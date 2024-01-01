Tuval Mavi renkler var tuval üstünde Neyi boyasam hep hüzün içinde Solmaya yüz tutmuş çizgilerde Bir bilmece var Ardına gizlenmiş Sorular sorulmuş Biz kendimizi Hep düşünmekten Uçuk bedenlerde Hep yanılmaktan Biz kendimizi Kaybettik Derin izler var tuval üstünde Neye el atsam geçmiş hep peşimde Aklımın en ücra köşesinde Bir bilmece var Ardına gizlenmiş Sorular sorulmuş Biz kendimizi Hep düşünmekten Uçuk bedenlerde Hep yanılmaktan Biz kendimizi Kaybettik Ardına gizlenmiş Sorular sorulmuş Biz kendimizi Hep düşünmekten Uçuk bedenlerde Hep yanılmaktan Biz kendimizi Kaybettik

Nadas Sinderin topraklar üzgün (üzgün) Nadasta kaldım ben her gün (her gün) Hüzün tohumlanmış solgun (solgun) Yüzüne dokunan kırgın *** Güneş doğduğunda perdeler kalktı Kor bir ışıkla sonunda Gece olduğunda umutlar kaldı Karanlıkta yanımda karanlıkta *** Sinderin topraklar üzgün (üzgün) Nadasta kaldım ben her gün (her gün) Doğanın kuralı (yorgun) Yeni başlangıçlar kalgın *** Güneş doğduğunda perdeler kalktı Kor bir ışıklar sonunda Gece olduğunda umutlar kaldı Karanlıkta yanımda *** Güneş doğduğunda karanlıkta

Yalnız Ben Bir deste dört renkte Bilinmez hangisi üstte Yaşarken anlılar solmamki Solduramamki korkusuz dik başlı Aynı ben dizlerimin üstünde Dumanlar karışmış yüzsüzleşmişken Yenilmiş bedenim bitkin ve suskun Çelişki içinde karışık zamanlar artık kurtulmam lazım Bir deste dört renkte Bilinmez hangisi üstte Yaşarken anlılar solmamki Solduramamki korkusuz dik başlı Aynı ben dizlerimin üstünde

Teselli Son bildiğim ilklerde sabrettiğim düşlerim Değiştiğim günlerde yanımda olur musun? Kirlenmeye hazır mıyım saflığında kaybolurken Geç kaldığım onca zaman pişmanlıkla ıslanırken Tesellim olur musun? Yanımda olur musun? Tesellim olur musun? Benimle olur musun? Beklediğim mucizeye acı dolu isyana Koyverdiğim kaderime ortak olur musun?

Zor Bu İşler Sana söyleyecek sözlerim vardı İnan biraz önce tam aklımdaydı *** Seni görünce bir heyecan sardı Yanına gelince unutuverdim *** Sana neler neler anlatacaktım Önce gözlerini kapayacaktım *** Seni görür görmez sarılacaktım Yanına gelince unutuverdim *** Darılma ne olur bana gücenme Üzgünüm sevgilim suç gözlerinde *** Dilimin ucunda bir kaç kelime Yanına gelince unutuverdim

Melekler Şehri Sakin olsam da sensizliğimde Nefes nefese boşluktayım Zehir olsan da damarlarımda Hoşluktayım düşlerimle *** Melekler şehrinde Tuzaklar içinde Yorgun düşmüşüm Çaresiz bir biçimde *** İki arada kalmış olsam da Hoşluktayım düşlerimle *** Melekler şehrinde Tuzaklar içinde Yorgun düşmüşüm Çaresiz bir biçimde Melekler şehrinde Sen de varsın içinde Yorgun düşmüşüm Çaresiz bir biçimde

Ay Işığı Zamanı geldi. Ay ışığında yıkanmanın da bir adabı var. Son nefesini verirken kalbinden canın hiç acıdı mı söyle. *** Sen bir meleksin, tutmak boşuna dualarımla, ay ışığında. *** Beklerken dön diye umutsuzca içinden çıkılmaz bir durumda sonuna geldim, uçurumun ucunda. Ama sen dur dedin yanımda https://lyricstranslate.com/tr/Maskott-Ay-Isigi-lyrics.html

Uçmak İstediğimde Ellerim iki yana Hazerfan tadında Herşey çok küçük aşağıda Tanrı'yı oynarken Bir rüya zannederken Ben kime hesap vereceğim Ellerim iki yana Hazerfan tadında Herşey küçük aşağıda İnsan olduğumu Unutmam gerekirken Delliliğin sınırlarında Uçmak istediğimde Zamanı gelince Herşey olduğu gibi Donup kaldı öylece Korkuya sarılmışım Üstüne gelince Herşey olduğu gibi Doğal kalsın bu şekilde Boşluğun merkezinde Gitmek var zihnimde Bilinmeyenle yüzleşme Uçmak istediğimde Zamanı gelince Herşey olduğu gibi Donup kaldı öylece Korkuya sarılmışım Üstüne gelince Herşey olduğu gibi Doğal kalsın bu şekilde Uçmak istediğimde Zamanı gelince Herşey olduğu gibi Donup kaldı öylece

Nefessiz Gökyüzü ayağımda İzleri derin aklımda Aynı hayatın bize bıraktığı izler gibi Yolumu kaybettim Geri dönsem neye yarar Bazen herşey boş geliyor Kaderin ellerinde Kanrevan içinde Feleğin çemberinde Nefessiz bir şekilde *** Öldüm... Bir ışık gördüm çok parlak Hissi çok masum masum, Kendi bedenim dışarıdan Ne kadar masum, masun Kanrevan içinde Feleğin çemberinde Nefessiz bir şekilde Öldüm...