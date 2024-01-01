Nasıl başlarsa öyle bitermiş aşklar da Yaşım, başım olmadan bildiğim bir tek şey var Unutma, seni benden daha çok seven asla (Bulamazsın, bulamazsın her yerde) arasan da *** İnsan sahipsiz kalır ya Anlar o zaman Hep sendin, (hep özeldin) Nefes almak zor *** Üstüm başım, altüst olmuşum Bana verilen candan hesap sormuşum Bir varmışım bir yokmuşum Acı çekerek ölmek için doğmuşum *** Ömrümün en güzel yıllarında Bi' deli kara sevdaya tutulmuşum Haberin yok mu, zalim? Ben, sen diye kalbimi mahvedip durmuşum *** İnsan sahipsiz kalır ya (Anlar o zaman) (Hep sendin, hep özeldin) Nefes almak zor *** Üstüm başım, altüst olmuşum Bana verilen candan hesap sormuşum Bir varmışım bir yokmuşum Acı çekerek ölmek için doğmuşum *** Ömrümün en güzel yıllarında Bi' deli kara sevdaya tutulmuşum Haberin yok mu, zalim? Ben, sen diye kalbimi mahvedip durmuşum