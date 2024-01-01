Tuval Şarkı Sözleri
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Mavi renkler var tuval üstünde
Neyi boyasam hep hüzün içinde
Solmaya yüz tutmuş çizgilerde
Bir bilmece var
Ardına gizlenmiş
Sorular sorulmuş
Biz kendimizi
Hep düşünmekten
Uçuk bedenlerde
Hep yanılmaktan
Biz kendimizi
Kaybettik
Derin izler var tuval üstünde
Neye el atsam geçmiş hep peşimde
Aklımın en ücra köşesinde
Bir bilmece var
Ardına gizlenmiş
Sorular sorulmuş
Biz kendimizi
Hep düşünmekten
Uçuk bedenlerde
Hep yanılmaktan
Biz kendimizi
Kaybettik
Ardına gizlenmiş
Sorular sorulmuş
Biz kendimizi
Hep düşünmekten
Uçuk bedenlerde
Hep yanılmaktan
Biz kendimizi
Kaybettik
-
Sinderin topraklar üzgün (üzgün)
Nadasta kaldım ben her gün (her gün)
Hüzün tohumlanmış solgun (solgun)
Yüzüne dokunan kırgın
***
Güneş doğduğunda perdeler kalktı
Kor bir ışıkla sonunda
Gece olduğunda umutlar kaldı
Karanlıkta yanımda karanlıkta
***
Sinderin topraklar üzgün (üzgün)
Nadasta kaldım ben her gün (her gün)
Doğanın kuralı (yorgun)
Yeni başlangıçlar kalgın
***
Güneş doğduğunda perdeler kalktı
Kor bir ışıklar sonunda
Gece olduğunda umutlar kaldı
Karanlıkta yanımda
***
Güneş doğduğunda karanlıkta
-
Bir deste dört renkte
Bilinmez hangisi üstte
Yaşarken anlılar solmamki
Solduramamki korkusuz dik başlı
Aynı ben dizlerimin üstünde
Dumanlar karışmış yüzsüzleşmişken
Yenilmiş bedenim bitkin ve suskun
Çelişki içinde karışık zamanlar
artık kurtulmam lazım
Bir deste dört renkte
Bilinmez hangisi üstte
Yaşarken anlılar solmamki
Solduramamki korkusuz dik başlı
Aynı ben dizlerimin üstünde
-
Son bildiğim ilklerde sabrettiğim düşlerim
Değiştiğim günlerde yanımda olur musun?
Kirlenmeye hazır mıyım saflığında kaybolurken
Geç kaldığım onca zaman pişmanlıkla ıslanırken
Tesellim olur musun?
Yanımda olur musun?
Tesellim olur musun?
Benimle olur musun?
Beklediğim mucizeye acı dolu isyana
Koyverdiğim kaderime ortak olur musun?
-
Sana söyleyecek sözlerim vardı
İnan biraz önce tam aklımdaydı
***
Seni görünce bir heyecan sardı
Yanına gelince unutuverdim
***
Sana neler neler anlatacaktım
Önce gözlerini kapayacaktım
***
Seni görür görmez sarılacaktım
Yanına gelince unutuverdim
***
Darılma ne olur bana gücenme
Üzgünüm sevgilim suç gözlerinde
***
Dilimin ucunda bir kaç kelime
Yanına gelince unutuverdim
-
Sakin olsam da sensizliğimde
Nefes nefese boşluktayım
Zehir olsan da damarlarımda
Hoşluktayım düşlerimle
***
Melekler şehrinde
Tuzaklar içinde
Yorgun düşmüşüm
Çaresiz bir biçimde
***
İki arada kalmış olsam da
Hoşluktayım düşlerimle
***
Melekler şehrinde
Tuzaklar içinde
Yorgun düşmüşüm
Çaresiz bir biçimde
Melekler şehrinde
Sen de varsın içinde
Yorgun düşmüşüm
Çaresiz bir biçimde
-
Zamanı geldi.
Ay ışığında yıkanmanın da bir adabı var.
Son nefesini verirken kalbinden
canın hiç acıdı mı söyle.
***
Sen bir meleksin,
tutmak boşuna
dualarımla,
ay ışığında.
***
Beklerken dön diye umutsuzca
içinden çıkılmaz bir durumda
sonuna geldim, uçurumun ucunda.
Ama sen dur dedin yanımda
https://lyricstranslate.com/tr/Maskott-Ay-Isigi-lyrics.html
-
Ellerim iki yana
Hazerfan tadında
Herşey çok küçük aşağıda
Tanrı'yı oynarken
Bir rüya zannederken
Ben kime hesap vereceğim
Ellerim iki yana
Hazerfan tadında
Herşey küçük aşağıda
İnsan olduğumu
Unutmam gerekirken
Delliliğin sınırlarında
Uçmak istediğimde
Zamanı gelince
Herşey olduğu gibi
Donup kaldı öylece
Korkuya sarılmışım
Üstüne gelince
Herşey olduğu gibi
Doğal kalsın bu şekilde
Boşluğun merkezinde
Gitmek var zihnimde
Bilinmeyenle yüzleşme
Uçmak istediğimde
Zamanı gelince
Herşey olduğu gibi
Donup kaldı öylece
Korkuya sarılmışım
Üstüne gelince
Herşey olduğu gibi
Doğal kalsın bu şekilde
Uçmak istediğimde
Zamanı gelince
Herşey olduğu gibi
Donup kaldı öylece
-
Gökyüzü ayağımda
İzleri derin aklımda
Aynı hayatın bize bıraktığı izler gibi
Yolumu kaybettim
Geri dönsem neye yarar
Bazen herşey boş geliyor
Kaderin ellerinde
Kanrevan içinde
Feleğin çemberinde
Nefessiz bir şekilde
***
Öldüm...
Bir ışık gördüm çok parlak
Hissi çok masum masum,
Kendi bedenim dışarıdan
Ne kadar masum, masun
Kanrevan içinde
Feleğin çemberinde
Nefessiz bir şekilde
Öldüm...
-
Mum gibi söndü hayatı
Sonuna kadar yaşadı
Eridi gitti hayatı
Sirenler çaldı uğruna
Namlular baktı semaya
Bir kurşun yankılandı
Işığa baktı
Hayatın gizemi yanıbaşında
Tereddüt etti gitmekte
Korkuya yakın olunca
Açılmış eller dua'ya
Seffaf bir tül misali
Sarındı toprağına...