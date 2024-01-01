Silent Night Şarkı Sözleri
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Mariah Carey
Silent Night
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Silent night
Holy night
All is calm
All is bright
'Round yon virgin Mother and Child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace
***
Silent night
Holy night
Son of God
Oh, love's pure light
Radiant beams from thy holy face
With the dawn of redeeming grace
(Jesus) Jesus Lord at thy birth
Oh, Jesus Lord at thy birth
***
Sleep
Sleep (sleep)
Sleep in heavenly (heavenly, heavenly) peace
***
Sleep (sleep, sleep)
Sleep
Sleep in heavenly, heavenly (heavenly, heavenly) peace
***
Peace
Peace
Sleep (heavenly peace)
Oh, sleep in heavenly peace