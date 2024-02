Bugün saatler durmuş, geçmiyor dünüm Hiç bitmezmiş gibi yaşansa da her bir hüzün Sonra anılar ve tüm eski şarkılar Bugün olmaz, yarın olmaz *** Uzun uzun düşündüm Benden kalanlarla Sonra vedalaştım Antik acılarla *** Söylemek isterken hep susuyorum Ve sustukça her şeyi unutuyorum Uzun uzun düşündüm Neydi, bak unuttum *** Uzak durman, canımı nasıl yaktı bir bilsen Bilsen daha neler Tuzak kurmaz bize Onca yolu geldikten sonra Eksik hikayeler *** Uzun uzun düşündüm Benden kalanlarla Sonra vedalaştım Antik acılarla *** Söylemek isterken hep susuyorum Ve sustukça her şeyi unutuyorum Uzun uzun düşündüm Neydi, bak unuttum *** Söylemek isterken hep susuyorum Ve sustukça her şeyi unutuyorum Uzun uzun düşündüm Uzun uzun düşündüm Neydi, bak unuttum

Seni sevmek şu an ölmek gibi Düşünmeden öldürmez seni Aşk neler fısıldar ruhuna? *** Seni sevmek her an ölmek gibi Sürünmeden öldürmez bizi Aşk neler fısıldar ruhuna? Hiç mi gelmem aklına? *** Benim olsan, benim olsan ne olur? Aşkın ateşi bizi yaksa, içimizi ısıtsa Ve kalsan *** Bugün olmaz, bugün olmaz deme ne olur Karşı koyamıyorum, kalbim gülüşüne hasta Duyarsan *** Bu kalp senin olmak için var Dayanamaz ki susar uzaklarda *** Seni sevmek şu an ölmek gibi Düşünmeden öldürmez seni Aşk neler fısıldar ruhuna? *** Seni sevmek her an ölmek gibi Sürünmeden öldürmez bizi Aşk neler fısıldar ruhuna? Hiç mi gelmem aklına? *** Seni sevmek şu an ölmek gibi Düşünmeden öldürmez seni Aşk neler fısıldar ruhuna? *** Seni sevmek her an ölmek gibi Sürünmeden öldürmez bizi Aşk neler fısıldar ruhuna? Hiç mi gelmem aklına? *** Benim olsan, benim olsan ne olur? Aşkın ateşi bizi yaksa, içimizi ısıtsa Ve kalsan *** Bugün olmaz, bugün olmaz deme ne olur Karşı koyamıyorum, kalbim gülüşüne hasta Duyarsan *** Bu kalp senin olmak için var Dayanamaz ki susar uzaklarda *** Seni sevmek şu an ölmek gibi Düşünmeden öldürmez seni Aşk neler fısıldar ruhuna? *** Seni sevmek her an ölmek gibi Sürünmeden öldürmez bizi Aşk neler fısıldar ruhuna? Hiç mi gelmem aklına?