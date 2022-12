Mariah Carey

Anytime you need a friend – Ne zaman bir arkadaşa ihtiyacın olursa I will be here – Burada olacağım You’ll never be alone again – Bir daha asla yalnız olmayacaksın So don’t you fear – Bu yüzden korkma *** Even if you’re miles away – Kilometrelerce uzakta olsan bile I’m by your side – Ben senin yanındayım Don’t you ever be lonely – Hiç yalnız olma It is alright – Tamam. *** Don’t you ever be lonely (Get it right) – Hiç yalnız olma (doğru anla) Don’t you ever be lonely (Get it right) Oh – Hiç yalnız olma (doğru anla) Oh Don’t you ever be lonely (Get it right) – Hiç yalnız olma (doğru anla) *** Don’t you ever be lonely (Get it right) Hey – Hiç yalnız olma (doğru anla) Hey Don’t you ever be lonely (Get it right) Oh – Hiç yalnız olma (doğru anla) Oh Don’t you ever be lonely (Get it right) (Lonely) – Hiç yalnız olma (doğru anla) (yalnız) *** If you’re lonely – Eğer yalnızsan And you feel you need a friend – Ve bir arkadaşa ihtiyacın olduğunu hissediyorsun And troubles seem like – Ve sıkıntılar gibi görünüyor They never end, oh no – Asla bitmezler, oh hayır Just remember you got to keep the faith – Sadece inancını koruman gerektiğini unutma And my love will be there to light it all the way, hey, yeah – Ve aşkım tüm yolu aydınlatmak için orada olacak, hey, Evet *** (Anytime you need me) – (Bana ihtiyacın olduğunda) (Anytime you want me) – (Beni istediğin zaman istediğin ) (You’ll never be lonely) – (Asla yalnız olmayacaksın) (It’s alright) – (Sorun değil) *** (Anytime you need me) Mmh – (Bana ihtiyacın olduğunda) Mmh (Anytime you want me) Oh, woah – (Ne zaman istersen) oh, woah (You’ll never be lonely) – (Asla yalnız olmayacaksın) (It’s alright) – (Sorun değil) *** (Anytime you need a friend) Oh – (Ne zaman bir arkadaşa ihtiyacın olursa) Oh I will be here – Burada olacağım (You’ll never be alone again) Never be alone again – (Bir daha asla yalnız olmayacaksın) bir daha asla yalnız olmayacaksın So don’t you fear – Bu yüzden korkma *** Oh, oh… (Even if you’re miles away) – Oh, oh… (Kilometrelerce uzakta olsanız bile) (I’m by…) I’m by… – (Ben geçtim… Ben geldim… (Your side) Your side – (Yan) yan (Don’t you ever be lonely) No, no, no, no, no – (Hiç mi yalnız) Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır (It’s alright) – (Sorun değil) *** And when the shadows are closing in – Ve gölgeler yaklaşırken And the feel of your spirits diminishing – Ve ruhlarının azaldığı hissi *** Well, just remember, my friend, where you’re from, that you’re not… not alone – Unutma dostum, nereli olduğunu, olmadığını… yalnız değil And forever the strength of my love will be guiding you home… – Ve sonsuza dek sevgimin gücü seni eve götürecek… *** (Anytime you need me) – (Bana ihtiyacın olduğunda) (Anytime you want me) – (Beni istediğin zaman istediğin ) (You’ll never be lonely) Oh-oh – (Asla yalnız olmayacaksın) Oh-oh (It’s alright) Oh-oh, oh-oh, babe – (Sorun değil) Oh-oh, oh-oh, bebeğim *** (Anytime you need me) Yeah, hey – (Ne zaman bana ihtiyacın olursa) Evet, hey (Anytime you want me) Oh, ooh-ooh – (Ne zaman istersen) Oh, ooh-ooh (You’ll never be lonely) – (Asla yalnız olmayacaksın) (It’s alright) – (Sorun değil) *** (When you need a friend) – (Bir arkadaşa ihtiyacın olduğunda) (I will be here) – (Burada olacağım) (You’re never alone) – (Asla yalnız değilsin) (So don’t you fear) – (Öyle değil mi korku) *** (Though you’re miles away) – (Kilometrelerce uzakta olsanız da) (I’m by your side) Your side – (Ben senin yanındayım) senin yanın (You’re never alone) Mmh – (Asla yalnız değilsin) Mmh (It’s alright) Oh, oh-oh, yeah – (Sorun değil) Oh, oh-oh, evet *** (When you need a friend) – (Bir arkadaşa ihtiyacın olduğunda) (I will be here) – (Burada olacağım) (You’re never alone) – (Asla yalnız değilsin) Uh-oh (So don’t you fear) – Uh-oh (bu yüzden korkma) *** Don’t you fear, don’t you fear (Though you’re miles away) – Korkma, korkma (kilometrelerce uzakta olsan da) Oh, yeah (I’m by your side) – Oh, evet (ben senin yanındayım) I’m right by your side (You’re never alone) – Ben senin yanındayım (asla yalnız değilsin) Never ever (It’s alright) – Şimdiye kadar hiç sorun değil) *** Anytime (Anytime you need me) – Her zaman (her zaman bana ihtiyacın var) (Anytime you want me) Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah – (Her zaman Evet, evet, evet, evet, Beni istiyorsun) Evet (You’ll never be lonely) – (Asla yalnız olmayacaksın) (It’s alright) Yeh – (Her şey yolunda) Yeh *** (Anytime you need me) Oh, yeah – (Ne zaman bana ihtiyacın olursa) Oh, evet (Anytime you want me) – (Beni istediğin zaman istediğin ) (You’ll never be lonely) – (Asla yalnız olmayacaksın) (It’s alright) – (Sorun değil) *** (Anytime you need a friend) Anytime, anytime – (Her zaman bir arkadaşa ihtiyacın var) her zaman, her zaman (I will be here) Anytime, anytime-ime – (Burada olacağım) her zaman, her zaman-ıme (You’ll never be alone again) No, no, no, no – (Bir daha asla yalnız kalmayacaksın) Hayır, hayır, hayır, hayır (So don’t you fear) Don’t fear – (Bu yüzden korkma) korkma *** (Even if you’re miles away) Wherever you are – (Kilometrelerce uzakta olsanız bile) nerede olursanız olun (I’m by your side) I’m right by your side – (Ben senin yanındayım) ben senin yanındayım Don’t you ever be lonely – Hiç yalnız olma (It is alright) It’s alright – (Tamam olduğunu) Tamam *** (Anytime you need a friend) Anytime you’re alone, anytime of a need – (Her zaman bir arkadaşa ihtiyacın var) her zaman yalnızsın, her zaman ihtiyacın var (I will be here) Though you’re miles away I’ll be there by your side – (Burada olacağım) kilometrelerce uzakta olsan da, yanında olacağım (Never alone again) Don’t you lose in your way, just remember my friend – (Bir daha asla yalnız değil) yolunda kaybetme, sadece arkadaşımı hatırla (So don’t you fear) I’ll be there by your side, anytime, anytime, anytime – (Bu yüzden korkma) her zaman, her zaman, her zaman yanında olacağım *** (Even if you’re miles away) – (Kilometrelerce uzakta olsanız bile) (I’m by your side) Anytime – (Ben senin yanındayım) her zaman (Don’t you ever be lonely) – (Hiç yalnız olma) (It’s alright)