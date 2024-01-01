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7/24 Dinle Umut Kaya

Umut Kaya Şarkı Sözleri

Mardin Türküleri Umut Kaya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mardin Türküleri Umut Kaya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Umut Kaya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mardin Türküleri

Mardin Türküleri

Umut Kaya

  • Bir Tel Çektim Mardinden

  • Mor Yazma

  • Artık

  • Bana Kelime Yapma

  • Ben Seni Sevemedim

  • Bilmem

  • Mevsimler Geçerken

  • Senin Gibi Olsun (Raki)

  • Senin

  • Ver O Güzel Gözlerinden Birini

  • Yanıma Yataydı

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