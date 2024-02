Marie Laforêt

Toi mon amour, mon ami Quand je rêve c'est de toi Mon amour, mon ami Quand je chante c'est pour toi Mon amour, mon ami Je ne peux vivre sans toi Mon amour, mon ami Et je ne sais pas pourquoi *** Je n'ai pas connu d'autre garçon que toi Si j'en ai connu je ne m'en souviens pas À quoi bon chercher faire des comparaisons J'ai un cœur qui sait quand il a raison Et puisqu'il a pris ton nom *** Toi mon amour, mon ami Quand je rêve c'est de toi Mon amour, mon ami Quand je chante c'est pour toi Mon amour, mon ami Je ne peux vivre sans toi Mon amour, mon ami Et je sais très bien pourquoi *** On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour Et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours Oui je t'ai quitté et j'ai beau résister Je chante parfois à d'autres que toi Un peu moins bien chaque fois *** Toi mon amour, mon ami Quand je rêve c'est de toi Mon amour, mon ami Quand je chante c'est pour toi Mon amour, mon ami Je ne peux vivre sans toi Mon amour, mon ami Et je ne sais pas pourquoi *** Mon amour, mon ami Quand je rêve c'est de toi Mon amour, mon ami Quand je chante c'est pour toi Mon amour, mon ami Je ne peux vivre sans toi Mon amour, mon ami Et je ne sais plus pourquoi