Marwa Loud

On n'a pas, pas d'bol T'as que des bad girls Ouais? T'es qu'un bad boy *** Le but d'une vie? C'est d'faire d'la monnaie C'est pas ton équipe? Ils t'on racolé Toutes tes copines, ouais? On les connaît À force de zoner (?) On les a rodé J'suis abattue, je perds le fil Et t'as pas un euro, fais pas de deal Et t'as pas de kilo, fais pas le dealeur J'prends pas ça au sérieux Ouias, ça fait des leurres (hé hé) La gow se dandine (hé hé) Elle veut tous vos num' (hé hé) Pourtant, c'est qu'une gamine Mais comme elle s'ennuie, ce monde la fascine *** Moi, j'voulais m'en aller Et ce, depuis, ouais, tant d'années J'essaye de faire le vide De souvent en sourire, de faire le tri Moi, j'voulais m'en aller Et ce, depuis, ouais, tant d'années J'essaye de faire le vide De souvent en sourire, ouais, de faire le tri (Bad bad boy) *** Bad-bad-bad-bad boy Et toutes tes copines sont des bad-bad girls On s'en fout du risque, on n'a pas pas d'bol Et on n'a pas pas d'bol Et t'es un bad, un bad-bad boy Et toutes tes copines sont des bad-bad girls On s'en fout du risque, on n'a pas, pas d'bol On n'a pas pas d'bol, et on n'a pas pas d'bol *** À la vie de merde, ouais, t'es abonné Tu peux pas changer d'forfait, t'ont abandonné Donc tu mets tes gants, tu mets ton bonnet Et tu cours, et tu cours, continue d'zoner Donc tu sors, tu sors, t'es beau T'es bien accompagné, ouais, donc c'est bon, c'est bon Elle a vu toute ton seille-o À partir de là, ouais, tu te casses les dents Ouais, tu te casses les dents, tu dépasses les bornes Tout ça parc'que la fe-meu est bonne, est bonne Mais toi, tu l'affectionnes, les conso' s'additionnent À la fin, c'est qui qui paye? Bah, c'est pas elle qui donne *** Moi, j'voulais m'en aller Et ce, depuis, ouais, tant d'années J'essaye de faire le vide De souvent en sourire, de faire le tri (Bad-bad-bad boy) Moi, j'voulais m'en aller Et ce, depuis, ouais, tant d'années (Bad-bad-bad boy) J'essaye de faire le vide De souvent en sourire, ouais, de faire le tri (Bad-bad boy) *** Bad-bad-bad-bad boy Et toutes tes copines sont des bad-bad girls On s'en fout du risque, on n'a pas pas d'bol Et on n'a pas pas d'bol Et t'es un bad, un bad-bad boy Et toutes tes copines sont des bad-bad girls On s'en fout du risque, on n'a pas, pas d'bol (Et on n'a pas pas d'bol) et on n'a pas pas d'bol *** On n'a pas pas pas d'bol T'as que des bad girls Ouais, on n'a pas d'bol