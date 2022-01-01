My All Şarkı Sözleri
Mariah Carey My All şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mariah Carey My All şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan My All sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
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I am thinking of you
– Seni düşünüyorum
In my sleepless solitude tonight
– Bu gece uykusuz yalnızlığımda
If it’s wrong to love you
– Eğer seni sevmek yanlışsa
Then my heart just won’t let me be right
– O zaman kalbim haklı olmama izin vermez
‘Cause I’ve drowned in you
– Çünkü ben senin içinde boğuldum
And I won’t pull through
– Ve ben çekmeyeceğim
Without you by my side
– Sensiz yanımda
***
I’d give my all to have
– Tüm vermek benim derdim var
Just one more night with you
– Seninle bir gece daha
I’d risk my life to feel
– Hissetmek için hayatımı riske atardım
Your body next to mine
– Senin vücudun benimkinin yanında
‘Cause I can’t go on
– Yapamam çünkü git
Living in the memory of our song
– Şarkımızın anısına yaşamak
I’d give my all for your love tonight
– Bu gece aşkın için her şeyimi verirdim
***
Baby, can you feel me?
– Bebeğim, beni hissedebiliyor musun?
Imagining I’m looking in your eyes
– Gözlerine baktığımı hayal ediyorum
I can see you clearly
– Seni açıkça görebiliyorum.
Vividly emblazoned in my mind
– Aklımda canlı bir şekilde süslenmiş
And yet you’re so far, like a distant star
– Ve yine de çok uzaktasın, uzak bir yıldız gibi
I’m wishing on tonight
– Bu gece diliyorum
***
I’d give my all to have
– Tüm vermek benim derdim var
Just one more night with you
– Seninle bir gece daha
I’d risk my life to feel
– Hissetmek için hayatımı riske atardım
Your body next to mine
– Senin vücudun benimkinin yanında
‘Cause I can’t go on
– Yapamam çünkü git
Living in the mеmory of our song
– Şarkımızın anısına yaşamak
I’d give my all for your love tonight
– Bu gece aşkın için her şeyimi verirdim
***
I’d give my all to havе
– Tüm vermek benim derdim var
Just one more night with you
– Seninle bir gece daha
I’d risk my life to feel
– Hissetmek için hayatımı riske atardım
Your body next to mine
– Senin vücudun benimkinin yanında
***
‘Cause I can’t go on
– Yapamam çünkü git
Living in the memory of our song
– Şarkımızın anısına yaşamak
I’d give my all for your love tonight
– Bu gece aşkın için her şeyimi verirdim
***
Give my all for your love
– Aşkın için her şeyi ver
Tonight
– Bu gece
***
Just one more night
– Sadece bir gece daha
Just one more night (Oh)
– Sadece bir gece daha (Oh)
Just one more night, just one more night
– Sadece bir gece daha, sadece bir gece daha
Your body next to mine
– Senin vücudun benimkinin yanında
‘Cause I can’t go on, go on without your love
– Çünkü devam edemem, aşkın olmadan devam et
(Just one more night)
– (Sadece bir gece daha)
(Just one more night)
– (Sadece bir gece daha)
(Just one more night)
– (Sadece bir gece daha)
I’d give my all for your love tonight
– Bu gece aşkın için her şeyimi verirdim
Just one more night
– Sadece bir gece daha
Just one more night
– Sadece bir gece daha
***
I’d give my all to have
– Tüm vermek benim derdim var
(Just one more night, just one more night)
– (Sadece bir gece daha, sadece bir gece daha)
(Just one more night, just one more night)
– (Sadece bir gece daha, sadece bir gece daha)
I’d risk my life to feel
– Hissetmek için hayatımı riske atardım
Your body next to mine (Feel your body, feel your body, baby)
– Vücudunu benimkinin yanında hisset (vücudunu hisset, vücudunu hisset, bebeğim)
‘Cause I can’t go on
– Yapamam çünkü git
(Just one more night, just one more night)
– (Sadece bir gece daha, sadece bir gece daha)
(Just one more night, just one more night)
– (Sadece bir gece daha, sadece bir gece daha)
Living in the memory of our song
– Şarkımızın anısına yaşamak
(Just one more night, just one more night)
– (Sadece bir gece daha, sadece bir gece daha)
(Just one more night, just one more night)
– (Sadece bir gece daha, sadece bir gece daha)
I’d give my all for your love tonight
– Bu gece aşkın için her şeyimi verirdim
I’d give my all to have (Give my all, give my all)
– (Her şeyimi olması için her şeyimi, tüm vermek benim derdim)
Just one more night with you
– Seninle bir gece daha
I’d risk my life to feel
– Hissetmek için hayatımı riske atardım
Your body next to mine
– Senin vücudun benimkinin yanında
(Feel your body, feel your body, baby, no)
– (Vücudunu hisset, vücudunu hisset, bebeğim, hayır)
I can’t go on
– Devam edemeyeceğim
I’d give my all for your love tonight
– Bu gece aşkın için her şeyimi verirdim
I’d give my all for your love tonight
– Bu gece aşkın için her şeyimi verirdim
***
What’s up New York?
– Ne haber New York?
How you feeling?
– Nasıl hissediyorsun?