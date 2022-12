Mariah Carey

I am thinking of you – Seni düşünüyorum In my sleepless solitude tonight – Bu gece uykusuz yalnızlığımda If it’s wrong to love you – Eğer seni sevmek yanlışsa Then my heart just won’t let me be right – O zaman kalbim haklı olmama izin vermez ‘Cause I’ve drowned in you – Çünkü ben senin içinde boğuldum And I won’t pull through – Ve ben çekmeyeceğim Without you by my side – Sensiz yanımda *** I’d give my all to have – Tüm vermek benim derdim var Just one more night with you – Seninle bir gece daha I’d risk my life to feel – Hissetmek için hayatımı riske atardım Your body next to mine – Senin vücudun benimkinin yanında ‘Cause I can’t go on – Yapamam çünkü git Living in the memory of our song – Şarkımızın anısına yaşamak I’d give my all for your love tonight – Bu gece aşkın için her şeyimi verirdim *** Baby, can you feel me? – Bebeğim, beni hissedebiliyor musun? Imagining I’m looking in your eyes – Gözlerine baktığımı hayal ediyorum I can see you clearly – Seni açıkça görebiliyorum. Vividly emblazoned in my mind – Aklımda canlı bir şekilde süslenmiş And yet you’re so far, like a distant star – Ve yine de çok uzaktasın, uzak bir yıldız gibi I’m wishing on tonight – Bu gece diliyorum *** I’d give my all to have – Tüm vermek benim derdim var Just one more night with you – Seninle bir gece daha I’d risk my life to feel – Hissetmek için hayatımı riske atardım Your body next to mine – Senin vücudun benimkinin yanında ‘Cause I can’t go on – Yapamam çünkü git Living in the mеmory of our song – Şarkımızın anısına yaşamak I’d give my all for your love tonight – Bu gece aşkın için her şeyimi verirdim *** I’d give my all to havе – Tüm vermek benim derdim var Just one more night with you – Seninle bir gece daha I’d risk my life to feel – Hissetmek için hayatımı riske atardım Your body next to mine – Senin vücudun benimkinin yanında *** ‘Cause I can’t go on – Yapamam çünkü git Living in the memory of our song – Şarkımızın anısına yaşamak I’d give my all for your love tonight – Bu gece aşkın için her şeyimi verirdim *** Give my all for your love – Aşkın için her şeyi ver Tonight – Bu gece *** Just one more night – Sadece bir gece daha Just one more night (Oh) – Sadece bir gece daha (Oh) Just one more night, just one more night – Sadece bir gece daha, sadece bir gece daha Your body next to mine – Senin vücudun benimkinin yanında ‘Cause I can’t go on, go on without your love – Çünkü devam edemem, aşkın olmadan devam et (Just one more night) – (Sadece bir gece daha) (Just one more night) – (Sadece bir gece daha) (Just one more night) – (Sadece bir gece daha) I’d give my all for your love tonight – Bu gece aşkın için her şeyimi verirdim Just one more night – Sadece bir gece daha Just one more night – Sadece bir gece daha *** I’d give my all to have – Tüm vermek benim derdim var (Just one more night, just one more night) – (Sadece bir gece daha, sadece bir gece daha) (Just one more night, just one more night) – (Sadece bir gece daha, sadece bir gece daha) I’d risk my life to feel – Hissetmek için hayatımı riske atardım Your body next to mine (Feel your body, feel your body, baby) – Vücudunu benimkinin yanında hisset (vücudunu hisset, vücudunu hisset, bebeğim) ‘Cause I can’t go on – Yapamam çünkü git (Just one more night, just one more night) – (Sadece bir gece daha, sadece bir gece daha) (Just one more night, just one more night) – (Sadece bir gece daha, sadece bir gece daha) Living in the memory of our song – Şarkımızın anısına yaşamak (Just one more night, just one more night) – (Sadece bir gece daha, sadece bir gece daha) (Just one more night, just one more night) – (Sadece bir gece daha, sadece bir gece daha) I’d give my all for your love tonight – Bu gece aşkın için her şeyimi verirdim I’d give my all to have (Give my all, give my all) – (Her şeyimi olması için her şeyimi, tüm vermek benim derdim) Just one more night with you – Seninle bir gece daha I’d risk my life to feel – Hissetmek için hayatımı riske atardım Your body next to mine – Senin vücudun benimkinin yanında (Feel your body, feel your body, baby, no) – (Vücudunu hisset, vücudunu hisset, bebeğim, hayır) I can’t go on – Devam edemeyeceğim I’d give my all for your love tonight – Bu gece aşkın için her şeyimi verirdim I’d give my all for your love tonight – Bu gece aşkın için her şeyimi verirdim *** What’s up New York? – Ne haber New York? How you feeling? – Nasıl hissediyorsun?