Que mais tem de acontecer no mundo Para inverter o teu coração p'ra mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer p'ra ganhar o teu amor? *** Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo Declamo os poemas mais lindos do universo A ver se te convenço Que a minha alma nasceu para ti *** Será preciso um milagre Para que o meu coração se alegre Juro não vou desistir Faça chuva ou faça sol Porque eu preciso de ti p'ra seguir *** Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quiçá viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração *** Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quiçá viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração *** Será preciso uma tempestade Para perceberes que o meu amor é de verdade Te procuro nos outdoors da cidade Nas luzes dos faróis Nos meros mortais como nós *** O meu amor é puro É tão grande e resistente como o embondeiro Por ti, eu vou onde nunca iria Por ti, eu sou o que nunca seria *** Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quiçá viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração *** Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quiçá viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração *** Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quiçá viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração *** Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quiçá viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração *** Quem me dera