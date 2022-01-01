Manuş Baba

Yalan Yalan Yalan, güzelliğin yalan Gözün, saçın, bakışın yalan *** Hiç bu kadar susmak istememiştim ben, ben, ben, ben Ah omzumda bir cenaze taşıyorum ben, ben, ben, ben Ah seni sevsem bilirim sen de incitirsin beni, beni, beni *** Yalan, güzelliğin yalan Gözün, saçın, bakışın yalan *** Ah bu kaçıncı gidişim dönüşüm benim, benim, benim, benim Ah gül kokan iki gözün arası aşk benim, benim, benim Ah sırtından akan terine bulanan benim, benim, benim *** Yalan, güzelliğin yalan Gözün, saçın, bakışın yalan *** Yalan, güzelliğin yalan Gözün, saçın, bakışın yalan *** Ah bu kaçıncı gidişim dönüşüm benim, benim, benim, benim Ah gül kokan iki gözün arası aşk benim, benim, benim Ah sırtından akan terine bulanan benim, benim, benim *** Yalan, güzelliğin yalan Gözün, saçın, bakışın yalan

Dönersen Islık Çal Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı, ayrılık akşamı Duvarda, asılı resminle bir benden, bir sen geçiyor (aaah) *** Hiç bekleme, dönemem, dönemem belki de Hasretin bir ince güz yarası, beni neden sevmedin? *** Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı, ayrılık akşamı Duvarda, asılı resminle bir benden, bir sen geçiyor *** Kaç mevsim? kaç mektup yaktım da bilmedin? Hasretinden ölmedim, geçecek, bütün bunlar geçecek İnanma yalan hepsi sevgilim (aaah) *** Ne olur bir şey sorma, döneceğim, döneceğim sana Takvim sorup n'olur karalar, karalar bağlama *** Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı, ayrılık akşamı Duvarda, asılı resminle bir benden, bir sen geçiyor (aaah) *** Kaç mevsim? kaç mektup yaktım da bilmedin? Hasretinden ölmedim, geçecek, bütün bunlar geçecek İnanma yalan hepsi sevgilim

Eteği Belinde Geliyor bak kalem kaşlı Eteği belinde, gül de takmış, gül de takmış Al dudaklar, mor sümbüller Öyle de güzel, ince de belli, ince de belli *** Yâr, beline, beline sarılamam Ah, geceden duramam Ah, öteden beriden bakış atma Ah, yerimde duramam *** Ah, yıkadım, kuruttum çarşafı Serdim ipek yorganı Ah, günahı sevabı boynuma Gel bu gece koynuma *** Dedim ona, "Ey güzel Böyle mi geçer bu geceler, bu geceler?" Neymiş, anam, bizim bu keder? Ne zamana kadar böyle gider, böyle gider? *** Yâr, beline, beline sarılamam Ah, geceden duramam Ah, öteden beriden bakış atma Ah, yerimde duramam *** Ah, yıkadım, kuruttum çarşafı Serdim ipek yorganı Ah, günahı sevabı boynuma Gel bu gece koynuma *** Yâr, beline, beline sarılamam Ah, geceden duramam Ah, öteden beriden bakış atma Ah, yerimde duramam *** Ah, yıkadım, kuruttum çarşafı Serdim ipek yorganı Ah, günahı sevabı boynuma Gel bu gece koynuma *** Yâr, beline, beline sarılamam Ah, geceden duramam Ah, öteden beriden bakış atma Ah, yerimde duramam *** Ah, yıkadım, kuruttum çarşafı Serdim ipek yorganı Ah, günahı sevabı boynuma Gel bu gece koynuma *** Yâr, beline, beline s...

Haberin Var Mı Haberin var mı taş duvar? Demir kapı, kör pencere, Yastığım, ranzam, zincirim, Uğrunda ölümlere gidip geldiğim, Zulamdaki mahzun resim, Görüşmecim, yeşil soğan göndermiş, *** Karanfil kokuyor cigaram cigaram Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Karanfil kokuyor cigaram cigaram Dağlarına bahar gelmiş memleketimin *** Haberin var mı taş duvar? Demir kapı, kör pencere, Yastığım, ranzam, zincirim, Uğrunda ölümlere gidip geldiğim, Zulamdaki mahzun resim, Görüşmecim, yeşil soğan göndermiş, *** Karanfil kokuyor cigaram cigaram Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Karanfil kokuyor cigaram cigaram Dağlarına bahar gelmiş memleketimin *** Karanfil kokuyor cigaram cigaram Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Karanfil kokuyor cigaram cigaram Dağlarına bahar gelmiş memleketimin

Aşkın Kederi Sakladım gözlerimi O gece ben senden O gece ben senden Veda ederken *** Anladım ki dönüş yok Uzaklaşıp giderken Kurtar Allah'ım beni Bu aşkın kederinden *** Gözlerimde yaşlarla Dolaştım sokaklarda Dolaştım sokaklarda Yalnız başıma *** Geriye ne kaldı ki Şimdi eski günlerden Kurtar Allah'ım beni Bu aşkın kederinden *** Belki de yılar sonra Yine senle olmak var Yine senle olmak var Eskisi gibi *** İsterim ki yerimi Almasın başka biri Kurtar Allah'ım beni Bu aşkın kederinden

Ben Sana Vurgunum Yine düştün aklıma İçimdeki çocuk büyürken Yani nasıl anlatılıyor, bilemem ama Duyamam ama, göremem ama *** Yani yalnızlık koyuyormuş adama Yalnızlık koyuyormuş kadına Kafam güzel, kafam güzel Kafam güzel, kafam güzel *** Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Yine düştün aklıma *** İçimdeki çocuk beni geçerken Yani nasıl anlatılıyor, bilemem ama Duyamam ama, göremem ama Yani yalnızlık koyuyormuş adama *** Yalnızlık koyuyormuş kadına Kafam güzel, kafam güzel Kafam güzel, kafam güzel *** Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum *** Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum *** Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum Ben sana vurgunum

Derin Derin Sevdalara Dalarsın Akşam olur karanlığa kalırsın Akşam olur karanlığa kalırsın Derin derin sevdalara dalarsın Oy gelin gelin Sevdalı gelin Öldürdün beni *** Derin derin sevdalara dalarsın Oy gelin gelin Sevdalı gelin Öldürdün beni *** Ellerin ellerime değdiği zaman Ellerin ellerime değdiği zaman İster ölüm olsun ister ayrılık Oy gelin gelin Sevdalı gelin Öldürdün beni *** İster ölüm olsun ister ayrılık Oy gelin gelin Sevdalı gelin Öldürdün beni

Dört Nal Kırmızı bir kuştur soluğum Kumral göklerinde saçlarının Seni kucağıma alıyorum Tarifsiz uzuyor bacakların *** Yoksuluz gecelerimiz çok kısa Dörtnala sevişmek lazım Yoksuluz gecelerimiz çok kısa Dörtnala sevişmek lazım *** Kırmızı bir at oluyor soluğum Yüzümün yanmasından anlıyorum Seni kucağıma alıyorum Tarifsiz uzuyor bacakların *** Yoksuluz gecelerimiz çok kısa Dörtnala sevişmek lazım Yoksuluz gecelerimiz çok kısa Dörtnala sevişmek lazım *** Yoksuluz gecelerimiz çok kısa Dörtnala sevişmek lazım Yoksuluz gecelerimiz çok kısa Dörtnala sevişmek lazım

Gülcemal Aralanır gönlüm sana Bu zülüf güzelliktir bana Beri gel yanayım sana Hakikattir güzelliğin bana *** Ah olaydın, yanaydım Saraydım, öleydim Ah geleydin, göreydim Gülcemalin seveydim Seveydim *** Aralanır gönlüm sana Bu zülüf güzelliktir bana Beri gel yanayım sana Hakikattir güzelliğin bana *** Ah olaydın, yanaydım Saraydım, öleydim Ah geleydin, göreydim Gülcemalin seveydim Seveydim *** Ah olaydın, yanaydım Saraydım, öleydim Ah geleydin, göreydim Gülcemalin seveydim Seveydim

Tabutta Rövaşata Az zamanım kaldı biliyorum Anlatmam gerekense çok şey var, Dövüyorum duvarları, Var git ölüm şimdi, sonra yine gel.. *** Çamurlaşmış bu bedenimde, Ellerim bir çukurun içinde, Bu beyaz çarşaf kadar temiz olmadı ki benim dünyam, Ağlamayın sakın dostlarım, Gidiyorum ben, Hoşçakalın... *** Zaman geldi artık gidiyorum, Anlatacak her şey yarım kaldı, *** Gözüm ardı kalan bütün duvarlar, Kalkın üstümden gidiyorum, Acelemiz varmış gibi dostlar, Yaşarken bu deli dünyayı, Her şeye rağmen yaşamayı denedim, çok sevdim, çok yenildim.. *** Çamurlaşmış bu bedenimde, Ellerim bir çukuruniçinde, Bu beyaz çarşaf kadar temiz olmadı ki benim dünyam, Ağlamayın sakın dostlarım, Gidiyorum ben, Hoşçakalın...