Nasıl başlarsa öyle bitermiş aşklar da Yaşım, başım olmadan bildiğim bir tek şey var Unutma, seni benden daha çok seven asla (Bulamazsın, bulamazsın her yerde) arasan da *** İnsan sahipsiz kalır ya Anlar o zaman Hep sendin, (hep özeldin) Nefes almak zor *** Üstüm başım, altüst olmuşum Bana verilen candan hesap sormuşum Bir varmışım bir yokmuşum Acı çekerek ölmek için doğmuşum *** Ömrümün en güzel yıllarında Bi' deli kara sevdaya tutulmuşum Haberin yok mu, zalim? Ben, sen diye kalbimi mahvedip durmuşum *** İnsan sahipsiz kalır ya (Anlar o zaman) (Hep sendin, hep özeldin) Nefes almak zor *** Üstüm başım, altüst olmuşum Bana verilen candan hesap sormuşum Bir varmışım bir yokmuşum Acı çekerek ölmek için doğmuşum *** Ömrümün en güzel yıllarında Bi' deli kara sevdaya tutulmuşum Haberin yok mu, zalim? Ben, sen diye kalbimi mahvedip durmuşum

Sisli gözlerin dalmış uzaklara Dargın gibisin insanlara Yabancısın sanki geçtiğin sokaklara Tozlu çapraşık yollara. *** Geçerken yanımdan o an tanımadın beni Hatırlamadın bile belki ismimi Ben de değiştim sevgilim en az senin kadar İnan ki her yaşın bir güzelliği var. *** Yüzündeki çizgilerinle saçındaki beyazlarla Benim için eskisinden daha güzelsin Bırak varsın geçsin yıllar Bitsin artık bu korkular Her yaşın ayrı bir güzelliği var. *** Duygular vardır duygularla beslenen Belki yaşadık biz çok erken Bir dönem gelir ömür boyu özlenen Her anı canım seninle geçen. *** İnanmaz gözlerle bakma bakma yüzüme Artık mutlusun belli, benden gizleme Hatırlayıp da üzülme unut gülümse Seviyorum inan seni her halinle...