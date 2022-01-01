Fantasy Şarkı Sözleri
Mariah Carey Fantasy şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mariah Carey Fantasy şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Fantasy sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
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Oh, when you walk by every night
– Oh, her gece yürüdüğün zaman
Talking sweet and looking fine
– Tatlı konuşuyor ve iyi görünüyor
I get kinda hectic inside
– İçeride biraz telaşlıyım
Mmm, baby I’m so into you
– Sana düşkünüm. Mmm, bebeğim
Darling, if you only knew
– Sevgilim, bir bilsen
All the things that flow through my mind
– Aklımdan geçen her şey
***
But it’s just a sweet sweet fantasy baby
– Ama bu sadece tatlı tatlı bir fantezi bebek
When I close my eyes
– Gözlerimi kapattığımda
You come and you take me
– Gel ve Beni Al
It’s so deep in my daydreams
– Hayallerimin içinde çok derin
But it’s just a sweet, sweet fantasy baby
– Ama bu sadece tatlı, tatlı bir fantezi bebek
***
Images of rapture
– Rapture görüntüleri
Creep into me slowly
– Yavaş yavaş bana sürünme
As you’re go into my head
– Kafamın içine girdiğin gibi
And my heart beats faster
– Ve kalbim daha hızlı atıyor
When you take me over
– Beni ele geçirdiğinde
Time and time and time again
– Zaman ve zaman ve tekrar tekrar
***
But it’s just a sweet sweet fantasy baby
– Ama bu sadece tatlı tatlı bir fantezi bebek
***
When I close my eyes
– Gözlerimi kapattığımda
You come and you take me
– Gel ve Beni Al
It’s so deep in my daydreams
– Hayallerimin içinde çok derin
But it’s just a sweet, sweet fantasy baby
– Ama bu sadece tatlı, tatlı bir fantezi bebek
***
Sweet, sweet fantasy baby
– Tatlı, tatlı fantezi bebek
When I close my eyes
– Gözlerimi kapattığımda
You come and you take me
– Gel ve Beni Al
It’s so deep in my daydreams
– Hayallerimin içinde çok derin
But it’s just a sweet, sweet fantasy baby
– Ama bu sadece tatlı, tatlı bir fantezi bebek
***
I’m in heaven
– Cennetteyim
With my boyfriend
– Erkek arkadaşımla
My lovely boyfriend
– Güzel erkek arkadaşım
There’s no beginning
– Başlangıç yok
And there is no end
– Ve sonu yok
Feels like I’m dreaming
– Sanki rüya görüyormuşum gibi
But I’m not sleeping
– Ama yatmıyorum
***
Sweet, sweet fantasy baby
– Tatlı, tatlı fantezi bebek
When I close my eyes
– Gözlerimi kapattığımda
You come and you take me
– Gel ve Beni Al
It’s so deep in my daydreams
– Hayallerimin içinde çok derin
But it’s just a sweet, sweet fantasy baby
– Ama bu sadece tatlı, tatlı bir fantezi bebek
***
Sweet, sweet fantasy baby
– Tatlı, tatlı fantezi bebek
When I close my eyes
– Gözlerimi kapattığımda
You come and you take me
– Gel ve Beni Al
It’s so deep in my daydreams
– Hayallerimin içinde çok derin
But it’s just a sweet, sweet fantasy baby
– Ama bu sadece tatlı, tatlı bir fantezi bebek
Sweet, sweet fantasy baby
– Tatlı, tatlı fantezi bebek
Sweet, sweet fantasy baby
– Tatlı, tatlı fantezi bebek