçın, bakışın yalan
***
Ah bu kaçıncı gidişim dönüşüm benim, benim, benim, benim
Ah gül kokan iki gözün arası aşk benim, benim, benim
Ah sırtından akan terine bulanan benim, benim, benim
***
Yalan, güzelliğin yalan
Gözün, saçın, bakışın yalan
***
Yalan, güzelliğin yalan
Gözün, saçın, bakışın yalan
***
Ah bu kaçıncı gidişim dönüşüm benim, benim, benim, benim
Ah gül kokan iki gözün arası aşk benim, benim, benim
Ah sırtından akan terine bulanan benim, benim, benim
***
Yalan, güzelliğin yalan
Gözün, saçın, bakışın yalan
-
Anamız ağlıyor İstanbul
Ha gayret sarhoşuz bu gece, yine
Kıyısız kalmışız dostlarla
Masada bol rakı, bol roka
***
Ver elini İstanbul
Vapurlara binelim, tütsün bacamız,
Cigaramız
Hani biraz da çakırsak eğer
Elleşmesin bize kimse
***
Ay geceden ötede, uzakta
Bir küçük pervaz önünde, vapurlar
Sardunyam bana küsmüş, ağlar
Dayanmaz artık adam, ağlar
Dayanmaz İstanbul, ağlar
***
Anamız ağlıyor İstanbul
Ha gayret sarhoşuz bu gece, yine
Kıyısız kalmışız dostlarla
Masada bol rakı, bol roka
***
Ver elini İstanbul
Vapurlara binelim, tütsün bacamız,
Cigaramız
Hani biraz da çakırsak eğer
Elleşmesin bize kimse
***
Ay geceden ötede, uzakta
Bir küçük pervaz önünde, vapurlar
Sardunyam bana küsmüş, ağlar
Dayanmaz artık adam, ağlar
Dayanmaz İstanbul, ağlar
***
Ay geceden ötede, uzakta
Bir küçük pervaz önünde, vapurlar
Sardunyam bana küsmüş, ağlar
Dayanmaz artık adam, ağlar
Dayanmaz İstanbul, ağlar