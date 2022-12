There you are İşte buradasın *** Holding her hand Onun elini tutuyorsun I am lost Ben kayıbım Dying to understand Bilmek için ölüyorum Didn't I değil mi Cherish you right Seni eğlendiriyor doğru Don't you know Bilmiyormusun You were my life Sen benim hayatımdın *** Even though I try Denememe rağmen I can't let go Gitmesine izin veremem Something in your eyes Gözlerindeki birşey Captured my soul Benim ruhumu esir etti And every night Ve her gece I see you in my dreams Seni rüyamda görürüm You're all I know Bütün bildiğim sensin I can't let go Gitmesine izin veremem *** Just cast aside Kenara fırlattın You don't even know I'm alive Hayatta olduğumu bile bilmiyorum You just walk on by Sen sadece üzerinden geçersin Don't care to see me cry Beni ağlarken görmen umrumda bile değil And here I am Ve ben buradayım Still holding on Hala duruyorum I can't accept Kabul edemem My world is gone Dünyam yok oldu *** Do you even realize Hatta fark ettin mi The sorrow I have inside İçimdeki pişmanlığı Everyday of my life Hayatımın her günü Do you know the way it feels Hissettirdiğin şekli bilir misin When all you have just dies Bütün sahip olduğun şey yok olduğunda I try and try Denerim ve denerim To deny that I need you Sana ihtiyacım olduğunu inkar etmek için But still you remain on my mind Fakat sen hala aklımda kalırsın *** No I just can't get you out of my mind Hayır ben sadece seni aklımdan çıkaramam I never can say goodbye Asla güle güle diyemem 'Cause every night Çünkü her gece I see you in my dreams Seni rüyamda görürüm You're all I know Bütün bildiğim sensin I can't let you go Gitmene izin veremem Even though I try Denememe rağmen I can't let go of something that I need so badly Çok ihtiyacım olan birşeyin gitmesine izin veremem You're all I know Bütün bildiğim sensin I can't let go Gitmesine izin veremem