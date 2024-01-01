Anahtar Yüzünde saklı sonbaharlar , Sahillerinde kar var Bir rüya bu hiç uyanma , Sabahlara kadar *** Yalnızlığın bir anahtar Issız yarınları açar Belki de sessizlik umut kokar.. *** Ne söylesen de farketmez Sesini duyan yok ki Düşlerin seni affetmez Her şeye rağmen burdasın Geriye dönmek yok ki Dalgalar var her denizde.. *** Yarınlar uçurumun diğer kıyısında , Yakalanmaz , kaçar.. Umutların bir uçurtmanın kanadında , Uçsan neye yarar , tutsan neye yarar..

Antik Acılar Bugün saatler durmuş, geçmiyor dünüm Hiç bitmezmiş gibi yaşansa da her bir hüzün Sonra anılar ve tüm eski şarkılar Bugün olmaz, yarın olmaz *** Uzun uzun düşündüm Benden kalanlarla Sonra vedalaştım Antik acılarla *** Söylemek isterken hep susuyorum Ve sustukça her şeyi unutuyorum Uzun uzun düşündüm Neydi, bak unuttum *** Uzak durman, canımı nasıl yaktı bir bilsen Bilsen daha neler Tuzak kurmaz bize Onca yolu geldikten sonra Eksik hikayeler *** Uzun uzun düşündüm Benden kalanlarla Sonra vedalaştım Antik acılarla *** Söylemek isterken hep susuyorum Ve sustukça her şeyi unutuyorum Uzun uzun düşündüm Neydi, bak unuttum *** Söylemek isterken hep susuyorum Ve sustukça her şeyi unutuyorum Uzun uzun düşündüm Uzun uzun düşündüm Neydi, bak unuttum

Artık Susmalıyız Aslında kimselerin duymadığı güzel bir sesi var kalbinin , Bir kör karanlıkta , Yıldızlardan daha parlaktı ismin... Gözlerime bak , Tut elimi anla *** Artık susmalıyız , Artık susmalıyız , anla.. *** Ölmeye yatmak gibi bu hayat , Son bir kez gökyüzüne bakarak.. Varsın , olsun uzun yollar , Yüzüme çarpan yorgun rüzgar Senle hiç konuşmasak da.. *** Artık susmalıyız , Artık susmalıyız , anla.. *** Artık susmalıyız , artık susmalıyız.. Gözlerime bak , tut elimi , anla..

Enkaz Bana gitme diyorsun , ellerinde boş vaadler var , Aşkın cezbetmiyor artık , bekler bizi boş sokaklar Nefes alınmıyor , vurgun yedik , bu kalp yorgun atar , Aslında bir enkaz bu , altında neler , neler yatar.. *** Kalk , gidiyoruz bak Görünen o ki , yolculuk var.. Anla , tükendi umutlar Ben sensiz bir hiç olana kadar.. *** Bir aşk böyle mi sürer gider Ardında bir iz bırakmadan biter Bulutlar kadar yalnızsan ve özgür , Gün gelir , yağmur yağar Ve düşersin... *** Bana gitme diyorsun ya, Görüyorsun , biliyorsun.. Güvenmişiz , yorulmuşuz , Terkedilmiş bu kabusla.. *** Nefes alınmıyor , durgun deniz , gece karanlıkta İkimiz de farkındayız Doğmuyor güneş ardından.. *** Kalk , gidiyoruz bak Görünen o ki , yolculuk var.. Anla , tükendi umutlar Sen bensiz bir hiç olana kadar.. *** Bir aşk böyle mi sürer gider Ardında bir iz bırakmadan biter Bulutlar kadar yalnızsan ve özgür , Gün gelir , yağmur yağar Ve düşersin... *** Bir aşk böyle mi sürer gider.. Bir aşk böyle mi sürer gider..

Kitle Kalbini Elimde boş satırlar var , Yazmak o kadar zor geliyor ki inan Unutmak ne kadar kolay bak , Daha dün ne kadar sıcaktı hatıralar *** Ama sen kitle kalbini , kapını kapat Güneş , deniz dışarda kalsın Kapat perdelerini rahatına bak Uğurlar olsun , Uğurlar olsun sana. *** Bugün neydi , hatırlamıyorsan Bırak kendini bana ve anı yaşa.. Ah , bu şarkılar neden hep can sıkarlar Koşma peşinden , kaçar bu hayat.. *** Ama sen kitle kalbini , kapını kapat Güneş , deniz dışarda kalsın Kapat perdelerini rahatına bak Uğurlar olsun , *** Uğurlar olsun sana.

Müsterih Dokunabilsem aklının ucuna Mümkünü yok, tarifi yok Uzanabilsem o dolu boşluğa Belki hala bir ışık vardır orda *** Yürüdüm boş sokaklarda Aklıma takıldı bomboş bir hayal (bomboş bir hayal) Gerisin geriye gitti ayaklarım bak Karşılaşırız yine inan *** İnanmak zor ve delice Bir seni sevdim Bize yapma, yapma diye Dünya bu kalbe tek hece Müsterih olman için yansam İnansan yine *** Kalbimin ortasında bir telaşlı, hummalı hazan durur İçimde güneş varken buruk bir akşam Yandım, söndüm, öldüm orda *** Yürüdüm boş sokaklarda Aklıma takıldı bomboş bir hayal (bomboş bir hayal) Gerisin geriye gitti ayaklarım bak Karşılaşırız yine inan *** İnan İnanmak zor ve delice Bir seni sevdim Bize yapma, yapma diye Dünya bu kalbe tek hece Müsterih olman için yansam İnansan *** İnanmak zor ve delice Bir seni sevdim Bize yapma, yapma diye Dünya bu kalbe tek hece Müsterih olman için yansam İnansan yine *** İnanmak zor ve delice Bir seni sevdim Bize yapma, yapma diye Dünya bu kalbe tek hece Müsterih olman için yansam İnansan yine

Seni Sevmek Seni sevmek şu an ölmek gibi Düşünmeden öldürmez seni Aşk neler fısıldar ruhuna? *** Seni sevmek her an ölmek gibi Sürünmeden öldürmez bizi Aşk neler fısıldar ruhuna? Hiç mi gelmem aklına? *** Benim olsan, benim olsan ne olur? Aşkın ateşi bizi yaksa, içimizi ısıtsa Ve kalsan *** Bugün olmaz, bugün olmaz deme ne olur Karşı koyamıyorum, kalbim gülüşüne hasta Duyarsan *** Bu kalp senin olmak için var Dayanamaz ki susar uzaklarda *** Seni sevmek şu an ölmek gibi Düşünmeden öldürmez seni Aşk neler fısıldar ruhuna? *** Seni sevmek her an ölmek gibi Sürünmeden öldürmez bizi Aşk neler fısıldar ruhuna? Hiç mi gelmem aklına? *** Seni sevmek şu an ölmek gibi Düşünmeden öldürmez seni Aşk neler fısıldar ruhuna? *** Seni sevmek her an ölmek gibi Sürünmeden öldürmez bizi Aşk neler fısıldar ruhuna? Hiç mi gelmem aklına? *** Benim olsan, benim olsan ne olur? Aşkın ateşi bizi yaksa, içimizi ısıtsa Ve kalsan *** Bugün olmaz, bugün olmaz deme ne olur Karşı koyamıyorum, kalbim gülüşüne hasta Duyarsan *** Bu kalp senin olmak için var Dayanamaz ki susar uzaklarda *** Seni sevmek şu an ölmek gibi Düşünmeden öldürmez seni Aşk neler fısıldar ruhuna? *** Seni sevmek her an ölmek gibi Sürünmeden öldürmez bizi Aşk neler fısıldar ruhuna? Hiç mi gelmem aklına?

Tezat Çaresiz el mecbur geçti bahar Yollarında imkansız imkansız dualar Sen yürü , ben bakarım ardından Ben şimdi ben değilim... *** Her güzel cennetin sonu mu var Elbet biter en derin rüyalar Sen ve benden var olmuştu hayat Biz şimdi biz değiliz... *** Kalmadı hiç birinden de tuzak Gözlerinden ellerimi bırak Sol yanımdan bile çok çok uzak bana... *** Doğmadı kalbime ah bu hayat Nasıl ceza bu ah , nasıl tezat Yepyeni boş duygusuz bu dünya sana... *** Sahibi olmadan öksüz her aşk Bütününe bak , derinine bak *** Bir günlük değil dünya , yarını da var Yorgun artık dönemez... Karşılıksız sevemezsen...