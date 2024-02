Trago um fado no meu canto Canto a noite até ser dia Do meu povo trago pranto No meu canto a Mouraria *** Tenho saudades de mim Do meu amor mais amado Eu canto um país sem fim O mar, a terra, o meu fado O meu fado, o meu fado, o meu fado, o meu fado *** De mim só me falto eu Senhora da minha vida Do sonho digo que é meu E dou por mim já nascida *** Trago um fado no meu canto Na minha'lma vem guardado Vem por dentro do meu espanto A procura do meu fado O meu fado, o meu fado, o meu fado, o meu fado *** Meu fado, o meu fado, o meu fado, o meu fado, o meu fado Meu fado, o meu fado, o meu fado, o meu fado, o meu fado