You’ve got me feeling emotions – Bana karşı hissettiğin duygular var Deeper than I’ve ever dreamed of – Hayal ettiğimden daha derin You’ve got me feeling emotions – Bana karşı hissettiğin duygular var Higher than the heavens above – Cennetlerin ötesinde daha yüksek *** I feel good – İyi hissederim I feel nice – Hoş hissederim I’ve never felt so – Hiç böyle hissetmemiştim Satisfied – Memnum I’m in love – Ben aşığım I’m alive – Ben canlıyım Intoxicated – Kendimden geçmiş Flying high – Yüksekte uçuyorum It feels like a dream – Bir rüya gibi hissettirir When you touch me tenderly – Bana nazikçe dokunduğunda I don’t know if it’s real – Bilmiyorum eğer o gerçekse But I like the way I feel – Fakat hissettiğim şekil hoşuma gider *** Inside – İçeride In the morning – Sabah When I rise – Uyandığımda You are the first thing – Sen ilk şeysin On my mind – Aklımdaki *** And in the middle – Ve ortasında Of the night – Gecenin I feel your heartbeat – Senin kalp atışlarını hissederim Next to mine – Benim yanımda If feels like a dream – Bir rüya gibi hissettirir When you love me tenderly – Beni nazikçe sevdiğinde I don’t know if you’re for real – Bilmiyorum eğer sen gerçeksen But I like the way I feel – Fakat hissettiğim şekil hoşuma gider Inside – İçeride *** You know the way to make me lose control – Bana kontrolümü kaybettirdiğin şekli bilirsin When you’re looking into my eyes – Gözlerinin içine baktığımda You make me feel so – Beni hissettirirsin High – Çok yüksek