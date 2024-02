Mardin Türküleri

Kaleden Kaleye Şahın Ucurdum Kaleden kaleye şahin uçurdum, oy Şahin uçurdum Ah ile vah ile günüm geçirdim Ah ile vah ile günüm geçirdim *** Yare şeker ezdim şerbet içirdim, oy Şerbet içirdim Öyle olur böyl'olur Türkmen güzeli Edası hoş olur Türkmen gelini Öyle olur böyl'olur Kürdün güzeli Edası hoş olur Kürdün gelini *** Kaleden kaleye taş ben olaydım, oy Taş ben olaydım Elâ göz üstüne kaş ben olaydım Elâ göz üstüne kaş ben olaydım *** Yalnız kalana eş ben olaydım, oy Eş ben olaydım Öyle olur böyl'olur Türkmen güzeli Edası hoş olur Türkmen gelini Öyle olur böyl'olur Kürdün güzeli Edası hoş olur Kürdün gelini

Boşver Üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme *** Seni güneşin batışını seyrederken görüyorum Seni yağmurun akışını dinlerken duyuyorum Seni yollarda dolaşırken hayal ediyorum *** İnan, inan ki seni seviyorum İnan, inan ki seni seviyorum Akan gözyaşların durmak bilmezse Şu yalan dünyada yüzün gülmezse *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme *** Bir dileğim olsaydı eğer, Tanrı'dan seni dilerdim Uğrunda ölüm olsa, seve seve giderdim Kadehime şarap olsan, seni doya doya içerdim *** İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim Akan gözyaşların durmak bilmezse Şu yalan dünyada yüzün gülmezse *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme

Asktan Naber Aç kalbini, ben geldim Sıkı sıkı tut bırakma Zar zor yıktım duvarlarımı Kıymetini bil, uzatma Bak yaldızlarımı döktüm Açtım kapılarımı, gir içeri Gör parklarımı, bahçelerimi Anla, ben büyük harflerden ürktüm Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam akıntıya kürekten Bunları boş ver, ne haber aşktan? Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam akıntıya kürekten Bunları boş ver, ne haber aşktan? Gözlerinin arkasını Sözlerinin alt yazısını Kalp diline çevirdim çoktan Okudum özgürce acısını Bak yaldızlarımı döktüm Açtım kapılarımı, gir içeri Gör parklarımı, bahçelerimi Anla, ben büyük harflerden ürktüm Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam akıntıya kürekten Bunları boş ver, ne haber aşktan? Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam akıntıya kürekten Bunları boş ver, ne haber aşktan? Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam akıntıya kürekten Bunları boş ver, ne haber aşktan? Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam akıntıya kürekten Bunları boş ver, ne haber aşktan?

Kardeşiz Senle Senden doğacak yarınlar Senden doğacak Güller açacak her yerde Mumlar yanacak ellerde Kardeş pupa yelkenler Sevda dolacak Sen, ben, onlar, milyonlar Bizden doğacak yarınlar Bizden doğacak Güller açacak her yerde Mumlar yanacak ellerde Kardeş pupa yelkenler Sevda dolacak Sen, ben, onlar, milyonlar Dinmeyen yağmurlar yağsın Susmasın sevda gözlerde Akmasın yaşlar, dinsin artık Bembeyaz mendillerle Küllenen aşklar yansın Mumlar yansın Hadi Hadi Hadi, hadi, hadi Sen doğrusun, sen dürüstsün Çok güzelsin, vazgeçme Dost dilinde şarkı söyle Rüzgâr ol, es özgürce Sen doğrusun, sen dürüstsün Çok güzelsin, vazgeçme Dost dilinde şarkı söyle Rüzgâr ol, es özgürce Güller açsın sevgimizle Kardeşiz senle Senden doğacak yarınlar Senden doğacak Güller açacak her yerde Mumlar yanacak ellerde Kardeş pupa yelkenler Sevda dolacak Sen, ben, onlar, milyonlar Dinmeyen yağmurlar yağsın Susmasın sevda gözlerde Akmasın yaslar, dinsin artık Bembeyaz mendillerle Küllenen aşklar yansın Mumlar yansın Hadi Hadi Tabii, hadi, hadi Sen doğrusun, sen dürüstsün Çok güzelsin, vazgeçme Dost dilinde şarkı söyle Rüzgâr ol, es özgürce Sen doğrusun, sen dürüstsün Çok güzelsin, vazgeçme Dost dilinde şarkı söyle Rüzgâr ol, es özgürce Güller açsın sevgimizle Kardeşiz senle Güller açsın sevgimizle Kardeşiz senle Güller açsın sevgimizle Kardeşiz senle

Herşeyden Çok Bugün uyandığımda yoktun yanımda Canım bugün ilaçlarımı almadım Bugün ne kadar alışmışım anladım Canım bugün ilk defa sensiz kaldım *** Canım canımın yaprakları gözlerin yok Çok canımı yakıyor özlemin Çok çok çok her şeyden çok *** Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Sönmeyen ateşlerde Günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde Yüreğim kan ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Her şeyden çok Her şeyden çok *** Güller denize bakıyor günlerdir Güller güneşi özlüyor sersefil Canım canımın yaprakları gözlerin yok Çok canımı yakıyor özlemin Çok çok çok her şeyden çok *** Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Sönmeyen ateşlerde Günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde Yüreğim kan ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Her şeyden çok Her şeyden çok

Canım Sıkılıyor Canım Canım bana bırak Bu gece gözlerini Aklımı alıp Götürme bu gece Gözlerimde Yaş yerine Gözlerin olsun Nolursun dur gitme. Canım sıkılıyor canım Gözlerinle olmayınca. Hani koyup gidiyorsun ya beni Canım canım sıkılıyor geceleri Odam buz gibi sensiz Uyku tutmuyor gözlerimi. Canım bana bırak bu gece ellerini Aklımı alıp Götürme bu gece Ellerimde kadehler yerine Ellerin olsun n'olursun dur gitme. Canım sıkılıyor canım Ellerinle olmayınca. Hani koyup gidiyorsun ya beni Canım canım sıkılıyor geceleri Odam buz gibi sensiz Uyku tutmuyor gözlerimi. Canım sıkılıyor canım Gözlerinle olmayınca Canım sıkılıyor canım Ellerinle olmayınca Canım sıkılıyor canım. Mmm...

Senin İçin Yine, yine seni düşünmekle Bitiyor bir gün Yine seni düşünmekle Bitiyor bir gün Gün bitiyor, seni düşünmek Bitmiyor, gülüm Gün bitiyor, seni düşünmek Bitmiyor, gülüm Yalnızım, yalnızlığım Uçsuz bucaksız Yalnızım, yalnızlığım Uçsuz bucaksız Yıldızlar sönüyor, hasret Sönmüyor, gülüm Yıldızlar sönüyor, hasret Sönmüyor, gülüm Yine gözlerim sırılsıklam Nöbetlerdeyim Gözlerim sırılsıklam Nöbetlerdeyim Gün bitiyor, seni beklemek Bitmiyor, gülüm Gün bitiyor, seni beklemek Bitmiyor, gülüm Yalnızım, yalnızlığım Uçsuz bucaksız Yalnızım, yalnızlığım Uçsuz bucaksız Yıldızlar sönüyor, hasret Sönmüyor, gülüm Yıldızlar sönüyor, hasret Sönmüyor, gülüm Yine, yine seni düşünmekle Bitiyor bir gün

Aramıza Yollar Ben yalnız seni severdim, sense kendini Hani daha da çekerdim senin derdini Kızgın değilim hiç, inan kırgın değilim Üzgünüm, koruyamadık aşkın ahengini Nerelerdesin, neler yaparsın Unuttun mu sahiden ah sen de mi Kimlesin, nasıl yaşarsın Unuttun mu sahiden ah sen de mi Aramıza yollar, yabancı kollar, zor yıllar girdi Ümitlerimi, saf sevinçlerimi derken seni kaybettim Bir iki sözle, bi kaç şarkıyı, adaletsiz yargıyı Bir de bu talihsiz yazgıyı kalbime kaydettim Ben seni taşırım hâlâ ta şuramda Tüketirken iyi kötü fani ömrümü Bir kez sevenlerdenmişim, hiç haberim yokmuş Avutamadım bir daha sensiz gönlümü Aramıza yollar, yabancı kollar, zor yıllar girdi Ümitlerimi, saf sevinçlerimi derken seni kaybettim Bir iki sözle, bi kaç şarkıyı, adaletsiz yargıyı Bir de bu talihsiz yazgıyı kalbime kaydettim Dinleme yüreğim kendini, kalk, son bir kara trene bin Ve sevdayı gördüğün her durakta hiç düşünme, in Aramıza yollar, yabancı kollar, zor yıllar girdi İnanmazsın ama ben bunu ilk günden beri hissettim

Ayrılığa Dayanamam Hep bir şeyi unutmuş gibi Gülü dalda kurutmuş gibi Yeni yetme çocukmuş gibi Öyle gezerim, öyle gezerim Ayrılığa dayanamam Hep bir şeyi unutmuş gibi Gülü dalda kurutmuş gibi Yeni yetme çocukmuş gibi Öyle gezerim, öyle gezerim Ayrılığa dayanamam Ağlarım için için Dertlerim biçim biçim Hepsi başım üstüne lakin Ayrılığa dayanamam Yolu buldum izi kaybettim Ben oldum bizi kaybettim Esasta gizi kaybettim Öyle gezerim, öyle gezerim Ayrılığa dayanamam Ağlarım için için Dertlerim biçim biçim Hepsi başım üstüne lakin Ayrılığa dayanamam Ayrılığa dayanamam

Daha Gidecek Yolumuz Var Bir salkım söğüdün altında Sen bana ben sana kavuşalım Bedenimi ruhumu al, al ki kurtulsun bu can Benliğimi, her şeyimi al ki kurtulsun can Daha gidecek çok yolumuz güzel yarim Daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz güzel yarim Daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim Daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim Daha gidecek yolumuz var Dağlar dağların ardında Ağlama su yüzlü sevdiceğim Yüreğimi aşkınla al, al ki kurtulsun bu can Ellerimi, gözlerimi al ki kurtulsun can Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim Daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim Daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim Daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim Daha gidecek yolumuz var

Deli Kuş Deli kuşla sohbet ettik bu sabah havadan sudan Bana senden, ellerinden söz etti hiç durmadan Gözüm sabır çiçeğine takıldı, gece büyümüş Kalktım su verdim Fısıldadım, küçük bir sır verdim Fısıldadım, küçük bir sır verdim Deli kuşun dedikleri bir bir aklımda Bana bir şal almışsın salı pazarından Deli kuşun dedikleri bir bir aklımda Bana bir şal almışsın salı pazarından Gözlerime pek yakışırmış Gözlerime pek yakışırmış Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım Deli kuşla sohbet ettik bu sabah havadan sudan Bana senden, gözlerinden söz etti hiç durmadan Biraz susup yüreğini dinledim Hüzün sarmış, sevdim okşadım Fısıldadım, usulca okşadım Fısıldadım, sevdim okşadım Adalarda çay içmişsiniz birlikte Adalarda çay içmişsiniz birlikte Dalıp gitmişsin İstanbula doğru Gözlerinde keder varmış Gözlerinde keder varmış Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım

Gül Güzeli Elini son defa yanağıma koy İstemiyorsan giderim giderim Serin bir sonbahar akşamında söz İsmini unutur silerim silerim Tuttuğum kalem olsa, yüreğinin elleri Bir defa daha yazsa, bebeğim bebeğim bebeğim Eğer bir masal perisi, girerse rüyalarına Öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti Uğruna döktüğüm gözyaşları için Yağmurdan özür dilerim dilerim Kuruttuğum kızıl gülleri alıp Senin için senden geçerim geçerim Tuttuğum kalem olsa, yüreğinin elleri Bir defa daha yazsa, bebeğim bebeğim bebeğim Eğer bir masal perisi, girerse rüyalarına Öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti

Her neyse Ve ben artık seninle yapamıyorum Birtanem, elimde değil İstesem de, istesem de yapamıyorum Ve seni aramak gelmiyor içimden Eskisi gibi değil Seninle ben, seninle ben ne yazık olamıyorum İnanamıyorum, bu hale nasıl düştük bilemiyorum Sende mi, bende mi Herneyse, her kimdeyse, neyse Bilemiyorum Ve ben artık seninle yapamıyorum Birtanem, elimde değil İstesem de, istesen de yapamıyorum Ve sana dokunmak gelmiyor içimden Aşk sözlerin batıyor Sarılsan da, yalvarsan da seni duyamıyorum İnanamıyorum, bu hale nasıl düştük bilemiyorum Sende mi, bende mi Herneyse, her kimdeyse, neyse Bilemiyorum Yeter artık ben seni sevemiyorum Birtanem, bırak beni Anlasana, anlasana seni istemiyorum Olur olmaz nedenler, her yerde izlenmeler Böyle şeylerden yoruldum Ne yazık ki, ne yazık ki birtanem boğuluyorum İnanamıyorum, bu hale nasıl düştük bilemiyorum Sende mi, bende mi Herneyse, her kimdeyse, neyse Bilemiyorum Sende mi, bende mi Herneyse, her kimdeyse, neyse Bilemiyorum Sende mi, bende mi Herneyse, her kimdeyse, neyse Bilemiyorum Her neyse

İlla Gözlerinin içine girdim, başka alemler gözledim Ben bunlarla övünmedim, beklemedim illa Beklemedim illa, beklemedim, sevdim Ben bunlarla övünmedim, beklemedim illa Beklemedim illa, beklemedim, sevdim Gölgelemedim bağını bahçesini Günü güneşi örtmedim Yapılanlar söylenmez ki her zaman Sömürmedim illa, sömürmedim illa Sömürmedim, sevdim Yapılanlar söylenmez ki her zaman Sömürmedim illa, sömürmedim illa Sömürmedim, sevdim İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa) İlla illa illa illa illa sevdim İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa) İlla illa illa illa illa sevdim Yüreğine kulak verdim, nefes aldı, ben dinledim Duyduklarım anlatılmaz, sır vermedim illa Sır vermedim illa, sır vermedim, sevdim Duyduklarım anlatılmaz, sır vermedim illa Sır vermedim illa, sır vermedim sevdim Gölgelemedim bağını bahçesini Günü güneşi örtmedim Verilenler istenmez ki her zaman Dilenmedim illa, dilenmedim illa Dilenmedim, sevdim Verilenler istenmezki her zaman Dilenmedim illa, dilenmedim illa Dilenmedim, sevdim İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa) İlla illa illa illa illa sevdim İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa) İlla illa illa illa illa sevdim İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa) İlla illa illa illa illa sevdim

Kandilli Kandillide bir çilingir sofrasi Balik roka bir de yaninda raki Insan hali saza söze merakli Marti uyur şişe dibi görünür Insan hali saza söze merakli Marti uyur şişe dibi görünür Aman muhterem, yaman muhterem Aman muhterem, yaman muhterem Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek Denizde kürek karada direk Rumeli′nde atar yürek Süslü de bebek şarki demek Beyoğlu'nda gezer felek Denizde kürek karada direk Rumelinde atar yürek Süslü de bebek şarki demek Beyoğlu′nda gezer felek Ah Beyoglu'nda gezer felek Ah Beyoglu'nda gezer felek Marmara′dan esen yeller tez gelir Etekleri yere değmez kiz gelir Aşiklara dünya işi viz gelir Marti uyur şişe dibi görünür Aşiklara dünya işi viz gelir Marti uyur şişe dibi görünür Aman muhterem, yaman muhterem Aman muhterem, yaman muhterem Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek Denizde kürek karada direk Rumelinde atar yürek Süslü de bebek şarki demek Beyoğlu′nda gezer felek Denizde kürek karada direk Rumeli'nde atar yürek Süslü de bebek sarki demek Beyoglu′nda gezer felek Ah Beyoğlu'nda gezer felek Ah Beyoğlu′nda gezer felek Ah Beyoğlu'nda gezer felek

Laleler Yazin evvelinde Gence colunde Cixiblar yene de dize laleler Yagisdan islanan yarpaqlar Seribler dereye duze laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler Xeyalimdan neler gelib ne kecer Yaz geler ellere durnalar kocer Bulaqlar simovar ag dasdan ceker Benzeyir cemende koze laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler Meylim uzundeki qara xaldadir Hicranin elaci ilk vusaldadir Ne vaxtidir Residin gozu yoldadir Bir qonaq gelesiz bize laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler

Memed Ay tutuldu dilim tutuldu Vakit geceye kaç var bilmem Ay tutuldu dilim tutuldu Vakit geceye kaç var bilmem Kara dağın tepesinde buldular Memed'i Elinde rakı şişesi Kara dağın tepesinde buldular Memed'i Elinde rakı şişesi Memed asker, Memed küser Memed aşık dahası Fikri düşer, hasret çeker Ağıt yakar babası Memed asker, Memed küser Memed aşık dahası Fikri düşer, hasret çeker Ağıt yakar babası Ay tutuldu dilim tutuldu Vakit geceye kaç var bilmem Ay tutuldu dilim tutuldu Vakit geceye kaç var bilmem Deli de bozkır yüreğini dağlar Gözler kan ağlar Aman deli de bozkır yüreğini dağlar Gözler kan ağlar Memed asker, Memed küser Memed aşık dahası Fikri düşer, hasret çeker Ağıt yakar babası Memed asker, Memed küser Memed aşık dahası Fikri düşer, hasret çeker Ağıt yakar babası Memed asker, Memed küser Memed aşık dahası Fikri düşer, hasret çeker Ağıt yakar babası

Sarılsam Üşür müsünüz Ardımda kaldı uzun yaz Yorgunum uzaktan geldim Yol bitti çoktan Yakanızdaki gül solmuş Sarılsam üşür müsünüz? Yakanızdaki gül solmuş Aşk bitti çoktan Gün bitti, yol bitti Ay battı, aşk bitti çoktan Gün bitti, yol bitti Ay battı, aşk bitti çoktan Yakanızdaki gül solmuş Sarılsam üşür müsünüz? Yakanızdaki gül solmuş Aşk bitti çoktan Konuşun benimle ah ne olur Sözler ürkütür geceyi Ay battı çoktan Karanlıklar hep Hep peşimde Silin yüzümden korkuyu Karanlıklar hep Hep peşimde Ay battı çoktan Gün bitti, yol bitti Ay battı, aşk bitti çoktan Gün bitti, yol bitti Ay battı, aşk bitti çoktan Yakanızdaki gül solmuş Sarılsam üşür müsünüz? Yakanızdaki gül solmuş Aşk bitti çoktan

Yarim Tende su dağlasın ah yansıyan asi gülüm Açar yara yürekte aksi bir düş ara Siyahlar paklar yine ah sardıkça sarar Bana kızma burda kalma yalvarsam bile git Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim Serseri kelimeler döküldü dilden of Siyaha dödü yine acılı gözler boş Azat delirdi birden duygusuz eller boş Bak darılma burda kalma ah çektirme bana Ah rüçun suretini ah sevdim yarim Ah rüçun ah sevdiğim yarim Bak darılma burda kalma ah çektirme bana Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim

Akdeniz Akşamları Akdeniz akşamları bir başka oluyor, Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka, Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak, Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? *** İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, Aşık oldum... Aşık oldum... *** Akdeniz akşamları bir başka oluyor, Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka, Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak, Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? *** İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, Aşık oldum...

Sessiz Gemi Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol Birçok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden Birçok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden Biçare gönüller ne giden son gemidir bu Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler Birçok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden Birçok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden Birçok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden

Neredesin Sen Şu garip halimden bilen işveren azlı Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Ben aglarsam aglayıp, gülersem gülen Bütün dertlerım anlayıp, halımı bılen Sankı kalbımı bılerek, yüzüme gülen Gönlüm hep senı arıyor neredesın sen Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor Hiç bir tabib şu yarama melhem olmuyor Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen

Ah Bir Ataş Ver Ah bir ataş ver cigaramı yakayım Sen sallan gel ben boyuna bakayım Uzun olur gemilerin direği Ah çatal olur efelerin yüreği Yanık olur anaların yüreği Vur ataşı gavur sinem ko yansın Arkadaşlar uykulardan uyansın Uzun olur gemilerin direği Ah çatal olur efelerin yüreği Yanık olur anaların yüreği

Bizi Kimse Ayıramaz Zincirleri kırıp geldik Engelleri aşıp geldik Canı cana katıp sevdik Bir can iki sayılamaz Bizi kimse ayıramaz *** Sevda dersen sevda bizde Yürek dersen yürek bizde Beraberiz son nefeste Bir can iki sayılamaz Bizi kimse ayıramaz *** Yüreğimiz dilimiz bir Hislerimiz kalbimiz bir Hissederiz görürüz bir Bir can iki sayılamaz Bizi kimse ayıramaz

Gitme Sevgilim Gözümde yaşlarla bırakıp beni Elveda diyerek gitme sevgilim Bir anlık öfkeyle yıkma her şeyi Kalbine sormadan gitme sevgilim Kalbine sormadan gitme sevgilim *** Ağlatır şarkılar susturamazsın Zor gelir ayrılık alışamazsın Canlanır anılar unutamazsın Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim *** Mutluluk getirmez vefasız yıllar Teselli vermezki baktığın fallar Gurur dağlarından aşılmaz yollar Kalbine sormadan gitme sevgilim Kalbine sormadan gitme sevgilim *** Ağlatır şarkılar susturamazsın, ah Zor gelir ayrılık alışamazsın Canlanır anılar unutamazsın Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim *** Ağlatır şarkılar susturamazsın, ah Zor gelir ayrılık alışamazsın Canlanır anılar unutamazsın Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim

Haram Geceler Aklım başımda değil ki Sebebini bilmiyorum Bize nazar değdi, inan Adım gibi biliyorum Yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Hatıralar gözlerimde Dalıp dalıp gidiyorum Acımasız dertlerimle Yapayalnız yaşıyorum Yâr yine başım belalarda Senin için ağlıyorum Yâr yine başım belalarda Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum

Haydi Şimdi Sözlerin vardı onca yollardan bana ulaşan Özledim sözlerini şimdi gel Gözlerin vardı en buruk anda gönlümü ısıtan Özledim gözlerini şimdi gel *** Bekliyorum seni çok özlüyorum Sensiz geçmiyor ki hiç günler İstiyorum seni çok seviyorum Canımsın sen benim artık gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** Ellerin vardı sımsıcak ellerime dokunan Özledim ellerini şimdi gel Yüreğin vardı benim için çarpan deli yüreğin Özledim aşkını şimdi gel Bekliyorum seni çok özlüyorum Sensiz geçmiyor ki hiç günler İstiyorum seni çok seviyorum Canımsın sen benim artık gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni

Tik Tak Sevgine koyma yasak Aşkın bana bir tuzak Bu inadı gel bırak Geçiyor zamanın bak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Her anı yaşayalım Haydi naz etme canım Mutluluğa beş kala Hızlandı yine nabzım Hızlandı yine nabzım *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Ellerin ellerimde Gözlerin gözlerimde Gel beraber olalım Çeyrek saat keyfine *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Her anı yaşayalım Haydi naz etme canım Mutluluğa beş kala Hızlandı yine nabzım Hızlandı yine nabzım *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Ah şu saatler beni Deli ediyor deli Yelkovanla akrebi Alıyor benden seni *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Her anı yaşayalım Haydi naz etme canım Mutluluğa beş kala Hızlandı yine nabzım Hızlandı yine nabzım *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak

Töre Sevin gönül sevin deme Nasıl sevinebilirsin? Yâr töreye boyun eğmiş Sevinemezsin Aaah, yâr töreye boyun eğmiş Sevinemezsin Sabret gönül sabret deme Nasıl sabredebilirsin? Yârin ellerin elinde Sabredemezsin Yârin ellerin elinde Sabredemezsin *** Vazgeç gönül vazgeç deme Nasıl vazgeçebilirsin? Sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin Aaah, sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin Sabret gönül sabret deme Nasıl sabredebilirsin? Yârin ellerin elinde Sabredemezsin Yârin ellerin elinde Sabredemezsin *** Ah le vay le vay le vay le vay le vay leeee hey hey hey Anemi leeheey heeey heeey hey le vay le vay leeehey

Yaz Gazeteci Kalemin bıksa da sen sakın bıkma Yazmaya devam et, yarım kalmasın Kırılsın kafesler, bütün vazolar Çiçekler dalından koparılmasın *** Yaz gazeteci, yaz Yaz gazeteci, yaz Bıktım yazı beklemekten Yazıver de gelsin bu yaz *** (Yaz gazeteci, yaz) (Yaz gazeteci, yaz) (Bıktım yazı beklemekten) Yazıver de gelsin bu yaz *** Yetmez mi baharı beklediğimiz? Senden başka ümit kalmadı, inan Hasret ateşini söndürmek için Birkaç satır bile yetişir, inan *** Yaz gazeteci, yaz Yaz gazeteci, yaz Bıktım yazı beklemekten Yazıver de gelsin bu yaz *** (Yaz gazeteci, yaz) (Yaz gazeteci, yaz) (Bıktım yazı beklemekten) Yazıver de gelsin bu yaz *** Yaz gazeteci, yaz Yaz gazeteci, yaz Bıktım yazı beklemekten Yazıver de gelsin bu yaz *** Yaz gazeteci, yaz Yaz gazeteci, yaz Bıktım yazı beklemekten Yazıver de gelsin bu yaz

Ye Kürküm At binenin yol gidenin Töresi bu her düzenin Devir senin devran senin Ye yeye ye ye ye kürküm ye Ye yeye ye ye ye kürküm ye *** At binenin yol gidenin Töresi bu her düzenin Devir senin devran senin Ye yeye ye ye ye kürküm ye Ye yeye ye ye ye kürküm ye *** Aşk masaldır ömür rüya Aç gözünü kalma yaya İkram bana değil sana Ye yeye ye ye ye kürküm ye Ye yeye ye ye ye kürküm ye *** Hiçbir akıl baş edemez Bu gidişe dur diyemez Bu fırsat ele geçmez Ye yeye ye ye ye kürküm ye Ye yeye ye ye ye kürküm ye *** Aşk masaldır ömür rüya Aç gözünü kalma yaya İkram bana değil sana Ye yeye ye ye ye kürküm ye Ye yeye ye ye ye kürküm ye

Yüreğimde Ateş Dur, dur, dur gitme ne olursun Yalvarırım dinle beni biraz sevgilim Ben seninle yaşadım Seninle huzur bulurum *** Sen yanımda yoksun ya yapayalnızım Sokaklarda başıboş dolaşıyorum Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum *** Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum Dur, dur son ver artık bu gidişe Kaybolup gidersin beni çok ararsın Çıkmazlara düşersin *** Bir kalpsizi seversin yanarsın Sen yanımda yoksun ya yapayalnızım Sokaklarda başıboş dolaşıyorum *** Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum *** Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum

berdar olalı Berdâr olalı zülfüne yâr fikr-ü hayâlim Râm etdi dili seng-i sitem ile o zâlim Artık siteme sabredecek kalmadı hâlim Tedbirde kusûr eylemedim gerçi ne çâre Râm etdi dili seng-i sitem ile o zâlim

Harab Oldu Yerim Yurdum Otağım Harâb oldu yerim yurdum otağım Gözüm yaşı ile söndü ocağım Karardı bahtıma döndü çerâğım Gülüm soldu yıkıldı nahl-i bâğım Felek bu gülşenin gâyrı safâsı Senin olsun bana yok iktizâsı

Fırsat Bulsam Yare Varsam Fırsat bulsam yâre varsam Biraz derdimi ona yansam Yâr elinden halk dilinden Kurtulamam her ne yapsam Nakarat: Yâr yâr aman yanıma gel Sensin benim gönlüm alan Kimden kime şekva edem Esrarımı söyleyemem Asla gönül eyleyemem Hûb meşrebli şivekârsın Benim deyû peyleyemem

Çıkalım Sayd ü Şikare Çıkalım Sayd-ı Şikare Çatarız Belki O Yare Geçmez Gönül Dilberinden Dokunur Zülf-ü Nigare ** Nakarat: Hüsnün Gören Seni İster Aç Yüzünü Perçem Göster Yanıyor Aşık-ı Biçare Tarabya’lı Bir Civane *** Hüsnünü Gayet Beğendim Sarmaya Belin Özendim Ateşin Beni Yakıyor Pek Sakın Zülf-ü Kemendim ***

Hüsnüne Güvenme Ey Ruhi Mahım Hüsnüne güvenme ey rûy-i mâhım Niceler bu tarz-ı revîşten geçti Seni vefâsız, seni vefâsız Sana kâr etmedi (âh) feryâd-ı âhım (amân) Benim âhım kûh-i keşîşten geçti Seni vefâsız (âh) seni vefâsız *** (Amân amân) Seni bîmürüvvet, seni bîvefâ Kim kime etmiştir ettiğin bana Şimdi yâr olmayı (âh) istersin ammâ N’ideyim güzelim iş işten geçti Seni vefâsız, seni vefâsız *** Benden sana destûr ey çeşm-i âfet Kiminle istersen eyle muhâbbet Şimden gerû sen sağ, ben de selâmet (amân) Fevkîyâ bu alışverişten geçti Seni vefâsız, seni vefâsız ***

Hastayım Yalnızım Hastayım, yalnızım, Seni yanımda sanıp da Bahtiyâr ölmek isterim *** Mahmûr-u hülyâyım, câm-ı leb′inden Kanıp da bahtiyâr ölmek isterim *** Bir olmaz hevesin düştüm peşine Vuruldum hüsnünün şen güneşine Güzel gözlerinin aşk ateşine Yanıp da bahtiyâr ölmek isterim *** Talihin kahrı var her hevesimde Boğulmuş figânlar titrer sesimde O güzel ismini son nefesimde Anıp da bahtiyâr ölmek isterim ** O güzel ismini son nefesimde Anıp da bahtiyâr ölmek isterim

Gözler Gözlerden Ayrı Gözler Gözlerden Ayrı Sözler Sözlerden Ayrı Dizler Dizlerden Ayrı Gurbete Ne Lüzum Var *** Nakarat: Resmine Baksam Hasret İsmini Ansam Hasret Günlere Yansam Hasret Gurbete Ne Lüzum Var *** Yıllar Seni Anlatır Fallar Seni Anlatır Yollar Beni Ağlatır Gurbete Ne Lüzum Var

Elçek Tabip Elçek Yaram Üstünden El çek tabip el çek yaram üstünden El çek tabip el çek yaram üstünden Sen benim derdime deva bilmezsin Sen benim derdime deva bilmezsin (dertliyim vay) Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın Yaram yürektedir sarabilmezsin Yaram yürektedir sarabilmezsin (dertliyim vay) *** Sana derim sana ey kalbi hayın Sana derim sana ey kalbi hayın Kimseler çekmesin feleğin yayın Kimseler çekmesin feleğin yayın (dertliyim vay) Yıkıp harab ettin gönül sarayın Yıkıp harab ettin gönül sarayın Alıp bir taşını örebilmezsin Alıp bir taşını örebilmezsin (dertliyim vay) ***

Seni Seven Olabilir Seni seven olabilir Sen onlara dönüp bakma Sana âşık olan benim Sen sevgini bana sakla *** Uykudaki gözler gibi Söylenmemiş sözler gibi Açılmamış güller gibi Sen sevgini bana sakla *** Ömründeki her gününde Hece hece sözlerinde Yüreğinin ta içinde Sen sevgini bana sakla

Kırmızı Gülün Adı Var Kırmızı gülün alı var aman aman Her gün ağlasam da yeri var Bugün benim efkarım var aman aman Ah bu gönül arz eder seni seni yar seni seni Ah bu gönül arz eder seni seni yar seni seni Kırmızı gülün pürçeği aman aman Yar önünde oynar köçeği Neyleyim yarsız döşeği aman aman Ah bu gönül arz eder seni seni yar seni seni Ah bu gönül arz eder seni seni yar seni seni

Sen Bu Yerden Gideli Sen bu yerden gideli (aman) ey saçı zer Seni söyler bana dağlar dereler Gayret-i âhım ile bâd inler Seni söyler bana dağlar dereler

A Benim Selvi Boylum A benim selvi boylum Gül yüzlüm güneş gözlüm İsterim ki benim ol Senle geçsin bu ömrüm *** Dünyâ durmadan döner Her gün ömürden gider Şu kısacık hayâtta Olmasın elem keder *** Dudakların tebessüm Kalbin sevgiyle dolsun Sendeki tüm duygular Yalnızca benim olsun

Küçüksu da Gördüm Seni Küçüksu'da gördüm seni Gözlerinden bildim seni İnkar etmem sevdim seni Ne kadar cefa edersen Gönül ayrılmıyor senden *** İnce beli sarmayınca Gonca gülü dermeyince Ya sen ya ben ölmeyince Ne kadar cefa edersen Gönül ayrılmıyor senden

Yüreğime Ektim Seni Bardağımdaki çay gibi Yudum yudum içtim seni Sigaramda duman gibi Ciğerime çektim seni * Bardağımdaki çay gibi Yudum yudum içtim seni Sigaramda duman gibi Ciğerime çektim seni * Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündümde ben en sonunda, sonunda * Hayal edip öptüm seni Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündüm de ben en sonunda, sonunda * Yüreğime ektim seni Öyle çok beklemişim Öyle çok özlemişim ki * Öyle benimsemişim ki Benliğime kattım seni Öyle çok beklemişim * Öyle çok özlemişim ki Öyle benimsemişim ki Benliğime kattım seni * Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündümde ben en sonunda, sonunda * Hayal edip öptüm seni Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündümde ben en sonunda, sonunda Yüreğime ektim seni * Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündümde ben en sonunda, sonunda Yüreğime ektim seni

Ne Güzel Gözlerin Var Saçların sarısına, gözlerin mavısına Ben ömrümü harcadım esmerin sevdasına *** Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var *** Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya *** Görünce eriyorum, görmezsem ölüyorum Gönlüm sana sevdalı ne yapsam bilmiyorum *** Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var *** Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya... *** Senin gibi bir güzel ömrümde göremem ki Abayı yakmışım sana yolumdan dönemem ki... *** Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var *** Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya *** Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var *** Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya

Ne Faydası Var Ne mecnun ne kerem bir çare bulmuş Ayrılık her aşkın kaderinde var Ne mecnun ne kerem bir çare bulmuş Ayrılık her aşkın kaderinde var *** Kendini zorlama tatlı sözlerle Teselli etmenin ne faydası var Kendini zorlama tatlı sözlerle Teselli etmenin ne faydası var Teselli etmenin ne faydası var *** Sanki bir gün çıkıp gelecek misin Sensiz ne haldeyim bilecek misin Sanki bir gün çıkıp gelecek misin Sensiz ne haldeyim bilecek misin *** Gözümden yaşları silecek misin Ağlama demenin ne faydası var *** Buraya kadarmış yolumuz demek Acıyla bağlanmış sonumuz demek Buraya kadarmış yolumuz demek Acıyla bağlanmış sonumuz demek *** Tek çare tanrıdan sabır dilemek Kadere sitemin ne faydası var Tek çare tanrıdan sabır dilemek Kadere sitemin ne faydası var Kadere sitemin ne faydası var *** Sanki bir gün çıkıp gelecek misin Sensiz ne haldeyim bilecek misin Sanki bir gün çıkıp gelecek misin Sensiz ne haldeyim bilecek misin *** Gözümden yaşları silecek misin Ağlama demenin ne faydası var

Hesabım Var Gülüm seni koparmışlar, hoyrat ele fırlatmışlar Adına türkü yakmışlar, hesabım var Gülüm seni koparmışlar hoyrat ele fırlatmışlar Adına türkü yakmışlar, hesabım var *** Gece çöker halim yaman, resmin gözyaşımda duman Günler gelir geçer zaman, hesabım var Gülüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var, var *** Gülüm yine dünya güzel hayat yaşamaya değer Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var var, hesabım var *** Uğraş biter gün savuşur, sanma duvarlar konuşur Sevenler elbet kavuşur, hesabım var Uğraş biter gün savuşur, sanma duvarlar konuşur Sevenler bir gün kavuşur, hesabım var *** Gece çöker halim yaman, resmin gözyaşımda duman Günler gelir geçer zaman, hesabım var Gülüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var, var *** Gülüm yine dünya güzel, hayat yaşamaya değer Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var var, hesabım var Gülüm dünya yine güzel hayat yaşamaya değer

Gül Ali Yerden aldım keseri Vuramadım ben seni Vuramadım ben seni *** Yerden aldım keseri Vuramadım ben seni Vuramadım ben seni *** Bir babanın gönlünü Yapamadın serseri Yapamadın serseri *** Bir babanın gönlünü Yapamadın serseri Yapamadın serseri *** Haman Gül Alim Canım Gül Alim Çal bana Gül Alim Oyna bana Gül çal *** Gül Alimin saçları Pırıl pırıl parlıyor Pırıl pırıl parlıyor *** Gül Alimin saçları Pırıl pırıl parlıyor Pırıl pırıl parlıyor *** Gül Alimi görenler İçin için ağlıyor İçin için ağlıyor *** Gül Alimi görenler İçin için ağlıyor İçin için ağlıyor *** Aman Gül Alim Canım Gül Alim Oyna bana Gül Alim Çal bana Gül çal

Gideceğim Gideceğim Bu Ellerden Gayrı Duramam Verin Benim Sevdiğimi Onsuz Olamam *** Bu Canım Canansız olmaz Onsuz Olamam Bu Canım Canansız olmaz Onsuz Olamam *** Verin Benim Sevdiğimi Artık Duramam Gideceğim Bu Ellerden Gayrı Kalamam *** Güneş Batar Gün Doğmaz Bu Can Canansız Olmaz Canana Can Adadım Ecelden Gayrı Olmaz *** Güneş Batar Gün Doğmaz Bu Can Canansız Olmaz Canana Can Adadım Ecelden Gayrı Olmaz

Kırmızıyı Severler Aman aman, aman Kırmızıyı severler, etsiz yemek yemezler Romanlarım böyledir, çalgısız yaşayamaz ölürler İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun Kırmızıyı severler Etsiz yemek yemezler Romanlar böyledirler Çalgısız yaşayamaz ölürler Kırmızıyı severler Etsiz yemek yemezler Romanlar böyledirler Çalgısız yaşayamaz ölürler İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun Düğün dernek ederler Birbirini överler Romanlar böyledirler Çalgısız yaşayamaz ölürler Düğün dernek ederler Birbirini överler Romanlar böyledirler Çalgısız yaşayamaz ölürler İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun

Limoncu Ekşimecek ekşimecek akşama kalmadı pişirecek Aman pişirecek Ekşimecek ekşimecek akşama kalmadı pişirecek Gaci eve gelince gaydası tulumbası şişecek Gacim gelip görürse kaynası tulumbası şişecek Çal para mari kızı çal para Paralara sipaniyi naşlasana Limoncu derler adıma Çal para roma kızı çal para Paralara sipaniyi kuşansana Oynamaya geldim oynamaya Düğün dernek göbek atmaya Limoncu derler adıma Kimsede gelemez yanıma Ayılana gazoz bayılana limon Ayılana gazoz da bayılana limon Ayılana gazoz bayılana limon Ayılana gazoz da bayılana limon Çok sallama göbeğini Düşürürsün bebeğini Gel limoncu amcana Versin senin dileğini Ayılana gazoz bayılana limon Ayılana gazoz da bayılana limon Ayılana gazoz bayılana limon Ayılana gazoz da bayılana limon

Neden Saçların Beyazlaşmış Arkadaş Neden saçların beyazlamış, arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlamış, arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime "Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?" Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime "Ya Rabb'im, bu dünyaya ben niye geldim?" Ölürsem kabrime gelme, istemem Ölürsem kabrime, kabrime gelme, gelme, istemem İnim inim inleme, istemem İnim inim inleme, istemem İstemem, Allah Allah, istemem Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkûm edilen garip gülemez Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkûm edilen garip gülemez Sen de yanmışsın benim gibi, arkadaş Dünyanın derdi bitmez içmekle, arkadaş Sen de yanmışsın benim gibi, arkadaş Dünyanın derdi bitmez böyle, arkadaş Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime "Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?" Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime "Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?" Neden saçların beyazlaşmış, arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? İçtiren mi var, arkadaşım? İçtiren mi var? Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime "Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?"

Senmiydin Sen miydin gözümdeki yaşları bitiren sen miydin Acıları hep bana beren senmiydin Beni benden çalıp giden senmiydin Beni aşka tutsak eden sen, sen miydin Sen miydin Gönlümde fırtınalar koparan sen miydin Bana gülmeyi çok gören sen miydin Beni hayata küstüren sen miydin Saçlarıma akları, düşüren sen sen miydin Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin Hasreti içime mahkum eden sen miydin Cevapsız sorular bırakıp giden sen sen miydin Sen miydin dermansız dertleri bana ceren sen miydin Gözümde dolup kalan tek hatıram sen miydin Aramıza engeller koyan sen miydin Her gece tanrıdan dilenen sen sen sen miydin Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin Hasreti içime mahkum eden sen miydin Cevapsız sorular bırakıp giden sen miydin

Şoparım Şoparım şoparım, hamil şoparım Şoparım şoparım, hamil şoparım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Şoparım şoparım, hamil şoparım Şoparım şoparım, roman şoparım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Cigarana piizine (cigarana piizine) Yetişmiyor gerisine (yetişmiyor gerisine) Altılıyı bulamazsan uşlanırım piizine Altılıyı bulamazsan uşlanırım piizine Romanım romanım, matiz romanım Romanım romanım, matiz romanım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Romanım romanım, matiz romanım Romanım romanım, matiz romanım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Cigarana piizine (cigarana piizine) Yetişmiyor gerisine (yetişmiyor gerisine) İddiayı bulamazsan uşlanırım piizine Altılıyı bulamazsan uşlanırım piizine

Bana Herşey Seni Hatırlatıyor Hatıralar sarmış dört bir yanımı Baktığım her yerde izin duruyor Ben seni düşünmek istemesem de Bana her şey seni hatırlatıyor Beraber yürüdük biz bu yollarda Beraber ıslandık yağan yağmurda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her şey seni hatırlatıyor Gökyüzünde güneş o gözlerini Çatlayan topraklar o hasretini Yakılan her ateş bitmez sevgini Bana her şey seni hatırlatıyor...

Yama Yama Aşk ipliğiyle dikilen dikiş Bir ömür boyu sökülmez imiş Beni diktiler de ne oldu sanki Her tarafım yama yama yama yama Takıldım bak oltaya Düşüverdim ortaya Söken diken boş kalmaz Yama yama yama Her önüne gelen takılır bana Uçtu yine aklım geldim oyuna Beni diktiler de ne oldu sanki Her tarafım yama yama yama yama Takıldım bak oltaya Düşüverdim ortaya Söken diken boş kalmaz Yama yama yama

Dost Bildiklerim Sanırdım gündüzdür onlarla gecem İçimde ümitti dost bildiklerim Ne zaman yıkılıp yere düştüysem Bırakıp da gitti dost bildiklerim Ne zaman yıkılıp yere düştüysem Bırakıp da gitti dost bildiklerim Nerde o sözlere kandım günler Her gülen yüzü dost sandığım günler Acıdan kahrolup yandığım günler Beni benden etti of dost bildiklerim Acıdan kahrolup yandığım günler Beni benden etti of dost bildiklerim Korkar oldum bana dostum diyenden Varsa varolandan yoksa gidenden Ne onlardan eser kaldı ne benden Beni benden etti dost bildiklerim Ne onlardan eser kaldı ne benden Beni benden etti dost bildiklerim Meydana çıkalı asıl çehreler Aydınlanmaz oldu artık geceler Yalanlar tükendi indi maskeler Beni benden etti dost bildiklerim Yalanlar tükendi indi maskeler Beni benden etti dost bildiklerim Beni benden etti dost bildiklerim

Çiftetelli Sevgilim bu gece kederi bırak Her şeyi biraz da kadere bırak Ömürler geçiyor hayat bir rüya Bir varmış bir yokmuş üç günlük dünya Ömürler geçiyor hayat bir rüya Bir varmış bir yokmuş üç günlük dünya Gülyüzünde gül açsın hadi sil gözlerini Düşmanların çatlasın takıver zillerini Ben çalayim sen oyna, bana bir çiftetelli Hadi kizim oyna birtanem nartanemsin nur tanem Bir canim var dünyada bir de sen iki tanem Bağlamam var üçtelli derdim bin beşyüz elli Ben çalayim sen oyna, bana bir çiftetelli Hep ağlarsak nasıl gülebiliriz Mutluluğu nasıl bulabiliriz Saklama kalbinde duygularını Bakarsın sabaha ölebiliriz Saklama kalbinde duygularını Bakarsın sabaha ölebiliriz Gülyüzünde gül açsın hadi sil gözlerini Düşmanların çatlasın takıver zillerini Ben çalayim sen oyna, bana bir çiftetelli Hadi kizim oyna birtanem nartanemsin nur tanem Bir canim var dünyada bir de sen iki tanem Bağlamam var üçtelli derdim bin beşyüz elli Ben çalayim sen oyna, bana bir çiftetelli

Yüreğimden Vurdun Beni Tanrım bütün güzelliği vermiş sana vermiş sana Görmedim ben senin gibi kurban olayım ben sana ** Yüreğimden vurdun beni Sevdalara saldın beni Bir bakışla bir gülüşle Alev alev yaktın beni ** Yüreğimden vurdun beni sevdalara saldın beni Bir bakışla bir gülüşle Alev alev yaktın beni ** Hadi hadi yavrum gel bana Sarılalım can cana Neyim varsa al senindir Yeter ki gir dünyama ** Hadi hadi yavrum gel bana Sarılalım can cana Neyim varsa al senindir Yeter ki gir dünyama 2.Part Elde Değil Bağlanmamak Elde Değil Kahrolmamak Kadehleri Bir bir Kırıp Senin için Kahrolmamak ** Yüreğimden vurdun beni Sevdalara saldın beni Bir bakışla bir gülüşle Alev alev yaktın beni ** Yüreğimden vurdun beni sevdalara saldın beni Bir bakışla bir gülüşle Alev alev yaktın beni ** Hadi hadi yavrum gel bana Sarılalım can cana Neyim varsa al senindir Yeter ki gir dünyama ** Hadi hadi yavrum gel bana Sarılalım can cana Neyim varsa al senindir ** Yeter ki gir dünyama ** Hadi hadi yavrum gel bana Sarılalım can cana Neyim varsa al senindir Yeter ki gir dünyama ** Hadi hadi yavrum gel bana Sarılalım can cana Neyim varsa al senindir Yeter ki gir dünyama

Unutma Yanındayım Sana şu mektubumu yazdığım bu gecede Yüreğimde hasretin, dertlerin bağrındayım Sesimi duyuyor musun;sen o uzak şehirde ** Arada yollar olsa Arada dağlar olsa Arada yıllar olsa Unutma yanındayım ** Sigarandan çektiğin her derin nefesinde Saçlarını okşayan rüzgarların sesinde Senin benim olduğun, hep hasret gecesinde ** Ara yollar olsa Arada dağlar olsa Arada yıllar olsa Unutma yanındayım

Yandı Gönlüm Allahım bu nasıl güzel güneş gibi göz alıyor Saclarında bin bir çiçek bahar gibi gül kokuyor Allahım bu nasıl güzel güneş gibi göz alıyor Saçlarında bin bir çiçek bahar gibi gül kokuyor Yandı gönlüm gülüşüne gözlerini süzüşüne Onu bana yaz Allahım ömür katsın ömrüme Yandı gönlüm gülüşüne gözlerini süzüşüne Onu bana yaz Allahım ömür katsın ömrüme Toprak değil sanki özü ay parçası güzel yüzü Baldan mı can verdin rabbim öyle tatlı her bir sözü Toprak değil sanki özü ay parçası güzel yüzü Baldan mı can verdin rabbim öyle tatlı her bir sözü Yandı gönlüm gülüşüne gözlerini süzüşüne Onu bana yaz allahim ömür katsın ömrüme Yandı gönlüm gülüşüne gözlerini süzüşüne Onu bana yaz Allahım ömür katsın ömrüme

İnadına Seveceğim Bırakıp gitmek kolaydı seni Ama gönlümden silemedim ki Sen bana herşeyi yapmıştın ama Seni kalbimden silemedim ki ** İnadına inadına seveceğim seni İnadına inadına seveceğim seni ** Sen beni unuttun ama Ben seni gönlümden silemedim ki Ben seni kalbimden silemedim ki ** Her seven vefalı olmuyor aşkta Gönlüm her çiçeğe konmuyor asla Kararlıyım ama bırakmam seni Bir Kerem bir Aslı misali işte ** İnadına inadına seveceğim seni İnadına inadına bırakmam seni

Bilmem Anlatabildimmi Ne heves bıraktın bende Ne ağızımda tat Her şeyimle gidiyorum Son kelimeyi söylemek istemezdim ama senden af diliyorum Sen gülmezsen bu güller başka elde açar ve solarlar Sen gülmezsen bu güneş ve ay be yazık ki başka dünyaya doğarlar Bilmem anlatabildim mi ? Her şeyimle gidiyorum en azından bir çabam var Sen gül mutlu ol yeter ki Artık seninde benim yaşanmış bir hatıran var Bilmem anlatabildim mi Her şeyimle gidiyorum en azından bir çabam var Sen gül mutlu ol yeter ki Artık seninde benim yaşanmış bir hatıran var Ne heves bıraktın bende Ne ağızımda tat Her şeyimle gidiyorum Son kelimeyi söylemek istemezdim ama senden af diliyorum *** Sen gülmezsen bu güller başka elde açar ve solarlar Sen gülmezsen bu güneş ve ay be yazık ki başka dünyaya doğarlar Bilmem anlatabildim mi ? Her şeyimle gidiyorum en azından bir çabam var Sen gül mutlu ol yeter ki Artık seninde benim yaşanmış bir hatıran var Bilmem anlatabildim mi Her şeyimle gidiyorum en azından bir çabam var Sen gül mutlu ol yeter ki Artık seninde benim yaşanmış bir hatıran var

Canımdan Can İste Bir gönül nedir ki senin uğruna Canımdan can iste ömrümden ömür Yeter ki sev beni anla hep böyle Canımdan can iste ömrümden ömür Canımdan can iste ömrümden ömür Dünyayı versem de senin için az Hiçbir şey aşkıma bedel olamaz Dünyayı versem de senin için az Hiçbir şey aşkıma bedel olamaz Sen böyle sevdikçe etmem itiraz Canımdan can iste ömrümden ömür Canımdan can iste ömrümden ömür Sen verdin gönlüme bu mutluluğu Seninle buldum ben bu huzurumu Aşkınla anladım var olduğumu Canımdan can iste ömrümden ömür Canımdan can iste ömrümden ömür Dünyayı versem de senin için az Hiçbir şey aşkıma bedel olamaz Dünyayı versem de senin için az Hiçbir şey aşkıma bedel olamaz Sen böyle sevdikçe etmem itiraz Canımdan can iste ömrümden ömür Canımdan can iste ömrümden ömür

Arıfin Mezarında Mum Yanar Arifin mezarında Beyaz mum yanar Gençliğime doyamadım annem Yüreğim ona yanar Nazarında nazarında Bartın’ın pazarında Sen Arifi sorar isen Şehitler mezarında Balamba’ya çıkmalı Şu Bartın’a bakmalı Kalaycı Ömer’in çocuklarını Darağaca aşmalı

GaDünuma Sinanay Gadunuma şinanay şinanay nay Hanıma da şinanay şinanay nay Güzele de şinanay şinanay nay Çirkine de ninanay ninanay nay (Of) Maniye başlayalım Şeftali taşlayalım Akşam oldu gün battı Cümbüşe başlayalım Şinanay şinanay nay Hanıma da şinanay şinanay nay Güzele de şinanay şinanay nay Çirkine de ninanay ninanay nay Gadunuma şinanay şinanay nay Hanıma da şinanay şinanay nay Güzele de şinanay şinanay nay Çirkine de ninanay ninanay nay (Of) Odasında halıyım Kıymatlı bahalıyım Dostlar düşmanlar bilsin Ben bir yiğit malıyım Şinanay şinanay nay Hanıma da şinanay şinanay nay Güzele de şinanay şinanay nay Çirkine de ninanay ninanay nay Gadunuma şinanay şinanay nay Hanıma da şinanay şinanay nay Güzele de şinanay şinanay nay Çirkine de ninanay ninanay nay (Of) Su gelir kütüğünden İçilmez köpüğünden Ben yârimi tanırım Kınalı topuğundan Şinanay şinanay nay Hanıma da şinanay şinanay nay Güzele de şinanay şinanay nay Çirkine de ninanay ninanay nay Gadunuma şinanay şinanay nay Hanıma da şinanay şinanay nay Güzele de şinanay şinanay nay Çirkine de ninanay ninanay nay

Gel Çıkalım Dağlara Gel Çıkalım Dağlara Gel çıkalım dağlara Aman dağlar olsun evimiz Aman her ağaçtan bir yaprak Aman olsun kiremitimiz Gidemem ben gidemem Aman yol yokmudur arada Aman seni benim elimden Aman ancak alır yaradan Gemi gelir yanaşır Aman içi dolu çamaşır Aman benim yarime Aman her giydiği yaraşır Dondurmam dondurmam içkiyi bulandırmam Dondurmam dondurmam serhoşum uyandırmam

Gide Gide Kundurama Gide Gide (Aman) Kundurama Kum Doldu Eşim Amman Aman Ben Dayanamam Aman Aman Güzel Gel Seke Seke Kum Da Değil (Aman) Yüreğime Gam Doldu Eşim Amman Aman Ben Dayanamam Aman Aman Güzel Gel Seke Seke Bu Şişeler (Aman) Senin İçin Dün Doldu Eşim Amman Aman Ben Dayanamam Aman Aman Güzel Gel Seke Seke

Ip Attım Ucu Kaldi İp attım ucu kaldı Elimde tacı kaldı Ben bekledim el aldı Yürekte acı kaldı Dallar solar mı Hele güzel Bana kıyar mı Gidin durnalar gidin Yarime selam edin Yarim uykuda ise Uykusun haram edin Dallar solar mı Hele güzel Bana kıyar mı Gömlek giyer birmandan Usandırdı bu candan Ne de tatlı dili var Geçemiyom bir yandan Dallar solar mı Hele güzel Bana kıyar mı

Kale Kapısindan Girdim Iceri Kale Kapısından Girdim İçeri Candarmalar Olmuş İki Geçeli Alt'ay Oldu Bu Sevdadan Geçeli Ah Sen Kime Yandın Ah Ben Sana Yandım Kalenin İçinde Üç Ağaç İncir İncir Sallandıkça Her Yanım Sancır Ellerim Kelepçe Boynumda Zincir Ah Sen Kime Yandın Ah Ben Sana Yandım

Kapelesi Ak Gibi Kapelesi Ak Gibi Nereye Gidiyorsun Ok Gibi Dönüp Arkaya Bakmıyorsun Yavrum Burda Yangının Oy Aman Burda Yangın Oy Yok Gibi Bahçeleri Bademli Aman O Yare Ne Demeli Sevdiğim Yar Bal Olmuş Yavrum Parmak Parmak Aman Parmak Parmak Yemeli

Mapushane İçinde Yaniyor Mapushane İçinde Yanıyor Gazlar Bayramdan Bayrama Da A Canım Çalınır Sazlar Kiminin Annesi Ağlar Kimine Kızlar Böyle De Düştüm Zindana Yanar Yanar Ağlarım Demir De Parmaklıktan A Canım Bakar Döner Ağlarım Mapushane İçinde Mermerden Direk Kimimiz Onbeşlik A Canım Kimimiz Kürek İdam Cezasına Dayanmaz Yürek

Mis Pamugum (Kayadan İndirdiler) Kayadan İndirdiler (Aman) Kır Ata Bindirdiler Alt'aylık Mahpusluğu (Aman) Üç Aya İndirdiler Mis Pamuğum Nerelerde Kaldın Göz Yanuğum Bartın Yolu Düzdedir (Aman) Top Zülüfler Yüzdedir Delikanlı Gözleri (Aman) İnce Belli Kızdadır Mis Pamuğum Nerelerde Kaldın Göz Yanuğum

Ahlatin Altında Ahlat'ın Altında Küçük İskele On Sekiz Yaşımda Gittim Askere Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Bası Dumanlı Dağlar Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Göğsü Çimenli Dağlar Yüksek Minareden Attım Kendimi Çok Aradım Bulamadım Dengimi Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Bası Dumanlı Dağlar Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Göğsü Çimenli Dağlar Yüksek Minarede Kandiller Yanar Kandilin Şavkına Bülbüller Konar Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Bası Dumanlı Dağlar Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Göğsü Çimenli Dağlar

Ay Doğar Sini Sini Ay Doğar Sini Sini (Tu) Sevmişem Birisini Kılıç Vursan Boynuma (Tu) Söylemem Doğrusunu Nidem Yârsız Nidem Nerelere Gidem Evi Barkı Terkedem Ay Doğar Bedir Allah (Tu) Bu Sevda Nedir Allah Ya Benim Muradım Ver (Tu) Ya Beni Öldür Allah Nidem Yârsız Nidem Nerelere Gidem Evi Barkı Terkedem Karanfil Renk Renk Olur (Tu) Âşka Düşen Denk Olur Umarım Başa Gele (Tu) Göresin Ne Renk Olur Nidem Yârsız Nidem Nerelere Gidem Evi Barkı Terkedem

Bir Ceket Isterem Bir Ceket İsterem Beli Dar Ola Bir Çubuğu Yeşil Biri Al Ola Kadir Mevlam Senden Bir Yar İsterem Ölene Dek O Yar Bana Yar Ola Hele Yar Yar Dinsiz Yar İmansız Yar Mürvetsiz Yar Al Hançeri Vur Sineme İki Yar Gör Ki Benim Bu Sinemde Neler Var Bir Ceket İsterem Kolu Düğmeli El Ele Vermeli Yarla Gezmeli Kadir Mevlam Senden Bir Yar İsterem Topuğu Halhallı Burnu Hızmalı Hele Yar Yar Dinsiz Yar İmansız Yar Mürvetsiz Yar Al Hançeri Vur Sineme İki Yar Gör Ki Benim Bu Sinemde Neler Var

Carsida Bal Var Çarşıda Bal Var (Uy) Sende Bir Hal Var Git Yâre Yalvar Sana Sana Alma Gönderir Ne Hoş Alma Gönderir Mayhoş Alma Gönderir O Kız Ki Damda Yatar O Kız Ki Cilve Satar O Kızın Gönlü De Sevmiş Bana Alma Gönderir Çarşıda Kişmiş (Uy) Kebabı Pişmiş Taze De Yetişmiş Bana Bana Alma Gönderir Ne Hoş Alma Gönderir Mayhoş Alma Gönderir O Kız Ki Damda Yatar O Kız Ki Cilve Satar O Kızın Gönlü De Sevmiş Bana Alma Gönderir Çarşıda Nişe (Uy) Kebabı Pişe Köy Kızı Ayşe Sana (Sana) Sana Alma Gönderir Ne Hoş Alma Gönderir Mayhoş Alma Gönderir O Kız Ki Damda Yatar O Kız Ki Cilve Satar O Kızın Gönlü De Sevmiş Bana Alma Gönderir

Derede Kum Savrulur Derelerde kum savrulur Dünya başıma çevrilir Eğil gözlerin öpem Yar yolu burdan ayrılır Kuzum sen Türkmen kızısın Sen beni derde salmışsın Gel otur gel yanıma Belki de halimden bilirsin

Diyarbakir Dort Kose Diyarbakır dört köşe İçinde billur şişe Mevlam sabırlar versin Yarinden ayrılmışa Diyarbakır diyarım Yar yitirdim ararım Gelen geçen yolcudan Her gün seni sorarım Diyarbakır bedendir Suyu güzel nedendir Her gün akşam gelen yar Bugün gelmez nedendir

Kirklar Dağınım Düzu Kırklar Dağının Düzü Karanlık Bastı Bizi Kör Olasın Zalım Suzan Ziyaret Çarptı Bizi Evliya Köprü Altı Kapkara Ana Gel Beni Ara Saçlarıma Kumlar Doldu Tarağ Getir Sen Tara Al Tarağı Sen Tara Gazi Köşkü Serindir Dicle Nehri Derindir Sen Ağlama Garib Anam Kadir Mevlam Kerimdir

Memyane Memyane Memyane oy Memyane Memyane Memyane kim yanemem oy Memyane Memyane Bitlis çayı bulanuk (Memyane Memyane) İçinde oynar baluk (Memyane kim yane) Eğer yarim yoh ise (Memyane Memyane) Men her gece uyanuk (Memyane kim yane) Memyane Memyane oy Memyane Memyane Memyane kim yanemem oy Memyane Memyane Bitlis çayı bir umman (Memyane Memyane) Men bu dertten kurtulmam (Memyane kim yane) Eller yarimi aldı (Memyane Memyane) Ölsem gene unutmam (Memyane kim yane) Memyane Memyane oy Memyane Memyane Memyane kim yanemem oy Memyane Memyane Sallandım girdim bağe (Memyane Memyane) Başım değdi kavağe (Memyane kim yane) Ne kız oldum ne gelin (Memyane Memyane) Cuvan girdim toprağa (Memyane kim yane)

Odasına Vardım Odasına vardım, olur mu böyle? Ellerim koynumda, merhamet eyle Ellerim koynumda, merhamet eyle Bir sözün olursa gel bana söyle Söyleyin ahbaplar, nasıl edeyim? Nazlı yardan ayrılmışam, nere gideyim? Odasına vardım, kahve pişirir Kınalı parmaklar fincan düşürür Kınalı parmaklar fincan düşürür O yarın gözlerin beni şaşırır Söyleyin ahbaplar, nasıl edeyim? Nazlı yardan ayrılmışam, nere gideyim? Odasına vardım, namaza durmuş Kaşları, gözleri kendine uymuş Kaşları, gözleri kendine uymuş Sanarım karşımda bir Ay'dır doğmuş Söyleyin ahbaplar, nasıl edeyim? Nazlı yardan ayrılmışam, nere gideyim?

Yeri Yeri Han Bağında Yeri Yeri Han Bağına (Men De Gelim Men De Gelim) Gözeller Yığnağına (Men De Gelim Hayran Olim) Kar Yağmış Dize Değin (Men De Gelim Men De Gelim) Burdan Bitlis'e Değin (Men De Gelim Hayran Olim) Gidin O Yâre Deyin (Men De Gelim Men De Gelim) Beklesin Güze Değin (Men De Gelim Hayran Olim) Yeri Yeri Han Bağına (Men De Gelim Men De Gelim) Gözeller Yığnağına (Men De Gelim Hayran Olim) Bizim Bağın Başına (Men De Gelim Men De Gelim) Seçtim İfah Taşıni (Men De Gelim Hayran Olim) Ele Bi Göynüm İstir (Men De Gelim Men De Gelim) Geynimin Gardaşını (Men De Gelim Hayran Olim)

Aysun Gültekin Bülbülüm Bağ Gezerim Bülbülüm, bağ gezerim Âşığım, dağ gezerim Bülbülüm, bağ gezerim Âşığım, dağ gezerim *** Yüz yerde yüz yaram var El sanır sağ gezerim Yüz yerde yüz yaram var El sanır sağ gezerim *** "Uy uy", demeye geldim "Uy uy", demeye geldim Yâri görmeye geldim Yavrum, yaren nerende? Merhem olmaya geldim *** "Uy uy", demeye geldim "Uy uy", demeye geldim Yâri görmeye geldim Yavrum, yaren nerende? Merhem olmaya geldim *** Karanfilsin, barın yok Sen güzelsin, yârin yok Karanfilsin, barın yok Sen güzelsin, yârin yok *** Ben seni çok severim Cahilsin, haberin yok Ben seni çok severim Cahilsin, haberin yok *** "Uy uy", demeye geldim "Uy uy", demeye geldim Yâri görmeye geldim Yavrum, yaren nerende? Merhem olmaya geldim *** "Uy uy", demeye geldim "Uy uy", demeye geldim Yâri görmeye geldim Yavrum, yaren nerende? Merhem olmaya geldim *** "Uy uy", demeye gel...

Aysun Gültekin Mendilim İşle Yolla Mendilim′ işle yolla Mendilim' işle yolla İşle, gümüşle yolla *** Diyar yâr Hâldan bilmez diyar yâr Söz anlamaz, ne çare *** İçine beş elma koy İçine beş elma koy Birini dişle yolla *** Diyar yâr Hâldan bilmez diyar yâr Geçti ömrüm, ne çare *** Mendilim iri dallı Mendilim iri dallı Ucunda lira bağlı Diyar yâr Hâldan bilmez diyar yâr Söz anlamaz, ne çare *** Her kime gönül versem Her kime gönül versem Yâr başım sana bağlı *** Diyar yâr Hâldan bilmez diyar yâr Geçti ömrüm, ne çare

Gökmen Uru Kar Mi Yagmis Kar Mı Yağmış Şu Harputun Başına Kurban Olam Toprağına Taşına Henüz Girmiş On Üç On Dört Yaşına Küçücükten Bir Yar Sevdim Yar Nenni *** Bir Of Çeksem Karşı Ki Dağlar Yıkılır, Bugün Posta Günü Canım Sıkılır Ellerin Mektubu Gelmiş Okunur, Benim Yüreğime Hançer Sokulur *** Bir Ah Çeksem Karşı Ki Dağlar Ünüler Ah Ettikçe Eski Derdim Yeniler Ben Ölürsem Mezar Taşım İniler Bu Dert Beni İflah Etmez Öldürür

Koro Aynam Düştü Belimden Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna Aynam düştü belimden Garıştı gazellere Tabiatım kurusun Urgunum güzellere Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna *** Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna Fesim düştü başımdan Toza battı püskülü Benim sevdiğim güzel Memleketin has gülü Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna *** Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna Yağlıh düştü elimden Çamur oldu köşesi Anan seni vermiyir ateşlere düşesi Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna

Koro Cayda Cira ÇAYDA ÇIRA YANIYOR (HANIM NANAYI NANAY,NANAY GÜZEL NANAY, GÜLÜM NANAY) AYDA YILLAR YANIYOR YAVAŞ YÜRÜ SEVDİĞİM ENGELLER UYANIYOR *** KARŞIDA OTURANLAR (HANIM NANAYI NANAY,NANAY GÜZEL NANAY, GÜLÜM NANAY) AZ DERDİM ARTIRANLAR BAŞIMA AKIL KOYUN SEVDADAN KURTULANLAR

Mine Ozdemir Meteristen İneydim Meteris'ten ineydim Güllüm güle gideydim (Güllüm güle giderdim) Eğer güllüm ağlarsa Göz yaşını sileydim (Göz yaşını sileydim) *** Anam gözlerin olam Şirin sözlerin olam(Şirin sözlerin olam) *** Oy milli saramadım Ben muradalamadım (muradalamadım) Cemi kuş yuva yaptı Kuş kadar olamadım (kuş kadar olamadım)

Orhan Hakalmaz Pınarın Başından Pınarın başından ufak taş gelir, Emo'm taş gelir Sen ağlama gözlerinden yaş gelir, Emo'm yaş gelir Emo suya gider eli boş gelir, Emo'm boş gelir *** Oy güzel güzel salınır gezer, bağrımı ezer Benim Emo'm şimdi kiminle gezer Oy güzel güzel salınır gezer *** Pınarın başında yağan kar m'ola, Emo'm kar m'ola Salına salına gezen yar m'ola, Emo'm yar m'ola Benim Emo'm şimdi ellerin m'ola, ellerin m'ola *** Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer Benim Emo'm şimdi kiminle gezer Oy güzel güzel salınır gezer *** Pınarın başında yatmış uyumuş, Emo'm uyumuş Ela gözlerini uyku bürümüş, Emo'm bürümüş Evvel küçücüktü, şimdi büyümüş, Emo'm büyümüş *** Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer Benim Emo'm şimdi kiminle gezer Oy güzel güzel salınır gezer

Zara Oy Akşamlar Oy akşamlar Yinem oldu akşamlar Evli evine gider bağlar gazeli Garip nerde akşamlar avşar güzeli *** Al beni beni sar beni beni Yar değil misin Beni bu sevdaya salan sen değil misin *** Sevdi aldattı beni Güldü ağlattı beni Gittim kölesi olam bağlar gazeli Bir pula sattı beni avşar güzeli *** Al beni beni sar beni beni Yar değil misin Beni bu sevdaya salan sen değil misin

Zara Sinemde Bir Tutuşmuş Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağ olaydı Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağ olaydı Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı *** Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı *** Ah Nolaydı, yar olaydı Yar bade dolduraydı Nolaydı, yar nolaydı Yar bade dolduraydı *** Şu garip gönlüm için Kanun icat olaydı Şu garip gönlüm için Kanun icat olaydı *** Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın Rindane bade içmek sensiz yasak olaydı Rindane bade içmek sensiz yasak olaydı *** Nolaydı, yar nolaydı Yar bade dolduraydı Nolaydı, yar nolaydı Yar bade dolduraydı *** Şu garip gönlüm için Kanun icat olaydı Şu garip gönlüm için Kanun icat olaydı

Cane Cane Cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, nerdesin hane *** Cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, kötü günde hane *** Aahh cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, nerdesin hane *** Bendım buraların şahı, ağası, şahı, ağası Viran olmuş gitmiş Harran ovası, Harran ovası İyi günün dostu sürmüş sefası, sürmüş sefası İyi günün dostu dar günde hani, kötü günde hani *** Aahh cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, nerdesin hane *** Cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, dar günde hane *** Cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, nerdesin hane *** Ey ağalar, begler size de kalmaz, size de kalmaz Dönenler dönse de pir sultan dönmez, pir sultan dönmez Hak yoluna giden yigitler ölmez, yigitler ölmez Canım dostum diyen dostlarım hani, kötü günde hani *** Aahh cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, nerdesin hane *** Cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdeler hane, kötü günde hane *** Cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, nerdesin hane

Ayez Hanım Söylerem, ozan kimin Kalp kaynar, kazan kimin Söylerem, ozan kimin Kalp kaynar, kazan kimin *** Elin elimde olsa Gezerem kızan kimin Elin elimde olsa Gezerem kızan kimin *** Ay eshanım, eshanım Çık, eyvanda gez hanım Aziz misafir gelmiş Şeker şerbet ez hanım *** Aziz misafir gelmiş Şeker şerbet ez hanım *** Yazman uci çevirme Saçın yana devirme Yazman uci çevirme Saçın yana devirme *** Men senin heyranınam Yüzün benden çevirme Men senin heyranınam Yüzün benden çevirme *** Ay eshanım, eshanım Çık, eyvanda gez hanım Aziz misafir gelmiş Şeker şerbet ez hanım *** Aziz misafir gelmiş Şeker şerbet ez hanım

Aç Kapıyi Ben Geldim Aç Kapıyı Ben Geldim Avanım Safa Geldin Hoş Geldin Ölüyom Elediyor Elediyor O Yar Beni Delediyor Ela Da Gözler Külediyor *** Çuha Da Yelek Eklolur Avanım Çirkin Seven Dertlolur Ölüyom Sen De Yanuh Ben De Yanuh Sular Da Akar Boz Bulanıh Eller De Uyur Ben Uyanıh *** Severisen Güzel Sev Avanım Güzel Merhametlolur Ölüyom Elediyor Elediyor O Yar Beni Delediyor Ela Da Gözler Külediyor

ÇALIN DAVULLAR Çalın davulları çaydan aşağıya aman Mezarımı kazın dostlar belden aşağıya Koyun sularımı kazan dolunca aman Aman ölüm zalim ölüm Üç gün ara ver Al başımdan bu sevdayı Götür yare ver Selanik içinde selam okunur aman Selamin sedası dostlar cana dokunur Gelin olanlara kına yakılır aman Aman ölüm zalim ölüm Üç gün ara ver Al başımdan bu sevdayı Götür yare ver

URFANIN ETRAFI Urfa'nın etrafı Dumanlı dağlar, aman aman Urfa'nın etrafı Dumanlı dağlar, aman aman Ciğerim yanıyor, yâr yâr Gözlerim ağlar Ciğerim yanıyor, yâr yâr Gözlerim ağlar Benim zalım derdim Cihanı yakar, aman aman Benim zalım derdim Cihanı yakar, aman aman Gezme, ceylan, bu dağlarda Seni avlarlar Anaydan, babaydan, yârdan Ayrı koyarlar Gezme, ceylan, bu dağlarda Seni avlarlar Anaydan, babaydan, yârdan Ayrı koyarlar Urfa dağlarında Gezer bir ceylan, aman aman Urfa dağlarında Gezer bir ceylan, aman aman Yavrusun' yitirmiş, yâr yâr Ağlıyor yaman Yavrusun' yitirmiş, yâr yâr Ağlıyor yaman Yârimin derdine Bulunmaz derman, aman aman Yârimin derdine Bulunmaz derman, aman aman Gezme, ceylan, bu dağlarda Seni avlarlar Anaydan, babaydan, yârdan Ayrı koyarlar Gezme, ceylan, bu dağlarda Seni avlarlar Anaydan, babaydan, yârdan Ayrı koyarlar Gezme, ceylan, bu dağlarda Seni avlarlar Anaydan, babaydan, yârdan Ayrı koy-

MİSKET Güvercin uçuverdi Kanadını acıverdi Yar yandım aman El kızı değil mı aman aman Sevdi de kaçıverdi A benim aslan yarım Duvara yaslan yarım Duvar cefa çekemez Bağrıma yaslan yarım Daracık daracık sokaklar Kızlar misket yuvarlar Pul pul olsun dökülsün Onu öpen dudaklar Oy farfara farfara Ateş düştü şalvara Ağzım dilim kurudu Kız sana yalvara yalvara Camının müezzini yok İçinin düzeni yok Yar yandım aman ayrılamam Eller ne derse desin aman Yurdumdan güzeli yok Ha benim haçı yarım Başımın tacı yarım Eller bana acımaz Sen barı acı yarım Daracık daracık sokaklar Kızlar misket yuvarlar Kızlara sıra vermiyor Kocaman kocaman karılar Oy farfara farfara Ateş düştü şalvara Ağzım dilim kurudu Kız sana yalvara yalvara

DENİZİN DİBİNDE HATÇEM Denizin dibinde Hatça'm, demirden evler Ak gerdan üstünde, anam çiftedir beller O kınalı parmaklar da, o kara gözler Yolcuyu yolundan eyleyen dilber O kınalı parmaklar da, o kara gözler Yolcuyu yolundan eyleyen dilber Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor Yüce dağ başında Hatça'm, ekin ekilmez Yağmur yağmayınca anam, kökü sökülmez Ellerin köyünde Hatça'm, kahır çekilmez Doldur ağıları, içelim Hatça'm Ellerin köyünde anam, kahır çekilmez Doldur ağıları, içelim Hatça'm Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor Hatça'm'ı görenler

CEMALİM Şen olasın Ürgüp, dumanın tütmez Şen olasın Ürgüp, dumanın tütmez Gır atıma acemi gonağı tutmaz Gır atıma acemi gonağı tutmaz Oğlum Mehmet küçük, yerimi tutmaz Oğlum da pek küçük, yerimi tutmaz Cemal'ım, Cemal'ım, algın Cemal'ım Al ganlar içinde galdın Cemal'ım Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde galdın Cemal'ım Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler Gır atımın sekişinden bilmişler Gır atımın sekişinden bilmişler Beni öldürmeye karar vermişler Beni öldürmeye kavil etmişler Cemal'ım, Cemal'ım, algın Cemal'ım Al ganlar içinde galdın Cemal'ım Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde galdın Cemal'ım Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde galdın Cemal'ım Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al gan...

BİTLİSTE BEŞ MİNARE Bitlis'te beş minare Beri gel, oğlan, beri gel Yüreğim dolu yare Beri gel, canan, beri gel Yüreğim dolu yare Beri gel, canan, beri gel İsterem yanan' gelem Beri gel, oğlan, beri gel Cebimde yok beş pare Beri gel, canan, beri gel Cebimde yok beş pare Beri gel, canan, beri gel Tüfeğim dolu saçma Beri gel, oğlan, beri gel Güzelim, benden kaçma Beri gel, canan, beri gel Güzelim, benden kaçma Beri gel, canan, beri gel Doksan dokuz yaram var Beri gel, oğlan, beri gel Bir yara da sen açma Beri gel, canan, beri gel Bir yara da sen açma Beri gel, canan, beri gel

Aşağıdan Gelir Omuz Omuza Aşağıdan gelir omuz omuza, omuz omuza Çiğdem de karışmış aman hey aman hey aman hey güle nergize Benden selam olsun o vefasıza, o vefasıza Baba bayramınız aman hey aman hey aman hey mübarek ola Baba bayramınız aman hey aman hey aman hey mübarek ola *** Duvara yaslandım cıgaram içem, cıgaram içem Yağlı kurşun gelir aman hey aman hey aman hey ben nere kaçam Kanadım yoktur ki havaya uçam, havaya uçam Baba bayramınız aman hey aman hey aman hey mübarek ola Baba bayramınız aman hey aman hey aman hey mübarek ola *** Yorgun yorgun vardım orak biçmeye, orak biçmeye Köyün çeşmesinden aman hey aman hey aman hey bir su içmeye Yağlı kurşun gelir ciğer deşmeye, ciğer deşmeye Baba bayramınız aman hey aman hey aman hey mübarek ola Baba bayramınız aman hey aman hey aman hey mübarek ola

Atlar Eğerlendi Atlar Eyerlendi (Anam) Geldi Kapıya (Geldi Kapıya) Kız Çeyizin Topla (Topla) Doldur Terkiye Şimdi Kızlar Başlar (Anam) Yanık Türküye (Yanık Türküye) Doldur Pınar Doldur (Doldur) Ben Gider Oldum *** Anam Yoğurdunu (Anam) Ayran Eylesin (Ayran Eylesin) Çıksın Yüce Dağ Başına Seyran Eylesin Anamın Oğlu Var Beni Neylesin (Beni Neylesin) Çarşamba Gecesi Aman Yakın Kınamı

Boran Geldi Kış Geldi Boran geldi kış geldi Safa geldi hoş geldi Yar yar yar yar *** Kar yağar kar üstüne Yar sevmem yar üstüne Yar yar yar yar *** Kar yağar alçaklara Dökülür saçaklara Yar yar yar yar *** Kar yağar lapa lapa Malatya'nın dağına Yar yar yar yar

Dam Başında Duran Kız Dam Başında Duran Kız Bayram Geldi Donan Kız Bayram Kurbansız Olmaz Ben (De) Sana Kurban Kız (Ben (De) Sana Hayran Kız) *** Ben De Sana Hayran Kız Ben De Sana Kurban Kız *** Çıktım Dam Loğlamaya O Yâri Yollamaya O Yâr Tepeyi Aştı Başladım Ağlamaya *** Ben De Sana Hayran Kız Ben De Sana Kurban Kız

Değirmenin Postu Dar Değirmenin Postu Dar (Allılar Allılar) Gitti Suyu Kestiler (Allılar Allılar) Benim Nazlı Yârimi (Allılar Allılar) Ben Görmeden Kestiler (Allılar Allılar) *** Değirmeni Döndüren (Allılar Allılar) Gözlerimin Yaşından (Allılar Allılar) İpek Kuşak Olsaydım (Allılar Allılar) Sürünseydim Peşinden (Allılar Allılar) *** Değirmene Giremem (Allılar Allılar) Yad'a Meyil Veremem (Allılar Allılar) Söz Verdim Birisine (Allılar Allılar) Artık Geri Dönemem (Allılar Allılar)

Dünya Umuruna Meylini Verme Dünya umuruna meylini verme Sen de kurtulamazsın ecel elinden Ben filanım deyi göğsünü germe Sen de kurtulamazsın ecel elinden *** Hani meryem hani onn'oğlu isa Elinde ejderha olurdu asa Polat kavmi ile cengeden musa O da kurtulamadı ecel elinden *** İskender de gitti alemi gezdi Yunus balık ile deryayı yüzdü Zaloğlu rüstem'in tahtını bozdu O da kurtulamadı ecel elinden *** Nemrut ibrahim'le çok cenk eyledi Semaya kastetdi diye söylerdi Ahırı bir sinek halak eyledi O da kurtulamadı ecel elinden *** Eydür derviş yunus din ile iman Tacı tahtı yel götürdü süleyman Lokman da olmadı derdine derman O da kurtulamadı ecel elinden

Kara Tren Gelmez Mola Kara tren gelmez mola düdüğünü çalmaz mola Kara tren gelmez mola düdüğünü çalmaz mola *** Gurbet ele yar yolladım metkubumu almaz ola Gurbet ele yar yolladım metkubumu almaz ola *** Allı gelin al olaydı selvilere dal olaydı Gelen geçen yolculardan nazlı yar beni soraydı *** Allı gelin al olaydı selvilere dal olaydı Gelen geçen yolculardan nazlı yar beni soraydı *** Aldım çantamı elime çıktım gurbetin yoluna Aldım çantamı elime çıktım gurbetin yoluna *** Böyle bilseydim sevmezdim düştüm alemin diline Böyle bilseydim sevmezdim düştüm alemin diline *** Allı gelin al olaydı selvilere dal olaydı Gelen geçen yolculardan nazlı yar beni soraydın *** Allı gelin al olaydı selvilere dal olaydı Gelen geçen yolculardan nazlı yar beni soraydın

Küçük Yasta Gurbet Elde Küçük yaşta gurbet elde, Gezer divana divana Küçük yaşta gurbet elde, Gezer divana divana Defteri kalemi elde, Yazar divana divana Defteri kalemi elde, Yazar divana divana *** Minnet etmem ben feleğe, Aşığım ben bir meleğe Minnet etmem ben feleğe, Aşığım ben bir meleğe *** Un oldum girdim eleğe, Süzer divana divana Un oldum girdim eleğe, Süzer divana divana *** Aşıkların bağrı dağlı, Her tarafı bahçe bağlı Aşıkların bağrı dağlı, Her tarafı bahçe bağlı *** Bazı yaban bazı yağlı, Geçer divana divana Bazı yaban bazı yağlı, Geçer divana divana *** Seyit Meftuni'nin dili, Hakk'a ayan olsun hali Seyit Meftuni'nin dili, Hakk'a ayan olsun hali *** Taşa deyse aşkın yeli, Tozar divana divana Taşa deyse aşkın yeli, Tozar divana divana

Malatya'nın Eline Serin Dediler Malatya'nın eline serin dediler ne'dem dediler Kerneğin gölüne derin dediler ne'dem dediler Gelenden geçenden ben yarı sordum ben yarı sordum İkindiye doğru gelir dediler gelin ne fayda *** Halpuz'un altında harman yeri var ne'dem yeri var Sıkışmış kemere ince beli var ne'dem beli var Ben o yari nerde olsa tanırım dostlar tanırım Şekerden kaymaktan tatlı dili var ne'dem dili var

Malatya Malatya Malatya Malatya Bulunmaz eşin Malatya Malatya Bulunmaz eşin *** Gönülleri coşturur Oyna güneşin Gönülleri coşturur Oyna güneşin *** Aney aney aney aney Kernekli mevsim Aney aney aney aney Kernekli mevsim *** Kerneğe gelmeye de Yeminli mevsim Malatya'ya gelmeye Yeminli mevsim

Muhabbet Eyledim Muhabbet eyledim sadık yar ile Ne hoş yerde ıras geldik yar yara Müşerref olmusam hub cemaline Ne hoş yerden ıras geldik yar yara *** Meydanında dolu bade içilir Didarindan hakkın nuru saçılır Bahçasinda gonca güller açılır Ne hoş yerden ıras geldik yar yara Bahçasinda gonca güller açılır Ne hoş yerden ıras geldik yar yara *** Lisanindan türlü kelam söyledi Özü turab engelleri boylarına Gönlümüzü gamdan azad eyledi Ne hoş yerden ıras geldik yar yara Gönlümüzü gamdan azad eyledi Ne hoş yerden ıras geldik yar yara *** Feryadım çektiği şu aşkın oldu Şirindir lezzeti sohbeti tadı Hanedandir şahı Merdan evladı Ne hoş yerden ıras geldik yar yara Hanedandir şahı Merdan evladı Ne hoş yerden ıras geldik yar yara

Yüksek Ayvanlarda Bülbüller Öter Yüksek Ayvanlarda Bülbüller Öter Bülbülün Figanı Aleme Yeter Benim Çektiklerim Ölümden Beter *** Gel Anam Gel Bacım Gelin Olasın Çarşamba Gecesi Bize Gelesin *** Elinin Kınasın Al Eylemişler Gözünün Sürmesin Bol Eylemişler Seni Bir Yiğide Mal Eylemişler *** Gel Anam Gel Bacım Gelin Olasın Çarşamba Gecesi Bize Gelesin

Aska Düştüm Yeni Aşka Düştüm Yeni Baştan Çıkardın Beni (Diyar Güzelim) Yarin Kokusu Gelir Baharın Gülü Gibi (Yâr Güzelim) Of Of Yâr Esmer Gülü Gibi Gezerim Deli Gibi Yâr Güzelim Bahçede Hanımeli Derdinden Oldum Deli (Yâr Güzelim) Alemde Hüner Odur Sevmeli Sevilmeli (Yâr Güzelim) Of Of Yâr Esmer Gülü Gibi Gezerim Deli Gibi Yâr Güzelim

Bahar Geldi Gül Acti Bahar geldi gül açtı Bülbül yerinden uçtu Şu benim deli gönlüm Başıma bir dert açtı *** Yüreğim oldu pare Aşka bulunmaz çare Ah yalnız yaşayamam Gideceğim o yare *** Seherin vakti geçti Sinemi yaktı geçti Hazırlanmış gitmeye Güzelim baktı geçti *** Bahar geldi gül açtı Bülbül yerinden uçtu (yar yar di yar) Şu benim deli gönlüm Başıma neler açtı (yar yar di yar) *** Seherin vakti geçti Sinemi yaktı geçti (yar yar di yar) Hazırlanmış gitmeye Güzelim baktı geçti (yar yar di yar) *** Yüreğim oldu pare Aşka bulunmaz çare (yar yar di yar) Ah yalnız yaşayamam Gideceğim o yare (yar yar di yar)

Bir Tel Çektim Mardinden Bir tel çektim Mardinden Bin ah çektim derinden Bin ah çektim derinden Le le le yar Sabiha *** Bab-ı sor suyu gibi Yaş gelir gözlerimden Yaş gelir gözlerimden Le le le yar Sabiha *** Bab-ı Sor suyu gibi Yaş gelir gözlerimden Yaş gelir gözlerimden Le le le yar Sabiha *** Dama seriyor hedik Saçları bellik, bellik Saçları bellik, bellik Le le le yar Sabiha *** Üzerlik yaptırayım Gelmesin sana kemlik Gelmesin sana kemlik Le le le yar Sabiha *** Üzerlik dötüreyim Gelmesin sana kemlik Gelmesin sana kemlik Le le le yar Sabiha *** Hamaylı var boynunda Cerresi var kolunda Cerresi var kolunda Le le le yar Sabiha *** Çifte kurban adadım Sultan Şehmuz yolunda Sultan Şehmuz yolunda Le le le yar Sabiha *** Çifte kurban adadım Sultan Şehmuz yolunda Sultan Şehmuz yolunda Le le le yar Sabiha

Dalal Bir ay doğdu karşıdan Yar bakıyor damdan (Dalal oy Dalal) Bir kez yanımdan gel geç Aklım al başımdan (Dalal oy Dalal) *** Gözlerin badem içi Sen gönlümün sevinci (Dalal oy Dalal) Gözünden akan yaşlar Sanki birer inci (Dalal oy Dalal) *** Şu Mardin'in gülleri Öter bülbülleri (Dalal oy Dalal) Değer dünya malına Mardin güzelleri (Dalal oy Dalal)

Havalar Ayaz Gelin Hanım Havalar ayaz gelin hanım Bu da bir muraz gelin hanım Yazması pembe gelinlik beyaz *** Git güle güle güle gelin olasın Adıyaman eline yuva kurasın *** Çağırın gelinin gardaşını Çeksin düğün atın başını Anası silsin gözün yaşını *** Git güle güle güle gelin olasın Adıyaman iline yuva kurasın *** Duvağı telli kınası tasta Gelin oluyor gönlü havasta Gelin alayı gidiyor dostlar *** Git güle güle güle gelin olasın Adıyaman iline yuva kurasın

Kirpiklerin Ok Mudur Kirpiklerin ok mudur oy oy Kalbime batıyor di yar Mardin güzeli Gözlerin güneş midir oy oy Beni de (candan) yakıyor di yar Mardin güzeli *** Güllere bak güzelim oy oy Bülbül kıskanıyor di yar Mardin güzeli Güzel (Gülen) yüzüne değil oy oy Kalbim çok (seni) seviyor di yar Mardin güzeli

Potpori Evlerinin önü dardır geçilmez Suları soğuktur anam bir tas içilmez Anadan geçilir yardan geçilmez Cumbullu cumbullu aslanım aslan *** Cumbullu cumbullu aslan cumbullu Cumbulluya diktirmişem her yanı pullu *** Evlerinin önü kahve dibeği Dibeğe vurdukça anam oynar yüreği Ne sen gelin oldun ne ben güveyi Cumbullu cumbullu aslanım aslan *** Cumbullu cumbullu aslan cumbullu Cumbulluya diktirmişem her yanı pullu *** Evlerinin önü çift ağaç mış mış Yar beni bırakmış ellere düşmüş Düşer ise düşsün canım sağ olsun Sanki kunduramdan bir çivi düşmüş *** Cumbullu cumbullu aslanım aslan Cumbulluya diktirmişem her yanı pullu

Yola Çıktim Mardine Yola çıktım Mardin'e Düştüm senin derdine Mevlam sabırlar versin Yarini yitirene *** Estel Midyat arası Sevdan başım belası Senin baygın gözlerin Merhem yürek yarası *** Estel yolun yarısı Yandı başım arası Bana gurbet gezdirir Kırk bin başlık parası

Ağacliktan Arar Gelir Ağaçlıktan arar gelir Pınarlara sorar gelir Gergefini örer gelir ** Telli yârim tüllü yârim Top zülüflü tüllü yârim ** Ağaçlığın arasında Top güllerin sırasında Melek bunun neresinde ** Telli yârim tüllü yârim Top zülüflü tüllü yârim ** Pınarın başında durmuş Top gülleri orda dermiş Her geçene beni sormuş ** Telli yârim tüllü yârim Top zülüflü tüllü yârim

Avciyim Ben Su Dağları Avcuyum Ben Şu Dağları Aşmadım Sevdim Seni Yâr Ardına Düşmedim Korkma Güzel Bu Sevdadan Geçmedim *** Atmam Güzel Atmam Seni El Misin Şu Dağlarda Sümbül Müsün Gül Müsün *** Şu Dağların Avcusu Var Avu Var Yâr Bağında Ayvası Var Narı Var Gel Sevdiğim Hep Ellerin Yâri Var *** Atmam Güzel Atmam Seni El Misin Şu Dağlarda Sümbül Müsün Gül Müsün

Ayağına Giyer Ayağına Giymiş Üç Güllü Çorap Ben Senin Uğruna Olurum Turap İçmedim Elinden Bir Yudum Şarap Yandım Ataşına Doyunmam Gayrı Giyindim Karayı Soyunmam Gayrı *** İstanbul Yolunda Bir Küfe Üzüm Aklıma Geldikçe Kan Ağlar Gözüm Benim Yare Diyecek Çoğaldı Sözüm Zalım Düşmanlarım Çekinmediler Derdimi Yarime Anlatmadılar

Ayvalıgin Kara Tasi Ayvalık’ın Kara Taşı Yandı Ciğerimin Başı Emin Hacının Gardaşı Uyan Hacı Beyim Uyan *** Ayvalıktan Çıktım Yayan Dayan Ey Dizlerim Dayan Emmim Atlı Gendim Yayan Uyan Hacı Beyim Uyan *** Ayvalık’ın Ardı Kavak Kavaktan Dökülür Uvak Elim Kına Yüzüm Duvak Uyan Hacı Beyim Uyan

Fincan Fincana Kurban (Aman) Fincan Fincana Kurban (Haydi) Eller Mercana Kurban (Aman) Eller Mercana Kurban *** Menberisin (Haydi) Menberi Al Başından (Hanım) Menberi (Aman) Dilberlerin Dilberi Ağlatman Güzel Yari *** Eller Bana Sıkılmış (Aman Aman) (Haydi) Ben De Bir Yare Kurban (Aman) Ben De Bir Yare Kurban *** Menberisin (Haydi) Menberi Al Başından (Hanım) Menberi (Aman) Dilberlerin Dilberi Ağlatman Güzel Yari *** (Aman) Kayalar Merdin Merdin (Haydi) Kim Bilir Kimin Derdin (Aman) Kim Bilir Kimin Derdin *** Menberisin (Haydi) Menberi Al Başından (Hanım) Menberi (Aman) Dilberlerin Dilberi Ağlatman Güzel Yari *** Ağaçlar Kalem Olsa (Aman Aman) (Haydi) Yazılmaz Benim Derdim (Aman) Yazılmaz Benim Derdim *** Menberisin (Haydi) Menberi Al Başından (Hanım) Menberi (Aman) Dilberlerin Dilberi Ağlatman Güzel Yari

Gökteki Yıldızın Ucu (Celal Bakar) Gökteki Yıldızın Üçü Terazi Poyrazları Gördü Geçti Birazı Bu Feleğin Bize İmiş Garazı Felek Beni Taşa Çaldı Neyleyim *** Gökteki Yıldızı Fener Mi Sandın Sevip Ayrılmayı Hüner Mi Sandın Beni Bu Sevdadan Döner Mi Sandın Felek Beni Taşa Çaldı Neyleyim *** Bir Çorap Başladım Başlı Başına Felek Ağu Kattı Tatlı Aşıma Yedi Sene Düştüm Yârin Peşine Felek Beni Taşa Çaldı Neyleyim

Gül Koydum Gül Tasina (Zeynep Atagur) Gül Koydum Gül Tasına Havlinin Ortasına Okka Püskül Takınmış Kuluncun Ortasına *** Ak Koyun Kuzusuna Can Kaynar Bazısına Ne Deyim De Ağlayım Alnımın Yazısına

Kızılirmak Parca Parca (Gülay Ozer) Kızılırmak parça parça olaydın (olaydın olaydın) Her parçası bir diyarda kalaydın (annem kalaydın) Sen de benim gibi yarsız olaydın (olaydın olaydın) *** Yedin Kızılırmak allı gelini (gelini) Balıklar mı yedi datlı dilini (annem dilini) *** Avcı gelsin şu gartalı vuralım (vuralım vuralım) Dalgıç gelsin şu gelini bulalım (annem bulalım) Güveyiye kara haber salalım (salalım salalım) *** Yedin Kızılırmak allı gelini (gelini) Balıklar mı yedi datlı dilini (annem dilini)

Pancar Pezik Değil Mi Pancar Pezik Değil Mi Ciğer Ezik Ciğer Ezik Değil Mi Ben Sevdim Eller Aldı Bana Da Yazık Bana Da Yazık Değil Mi *** Hüdayda Da Hanım Gızlar Hüdayda Da Hanım Gızlar Hüdayda Yenile De Çıkmış Yenile De Çıkmış Bu Gayda Ayrılık Var Ölüm Var Ayrılık Var Ölüm Var Ne Fayda *** Gara Guşum Havada Yavruları Yuvada Gızlar Gahve Gavurur Çıngırdaklı Tavada *** Hüdayda Da Hanım Gızlar Hüdayda Da Hanım Gızlar Hüdayda Yenile De Çıkmış Yenile De Çıkmış Bu Gayda Ayrılık Var Ölüm Var Ayrılık Var Ölüm Var Ne Fayda

Pınar Senin Ne Sevdalı Başın Var Pınar senin ne sevdalı başın var Baş ucunda elvan elvan taşın var Yarenin var yoldaşın var eşin var *** Yandım gelin bir su doldur pınardan Çeşmeden pınardan aman *** Pınar senin sağ yanında sazlar var Sazların içinde ufak kazlar var Gizim sende gara gara gözler var *** Yandım gelin bir su doldur pınardan Çeşmeden pınardan aman

Tasa Caldim Ayvam Ile Taşa Çaldım Ayvam İle Narımı, Hep Harcadım Elde Olan Malımı. Eğer Yarim Ben Gider De Gelmezsem, Kırmızı Güllerde Ara Rengimi. *** Aman Yar Hele Hele Hele Hele Yandım Yar, Bu Sene De Gurbet Elde Kaldım Yar, Bir Kötüye Nasıl Meyil Verdim Yar. *** İstanbul’dan Ayva Gelir Nar Gelir, Gömlek Giymiş Etekleri Dar Gelir. Döndüm Baktım Sevdiceğim Yar Gelir. Ellerinde Deste Deste Gül Gelir. *** Aman Yar Hele Hele Hele Hele Yandım Yar, Bu Sene De Gurbet Elde Kaldım Yar, Bir Kötüye Nasıl Meyil Verdim Yar