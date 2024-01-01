Kitle Kalbini Şarkı Sözleri
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Elimde boş satırlar var ,
Yazmak o kadar zor geliyor ki inan
Unutmak ne kadar kolay bak ,
Daha dün ne kadar sıcaktı hatıralar
***
Ama sen kitle kalbini , kapını kapat
Güneş , deniz dışarda kalsın
Kapat perdelerini rahatına bak
Uğurlar olsun ,
Uğurlar olsun sana.
***
Bugün neydi , hatırlamıyorsan
Bırak kendini bana ve anı yaşa..
Ah , bu şarkılar neden hep can sıkarlar
Koşma peşinden , kaçar bu hayat..
***
Ama sen kitle kalbini , kapını kapat
Güneş , deniz dışarda kalsın
Kapat perdelerini rahatına bak
Uğurlar olsun ,
***
Uğurlar olsun sana.