Sinderin topraklar üzgün (üzgün) Nadasta kaldım ben her gün (her gün) Hüzün tohumlanmış solgun (solgun) Yüzüne dokunan kırgın *** Güneş doğduğunda perdeler kalktı Kor bir ışıkla sonunda Gece olduğunda umutlar kaldı Karanlıkta yanımda karanlıkta *** Sinderin topraklar üzgün (üzgün) Nadasta kaldım ben her gün (her gün) Doğanın kuralı (yorgun) Yeni başlangıçlar kalgın *** Güneş doğduğunda perdeler kalktı Kor bir ışıklar sonunda Gece olduğunda umutlar kaldı Karanlıkta yanımda *** Güneş doğduğunda karanlıkta