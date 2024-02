Seni sevmek şu an ölmek gibi Düşünmeden öldürmez seni Aşk neler fısıldar ruhuna? *** Seni sevmek her an ölmek gibi Sürünmeden öldürmez bizi Aşk neler fısıldar ruhuna? Hiç mi gelmem aklına? *** Benim olsan, benim olsan ne olur? Aşkın ateşi bizi yaksa, içimizi ısıtsa Ve kalsan *** Bugün olmaz, bugün olmaz deme ne olur Karşı koyamıyorum, kalbim gülüşüne hasta Duyarsan *** Bu kalp senin olmak için var Dayanamaz ki susar uzaklarda *** Seni sevmek şu an ölmek gibi Düşünmeden öldürmez seni Aşk neler fısıldar ruhuna? *** Seni sevmek her an ölmek gibi Sürünmeden öldürmez bizi Aşk neler fısıldar ruhuna? Hiç mi gelmem aklına? *** Seni sevmek şu an ölmek gibi Düşünmeden öldürmez seni Aşk neler fısıldar ruhuna? *** Seni sevmek her an ölmek gibi Sürünmeden öldürmez bizi Aşk neler fısıldar ruhuna? Hiç mi gelmem aklına? *** Benim olsan, benim olsan ne olur? Aşkın ateşi bizi yaksa, içimizi ısıtsa Ve kalsan *** Bugün olmaz, bugün olmaz deme ne olur Karşı koyamıyorum, kalbim gülüşüne hasta Duyarsan *** Bu kalp senin olmak için var Dayanamaz ki susar uzaklarda *** Seni sevmek şu an ölmek gibi Düşünmeden öldürmez seni Aşk neler fısıldar ruhuna? *** Seni sevmek her an ölmek gibi Sürünmeden öldürmez bizi Aşk neler fısıldar ruhuna? Hiç mi gelmem aklına?