-
Çaresiz el mecbur geçti bahar
Yollarında imkansız imkansız dualar
Sen yürü , ben bakarım ardından
Ben şimdi ben değilim...
***
Her güzel cennetin sonu mu var
Elbet biter en derin rüyalar
Sen ve benden var olmuştu hayat
Biz şimdi biz değiliz...
***
Kalmadı hiç birinden de tuzak
Gözlerinden ellerimi bırak
Sol yanımdan bile çok çok uzak bana...
***
Doğmadı kalbime ah bu hayat
Nasıl ceza bu ah , nasıl tezat
Yepyeni boş duygusuz bu dünya sana...
***
Sahibi olmadan öksüz her aşk
Bütününe bak , derinine bak
***
Bir günlük değil dünya , yarını da var
Yorgun artık dönemez...
Karşılıksız sevemezsen...
-
Yüzünde saklı sonbaharlar ,
Sahillerinde kar var
Bir rüya bu hiç uyanma ,
Sabahlara kadar
***
Yalnızlığın bir anahtar
Issız yarınları açar
Belki de sessizlik umut kokar..
***
Ne söylesen de farketmez
Sesini duyan yok ki
Düşlerin seni affetmez
Her şeye rağmen burdasın
Geriye dönmek yok ki
Dalgalar var her denizde..
***
Yarınlar uçurumun diğer kıyısında ,
Yakalanmaz , kaçar..
Umutların bir uçurtmanın kanadında ,
Uçsan neye yarar , tutsan neye yarar..
-
Bugün saatler durmuş, geçmiyor dünüm
Hiç bitmezmiş gibi yaşansa da her bir hüzün
Sonra anılar ve tüm eski şarkılar
Bugün olmaz, yarın olmaz
***
Uzun uzun düşündüm
Benden kalanlarla
Sonra vedalaştım
Antik acılarla
***
Söylemek isterken hep susuyorum
Ve sustukça her şeyi unutuyorum
Uzun uzun düşündüm
Neydi, bak unuttum
***
Uzak durman, canımı nasıl yaktı bir bilsen
Bilsen daha neler
Tuzak kurmaz bize
Onca yolu geldikten sonra
Eksik hikayeler
***
Uzun uzun düşündüm
Benden kalanlarla
Sonra vedalaştım
Antik acılarla
***
Söylemek isterken hep susuyorum
Ve sustukça her şeyi unutuyorum
Uzun uzun düşündüm
Neydi, bak unuttum
***
Söylemek isterken hep susuyorum
Ve sustukça her şeyi unutuyorum
Uzun uzun düşündüm
Uzun uzun düşündüm
Neydi, bak unuttum
-
Aslında kimselerin duymadığı güzel bir sesi var kalbinin ,
Bir kör karanlıkta ,
Yıldızlardan daha parlaktı ismin...
Gözlerime bak ,
Tut elimi anla
***
Artık susmalıyız ,
Artık susmalıyız , anla..
***
Ölmeye yatmak gibi bu hayat ,
Son bir kez gökyüzüne bakarak..
Varsın , olsun uzun yollar ,
Yüzüme çarpan yorgun rüzgar
Senle hiç konuşmasak da..
***
Artık susmalıyız ,
Artık susmalıyız , anla..
***
Artık susmalıyız , artık susmalıyız..
Gözlerime bak , tut elimi , anla..
-
Bana gitme diyorsun , ellerinde boş vaadler var ,
Aşkın cezbetmiyor artık , bekler bizi boş sokaklar
Nefes alınmıyor , vurgun yedik , bu kalp yorgun atar ,
Aslında bir enkaz bu , altında neler , neler yatar..
***
Kalk , gidiyoruz bak
Görünen o ki , yolculuk var..
Anla , tükendi umutlar
Ben sensiz bir hiç olana kadar..
***
Bir aşk böyle mi sürer gider
Ardında bir iz bırakmadan biter
Bulutlar kadar yalnızsan ve özgür ,
Gün gelir , yağmur yağar
Ve düşersin...
***
Bana gitme diyorsun ya,
Görüyorsun , biliyorsun..
Güvenmişiz , yorulmuşuz ,
Terkedilmiş bu kabusla..
***
Nefes alınmıyor , durgun deniz , gece karanlıkta
İkimiz de farkındayız
Doğmuyor güneş ardından..
***
Kalk , gidiyoruz bak
Görünen o ki , yolculuk var..
Anla , tükendi umutlar
Sen bensiz bir hiç olana kadar..
***
Bir aşk böyle mi sürer gider
Ardında bir iz bırakmadan biter
Bulutlar kadar yalnızsan ve özgür ,
Gün gelir , yağmur yağar
Ve düşersin...
***
Bir aşk böyle mi sürer gider..
Bir aşk böyle mi sürer gider..
-
Elimde boş satırlar var ,
Yazmak o kadar zor geliyor ki inan
Unutmak ne kadar kolay bak ,
Daha dün ne kadar sıcaktı hatıralar
***
Ama sen kitle kalbini , kapını kapat
Güneş , deniz dışarda kalsın
Kapat perdelerini rahatına bak
Uğurlar olsun ,
Uğurlar olsun sana.
***
Bugün neydi , hatırlamıyorsan
Bırak kendini bana ve anı yaşa..
Ah , bu şarkılar neden hep can sıkarlar
Koşma peşinden , kaçar bu hayat..
***
Ama sen kitle kalbini , kapını kapat
Güneş , deniz dışarda kalsın
Kapat perdelerini rahatına bak
Uğurlar olsun ,
***
Uğurlar olsun sana.
-
Dokunabilsem aklının ucuna
Mümkünü yok, tarifi yok
Uzanabilsem o dolu boşluğa
Belki hala bir ışık vardır orda
***
Yürüdüm boş sokaklarda
Aklıma takıldı bomboş bir hayal (bomboş bir hayal)
Gerisin geriye gitti ayaklarım bak
Karşılaşırız yine inan
***
İnanmak zor ve delice
Bir seni sevdim
Bize yapma, yapma diye
Dünya bu kalbe tek hece
Müsterih olman için yansam
İnansan yine
***
Kalbimin ortasında bir telaşlı, hummalı hazan durur
İçimde güneş varken buruk bir akşam
Yandım, söndüm, öldüm orda
***
Yürüdüm boş sokaklarda
Aklıma takıldı bomboş bir hayal (bomboş bir hayal)
Gerisin geriye gitti ayaklarım bak
Karşılaşırız yine inan
***
İnan
İnanmak zor ve delice
Bir seni sevdim
Bize yapma, yapma diye
Dünya bu kalbe tek hece
Müsterih olman için yansam
İnansan
***
İnanmak zor ve delice
Bir seni sevdim
Bize yapma, yapma diye
Dünya bu kalbe tek hece
Müsterih olman için yansam
İnansan yine
***
İnanmak zor ve delice
Bir seni sevdim
Bize yapma, yapma diye
Dünya bu kalbe tek hece
Müsterih olman için yansam
İnansan yine
-
Seni sevmek şu an ölmek gibi
Düşünmeden öldürmez seni
Aşk neler fısıldar ruhuna?
***
Seni sevmek her an ölmek gibi
Sürünmeden öldürmez bizi
Aşk neler fısıldar ruhuna?
Hiç mi gelmem aklına?
***
Benim olsan, benim olsan ne olur?
Aşkın ateşi bizi yaksa, içimizi ısıtsa
Ve kalsan
***
Bugün olmaz, bugün olmaz deme ne olur
Karşı koyamıyorum, kalbim gülüşüne hasta
Duyarsan
***
Bu kalp senin olmak için var
Dayanamaz ki susar uzaklarda
***
Seni sevmek şu an ölmek gibi
Düşünmeden öldürmez seni
Aşk neler fısıldar ruhuna?
***
Seni sevmek her an ölmek gibi
Sürünmeden öldürmez bizi
Aşk neler fısıldar ruhuna?
Hiç mi gelmem aklına?
***
Seni sevmek şu an ölmek gibi
Düşünmeden öldürmez seni
Aşk neler fısıldar ruhuna?
***
Seni sevmek her an ölmek gibi
Sürünmeden öldürmez bizi
Aşk neler fısıldar ruhuna?
Hiç mi gelmem aklına?
***
Benim olsan, benim olsan ne olur?
Aşkın ateşi bizi yaksa, içimizi ısıtsa
Ve kalsan
***
Bugün olmaz, bugün olmaz deme ne olur
Karşı koyamıyorum, kalbim gülüşüne hasta
Duyarsan
***
Bu kalp senin olmak için var
Dayanamaz ki susar uzaklarda
***
Seni sevmek şu an ölmek gibi
Düşünmeden öldürmez seni
Aşk neler fısıldar ruhuna?
***
Seni sevmek her an ölmek gibi
Sürünmeden öldürmez bizi
Aşk neler fısıldar ruhuna?
Hiç mi gelmem aklına?
-
Tаrifi mümkün değil, sormа аnlаtаmаm
Gerisin geriye sаr zаmаnı, ordаn bir bаk
Gerçek mi, yаlаn mı, tuzаk mı olаnlаr
Sesin ne kаdаr uzаk, ne soğuk ellerin
Isıtmıyor içimi o sаhte suretin
Belki de bir аnlık yаnılgı hаsretin
***
Sebepsiz, sonuçsuz bu hаykırış
Yok mu duyаn, bir аn bile olsа
Ne yаkın, ne uzаk bize bu eski hаtırа
Gelsen bir аndа
***
Uyаn, uyаn
Sessiz kаlаn her şey hаykırıyor bir аğızdаn
Uğrunа gördüğüm o eşşiz ve renkli rüyа
Gerçek mi yoksа
***
Vаzgeçmeli miyim bu eski sorudаn
Bitmek bilmeyen gizli sаklı oyundаn
Bir şey biter de, bir şey bаşlаr yа
Açılır mı аrdınа kаdаr o kаpılаr
**
Sebepsiz, sonuçsuz bu hаykırış
Yok mu duyаn, bir аn bile olsа
Ne yаkın, ne uzаk bize bu eski hаtırа
Gelsen bir аnda
***
Uyаn, uyаn
Sessiz kаlаn her şey hаykırıyor bir аğızdаn
Uğrunа gördüğüm o eşşiz ve renkli rüyа
Gerçek mi yoksа
***
Uyаn, uyаn
Sensiz kаlаn her şey hаykırıyor bir аğızdаn
Uğrunа gördüğüm o eşşiz ve renkli rüyа
Gerçek mi yoksа