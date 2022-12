Mariah Carey

Oh, when you walk by every night – Oh, her gece yürüdüğün zaman Talking sweet and looking fine – Tatlı konuşuyor ve iyi görünüyor I get kinda hectic inside – İçeride biraz telaşlıyım Mmm, baby I’m so into you – Sana düşkünüm. Mmm, bebeğim Darling, if you only knew – Sevgilim, bir bilsen All the things that flow through my mind – Aklımdan geçen her şey *** But it’s just a sweet sweet fantasy baby – Ama bu sadece tatlı tatlı bir fantezi bebek When I close my eyes – Gözlerimi kapattığımda You come and you take me – Gel ve Beni Al It’s so deep in my daydreams – Hayallerimin içinde çok derin But it’s just a sweet, sweet fantasy baby – Ama bu sadece tatlı, tatlı bir fantezi bebek *** Images of rapture – Rapture görüntüleri Creep into me slowly – Yavaş yavaş bana sürünme As you’re go into my head – Kafamın içine girdiğin gibi And my heart beats faster – Ve kalbim daha hızlı atıyor When you take me over – Beni ele geçirdiğinde Time and time and time again – Zaman ve zaman ve tekrar tekrar *** But it’s just a sweet sweet fantasy baby – Ama bu sadece tatlı tatlı bir fantezi bebek *** When I close my eyes – Gözlerimi kapattığımda You come and you take me – Gel ve Beni Al It’s so deep in my daydreams – Hayallerimin içinde çok derin But it’s just a sweet, sweet fantasy baby – Ama bu sadece tatlı, tatlı bir fantezi bebek *** Sweet, sweet fantasy baby – Tatlı, tatlı fantezi bebek When I close my eyes – Gözlerimi kapattığımda You come and you take me – Gel ve Beni Al It’s so deep in my daydreams – Hayallerimin içinde çok derin But it’s just a sweet, sweet fantasy baby – Ama bu sadece tatlı, tatlı bir fantezi bebek *** I’m in heaven – Cennetteyim With my boyfriend – Erkek arkadaşımla My lovely boyfriend – Güzel erkek arkadaşım There’s no beginning – Başlangıç yok And there is no end – Ve sonu yok Feels like I’m dreaming – Sanki rüya görüyormuşum gibi But I’m not sleeping – Ama yatmıyorum *** Sweet, sweet fantasy baby – Tatlı, tatlı fantezi bebek When I close my eyes – Gözlerimi kapattığımda You come and you take me – Gel ve Beni Al It’s so deep in my daydreams – Hayallerimin içinde çok derin But it’s just a sweet, sweet fantasy baby – Ama bu sadece tatlı, tatlı bir fantezi bebek *** Sweet, sweet fantasy baby – Tatlı, tatlı fantezi bebek When I close my eyes – Gözlerimi kapattığımda You come and you take me – Gel ve Beni Al It’s so deep in my daydreams – Hayallerimin içinde çok derin But it’s just a sweet, sweet fantasy baby – Ama bu sadece tatlı, tatlı bir fantezi bebek Sweet, sweet fantasy baby – Tatlı, tatlı fantezi bebek Sweet, sweet fantasy baby – Tatlı, tatlı fantezi bebek