Elimde boş satırlar var , Yazmak o kadar zor geliyor ki inan Unutmak ne kadar kolay bak , Daha dün ne kadar sıcaktı hatıralar *** Ama sen kitle kalbini , kapını kapat Güneş , deniz dışarda kalsın Kapat perdelerini rahatına bak Uğurlar olsun , Uğurlar olsun sana. *** Bugün neydi , hatırlamıyorsan Bırak kendini bana ve anı yaşa.. Ah , bu şarkılar neden hep can sıkarlar Koşma peşinden , kaçar bu hayat.. *** Ama sen kitle kalbini , kapını kapat Güneş , deniz dışarda kalsın Kapat perdelerini rahatına bak Uğurlar olsun , *** Uğurlar olsun sana.