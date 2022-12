Mariah Carey

This is the point when I need everybody get to the dance floor Herkesi dans pistine getirmek gerektiğinde bu etkilidir.. It’s like that y’all (that y’all), that y’all (that y’all) Bunun gibi ..hepberaber böyle..hepberaber . . Tha tha tha tha, I like that y’all (that y’all) Böyle işte.. .bunun gibi hepbirlikte… It’s like that y’all (that y’all), that y’all (that y’all) Bunun gibi ..hepberaber böyle..hepberaber . . It’s like tha tha tha tha, I like that y’all (that y’all) (MC) Bunun gibi işte…ben bu sekilde hep beraber severim… *** I came to have a party Parti kutlamaya geldim.. Open off the Bacardi Bacardiyi kapa.. Feeling so hot tamale yakıcı bi tamale gibi hisset.. Boy, I know you watchin’ me so what’s it gonna be Hey sen, beni izlediğinin farkındayım Purple taking me higher Mor beni daha yükseklere çıkarıyor.. I’m lifted and I like it Ben yükseliyorum ve bunu seviyorum… Boy, you got me inspired Sen bana ilham veriyorsun… Baby, come and get it if you’re really feeling me Bebeğim. eger beni gercekten hissetmek istiyorsan gel ve onu al..… *** Cause it’s my night Çünkü bu benim gecem.. No stress, no fights Stress yok kavga yok… I’m leaving it all behind Herşeyi arkamda bırakıyorum.. No tears, no time to cry Yıpranmak yok aglamaya vakit yok… Just making the most of life Sadece hayatı daha verimli geçiriyorum.. *** Everybody is livin’ it up Herkes gününü gün ediyor… All the fell as keep lookin’ at us cause Bütün herkes bize bakmaya devam ediyor çünkü… Me and my girls on the floor like, what Ben ve benim kızlarım sahnede .. While the DJ keeps on spinning the cut Dj çalmaya devam ederken.. It’s like that y’all (that y’all), that y’all (that y’all) Bunun gibi ..hepberaber böyle..hepberaber . It’s like tha tha tha tha, I like that y’all (that y’all) Bunun gibi ..hepberaber böyle..hepberaber . It’s like that y’all (that y’all), that y’all (that y’all) Bunun gibi ..hepberaber böyle..hepberaber . It’s like tha tha tha tha, I like that y’all (that y’all) Bunun gibi ..hepberaber böyle..hepberaber . *** You like this and you know it Bunu seviyorsun,bunu biliyorsun.. Caution, it’s so explosive Dikkat,bu patlayıcı.. Them chickens is ash and I’m lotion Piliçler yakıcı ben ılıman.. Baby, come and get it let me give you what you need Bebeğim,gel ve ihtiyacın olan şeyi sana vermeme izin ver.. It’s a special occasion Bu özel bi ortam.. Mimi’s emancipation Mimi’nin özgürlüğü.. A cause for celebration Kutlamak için bir sebep.. I ain’t gonna let nobody’s drama bother me Kimsenin derdinin benim canımı sıkmasına izin vermiceğim.. *** ‘Cause it’s my night çünkü bu benim gecem… No stress, no fights Stress yok,kavga yok.. I’m leaving it all behind hEpsini arkamda bıraktım… No tears (no tears), no time to cry Yıpranmak yok ağlamaya vakit yok.. Just making the most of life Sadece hayatı daha verimli geçiriyorum.. *** Everybody is livin’ it up Herkes gününü gün ediyor… All the fell as keep lookin’ at us cause Bütün herkes bize bakmaya devam ediyor çünkü… Me and my girls on the floor like, what Ben ve benim kızlarım sahnede .. While the DJ keeps on spinning the cut Dj çalmaya devam ederken.. It’s like that y’all (that y’all), that y’all (that y’all) Bunun gibi ..hepberaber böyle..hepberaber . It’s like tha tha tha tha, I like that y’all (that y’all) Bunun gibi ..hepberaber böyle..hepberaber . It’s like that y’all (that y’all), that y’all (that y’all) Bunun gibi ..hepberaber böyle..hepberaber . It’s like tha tha tha tha, I like that y’all (that y’all) Bunun gibi ..hepberaber böyle..hepberaber . *** ‘Cause it’s my night çünkü bu benim gecem… No stress, no fights Stress yok,kavga yok.. I’m leaving it all behind hEpsini arkamda bıraktım… No tears (no tears), no time to cry Yıpranmak yok ağlamaya vakit yok.. Just making the most of life Sadece hayatı daha verimli geçiriyorum.. *** Everybody is livin’ it up (I said everybody) Herkes gününü gün ediyor…(ben söyledim) All the fellas keep lookin’ at us cause (lookin’ at us) Bütün herkes bize bakmaya devam ediyor çünkü…(bize bakıyor..) Me and my girls on the floor like, what Ben ve benim kızlarım sahnede .. While the DJ keeps on spinning the cut Dj çalmaya devam ederken.. This is my night Bu benim gecem… It’s like that y’all (that y’all), that y’all (that y’all) Bunun gibi ..hepberaber böyle..hepberaber . It’s like tha tha tha tha, I like that y’all (that y’all) Bunun gibi ..hepberaber böyle..hepberaber . It’s like that y’all (that y’all), that y’all (that y’all) Bunun gibi ..hepberaber böyle..hepberaber . It’s like tha tha tha tha, I like that y’all (that y’all) Bunun gibi ..hepberaber böyle..hepberaber . *** Let’s go now (what), let’s go now (what) Haydi şimdi gidelim(ne),haydi simdi gidelim(ne) Here we go now (what), here we go now (what) Şimdi buradan gidelim,şimdi burdan gidelim.. Let’s go now (what), let’s go now (what) Hadi şimdi gidelim..hadi şimdi gidelim.. Here we go now (what), here we go now (what) Şimdi buradan gidelim,şimdi burdan gidelim.. *** Let’s go now (what), let’s go now (what) Hadi şimdi gidelim..hadi şimdi gidelim.. Here we go now (what), here we go now (what) Şimdi buradan gidelim,şimdi burdan gidelim..