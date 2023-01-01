Altüst Olmuşum Nasıl başlarsa öyle bitermiş aşklar da Yaşım, başım olmadan bildiğim bir tek şey var Unutma, seni benden daha çok seven asla (Bulamazsın, bulamazsın her yerde) arasan da *** İnsan sahipsiz kalır ya Anlar o zaman Hep sendin, (hep özeldin) Nefes almak zor *** Üstüm başım, altüst olmuşum Bana verilen candan hesap sormuşum Bir varmışım bir yokmuşum Acı çekerek ölmek için doğmuşum *** Ömrümün en güzel yıllarında Bi' deli kara sevdaya tutulmuşum Haberin yok mu, zalim? Ben, sen diye kalbimi mahvedip durmuşum *** İnsan sahipsiz kalır ya (Anlar o zaman) (Hep sendin, hep özeldin) Nefes almak zor *** Üstüm başım, altüst olmuşum Bana verilen candan hesap sormuşum Bir varmışım bir yokmuşum Acı çekerek ölmek için doğmuşum *** Ömrümün en güzel yıllarında Bi' deli kara sevdaya tutulmuşum Haberin yok mu, zalim? Ben, sen diye kalbimi mahvedip durmuşum

Doğru mu Değil mi Son günlerde değişti her halin Tutmuyor birbirini sanki sözlerin Aşka uymuyor canım hislerin Daha dün hani bendim tek sevdiğin *** Seni bulmak zor şimdi çapraz bulmaca gibi Yoksun ortada sen aradığımda Sen şurada burada hep onunla bununla Gözlerin dolaşıyor etrafta *** Doğru mu değil mi Mavi boncuklar elinde dağıtıyorsun herkese Doğru mu değil mi Aklın fikrin eğlencede sen nerede ben nerde *** Doğru mu değil mi söyle Doğru mu değil mi *** Yalancının mumu söner sonunda Aldanan sen olursun sakın unutma Ah da girmiyor canım aldatmaca Hazırla kendini bana geldi sıra *** Doğru mu değil mi Mavi boncuklar elinde karışıyor birbirine Doğru mu değil mi Aklın fikrin eğlencede, bana gelince ?

Dinlemelisin Beni Bir kalemde siliyor atıyorsun bütün gerçekleri Dört ediyor değişmez biliyorsun iki kere iki Yusyuvarlak dünya dönüyor görüyorsun düz değil ki Gün batınca ufukta yerine ay doğar geceleri *** Dinlemelisin sen dinlemelisin, dinlemelisin beni İstemelisin sen öğrenmelisin sabırla beklemeyi Dinlemelisin sen dinlemelisin, dinlesene kalbini Çarpıyorsa dinle, her vuruşta söyle seni sevdiğimi *** Dinlemeden gitme bu gece dur dinle yarın geç olur belki Saymalısın bir bir hataların çoğu sende değil mi Dinlemeden gitme bu gece dur dinle yarın geç olur belki Ayrılığa suçlu arama etrafta, senin eserindi.

Hayırdır İnsallah Dün gece seni seni gördüm rüyamda Bana dönüyordun yıllar sonra Uzatmıştın elini tutmak istermiş gibi Hissettim sanki nefesini *** Hayırdır inşallah seni görmek Rüyada hasret gidermek Dayanamam dediğin anda Böyle de olsa görüşmek. *** Ne ala ne ala böyle de olsa görüşmek Ne ala ne ala belki de hasret bitecek. *** Her gece seni bulsam yanımda Benim olabilsen bundan sonra Uzatsam ellerimi tutsam gerçekten seni Verebilsem tüm sevgimi.

Her Yaşın Bir Güzelligi Var Sisli gözlerin dalmış uzaklara Dargın gibisin insanlara Yabancısın sanki geçtiğin sokaklara Tozlu çapraşık yollara. *** Geçerken yanımdan o an tanımadın beni Hatırlamadın bile belki ismimi Ben de değiştim sevgilim en az senin kadar İnan ki her yaşın bir güzelliği var. *** Yüzündeki çizgilerinle saçındaki beyazlarla Benim için eskisinden daha güzelsin Bırak varsın geçsin yıllar Bitsin artık bu korkular Her yaşın ayrı bir güzelliği var. *** Duygular vardır duygularla beslenen Belki yaşadık biz çok erken Bir dönem gelir ömür boyu özlenen Her anı canım seninle geçen. *** İnanmaz gözlerle bakma bakma yüzüme Artık mutlusun belli, benden gizleme Hatırlayıp da üzülme unut gülümse Seviyorum inan seni her halinle...

Ne Günler Ah ne günler günler daha Yaşanacak hem de doya doya Gözlerin dolmasın sakın yanılıp da ağlama Aylar yıllar asırlar var daha *** Her yerde izin kalmış sanki her şeyde Şu ağaç gölgesinde karşı sahilde Masamda uzandığım suyla ekmekte Sen olamasaydın eğer olmazdım ben de *** Bazen gözle görülmeyen hayallerde Bazen de gökkuşağının ötesinde Bakarsın barışır geçmiş gelecekle Karşılaşırız bir zaman tünelinde *** Belki de bugün belki de yarın Belki yarından bile bize daha çok yakın Gündüzler bizim geceler bizim Gülüşünde doğacak olan güneş ikimizin.

Olur Ya Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım İlk söz dudağında, olsun benim adım *** Olur ya, kalbinde yer bulur da Yerleşirim yıllarca, seversin sonunda Olur ya, evet dersin aşkıma Şeytana uyarsın da, olmaz mı olur ya. *** Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım İlk söz dudağında, olsun benim adım. *** Olur ya, tüm saatler durur da Sonsuza dek yanımda, kalırsın olur ya Olur ya, ateş bacayı sarar da Yanmaz dersin yanar da, olmaz mı olur ya.